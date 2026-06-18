海洋公園水上樂園618優惠「$8專場」 附購買連結及限量搶優惠碼｜親子好去處

終於等到放暑假，是時候拋開書包去盡情放電！夏天最好去玩水，海洋公園水上樂園已開放喇！想以最抵價去玩，就要場今日（18日）有618優惠「$8專場」，快快去入手，狂玩八彩天梯、急流旋渦！另設平日票/全票限量優惠，開放使用至8月31日，即刻用以下購買連結再用優惠碼，到時搶飛入場！

親子好去處︳海洋公園水上樂園618優惠 $8入場玩

海洋公園水上樂園為亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園，園內共有5大特色主題區，特別推介全港首個衝浪模擬機，與刺激好玩的「急流旋渦」，這條結合「大型漏斗」及「巨型半管」元素的管道式巨型滑水梯，必定可令人興奮緊張到大聲尖叫！

暑假好去處︳海洋公園水上樂園門票限時快閃優惠買一送一（圖片來源：海洋公園）

「八彩天梯」擁有八條賽道的競賽式滑水梯，最啱愛挑戰高速移動及急速墜落快感的大、小朋友！園內亦照顧到小寶寶，特設「威威水地帶」，這個多層式的互動遊戲區，包括六個嬉水地帶，一個迷宮和一個幼兒戲水池，好玩又有趣。

（圖片來源：海洋公園）

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優惠：

．成年：平日HK$262/位，全票HK$378/位（原價平日HK$272/位，全票HK$388/位）

．小童/學生：平日HK$128/位，全票HK$262/位（原價平日HK$138/位，全票HK$272/位）

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（圖片來源：海洋公園水上樂園）

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月18日10:00至6月26日23:59

使用日期：2026年6月18日至8月31日（休園日除外）

開放時間：10:00-19:00（建議出發前至官網查詢最新時間）

地址：香港香港仔海洋徑33號海洋公園水上樂園WaterWorldOceanParkHongKong

*水上樂園入場門票持有人可以使用免費穿梭巴士服務由海洋公園直達水上樂園

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