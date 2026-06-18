Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園水上樂園618優惠「$8專場」 附購買連結及限量搶優惠碼｜親子好去處

親子
更新時間：08:21 2026-06-18 HKT
發佈時間：08:21 2026-06-18 HKT

終於等到放暑假，是時候拋開書包去盡情放電！夏天最好去玩水，海洋公園水上樂園已開放喇！想以最抵價去玩，就要場今日（18日）有618優惠「$8專場」，快快去入手，狂玩八彩天梯、急流旋渦！另設平日票/全票限量優惠，開放使用至8月31日，即刻用以下購買連結再用優惠碼，到時搶飛入場！

親子好去處︳海洋公園水上樂園618優惠 $8入場玩

海洋公園水上樂園為亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園，園內共有5大特色主題區，特別推介全港首個衝浪模擬機，與刺激好玩的「急流旋渦」，這條結合「大型漏斗」及「巨型半管」元素的管道式巨型滑水梯，必定可令人興奮緊張到大聲尖叫！

暑假好去處︳海洋公園水上樂園門票限時快閃優惠買一送一（圖片來源：海洋公園）
暑假好去處︳海洋公園水上樂園門票限時快閃優惠買一送一（圖片來源：海洋公園）

「八彩天梯」擁有八條賽道的競賽式滑水梯，最啱愛挑戰高速移動及急速墜落快感的大、小朋友！園內亦照顧到小寶寶，特設「威威水地帶」，這個多層式的互動遊戲區，包括六個嬉水地帶，一個迷宮和一個幼兒戲水池，好玩又有趣。

（圖片來源：海洋公園）
（圖片來源：海洋公園）

 點擊圖片瀏覽海洋公園水上樂園優惠詳情：

【KKday年中大促限定｜輸入優惠碼即搶HK$8特惠門票】香港海洋公園水上樂園｜「夏日狂衝」平日票1張
優惠：輸入優惠碼「618OPWP」，即搶HK$8/位（平日票原價HK$272/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【KKday年中大促限定｜限量優惠】香港海洋公園水上樂園投奔初夏入場門票
優惠：
．成年：平日HK$262/位，全票HK$378/位（原價平日HK$272/位，全票HK$388/位）
．小童/學生：平日HK$128/位，全票HK$262/位（原價平日HK$138/位，全票HK$272/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：海洋公園水上樂園）
（圖片來源：海洋公園水上樂園）

優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年6月18日10:00至6月26日23:59
使用日期：2026年6月18日至8月31日（休園日除外）
開放時間：10:00-19:00（建議出發前至官網查詢最新時間）
地址：香港香港仔海洋徑33號海洋公園水上樂園WaterWorldOceanParkHongKong
*水上樂園入場門票持有人可以使用免費穿梭巴士服務由海洋公園直達水上樂園

購買連結：＞＞按此＜＜

相關文章｜AC米蘭足球學院香港免費兒童足球體驗班 啟德體育園新設專屬天台足球場試腳 附報名方法｜親子好去處

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
18小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
20小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
18小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
22小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
11小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
21小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
22小時前
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
生活百科
16小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
3小時前
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果取隊史第一分。路透社
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果民主共和國取隊史第一分
足球世界
6小時前