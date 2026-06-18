父親節專訪｜曾援助大埔宏福苑災民 香港紅十字會賑災服務經理望孩子感受他人困難 ：「有家人等着回家感覺真好」

父親節專訪｜災難當前該如何面對？香港紅十字會經理（賑災服務）王志浩（Terry）是一位年輕爸爸，工作性質是提供賑災物資和緊急現金援助。去年大埔宏福苑大火，Terry與團隊於火災兩小時後到達現場，資訊一片混亂。「居民都疑惑發生何事？有人工作時睇到新聞，或收到家人電話趕去現場，我們嘗試整理混亂資訊。」同時，政府宣布居民不能回家，很多家庭留宿臨時庇護中心，Terry與團隊立即要確定難耐的第一晚有足夠被鋪，讓災民先睡一覺。「那一晚已肯定他們有一段漫長時間不能回家，所以要安排下一日開始做緊急現金援助的登記、準備派發。同時走到不同福利事務中心、領取綜援的中心，為受影響的家庭註冊及支援。」

香港紅十字會經理（賑災服務）王志浩（Terry）（圖片來源：受訪者提供）

當日往宏福苑的車上，他致電太太「今晚唔返屋企食飯，你同小朋友瞓先，唔使等門」。然後差不多兩星期都不能回家吃飯，一晚Terry約11時多回家，本以為迎接的是一片漆黑，沒料七歲的囝囝和三歲囡囡在房間跑出來 —— 「爸爸你返嚟啦！」那一秒，Terry抱着二人不禁說「多謝你哋等我」。「那段時間處理了不少家庭情況，能夠抱着自己的孩子，頓覺世事無常。」Terry不諱言，有家人等着回家的感覺真的很好（無奈地笑了一下），可是很多家庭卻是家人失散、分離，艱苦難堪。

（圖片來源：受訪者提供）

Terry在紅十字會工作了12年，最近五年才留守香港服務，之前會到海外賑災，如約旦難民營、孟加拉、印尼等地，生離死別，見識過不少，說沒感觸是假，單是宏福苑事件，Terry接觸過一對像他這般年紀的爸媽，見面時他們手抱着嬰兒，了解後才知道，火災時BB還未滿月，那一刻Terry心很痛，想到三歲的女兒才離開幼嬰階段，照顧初生BB的辛勞仍是歷歷在目。「他們原先花了很多心思布置嬰兒房，現已毁於一旦，一切只好重新開始。」這不是一件容易的事，可是這對父母表現樂觀，笑聲不斷，生命力之頑強令Terry難忘。

這一幕，誰能忘記？（圖片來源：受訪者提供）

感受他人的困難

工作如此煩重，幸而做護士的太太深明工作性質，Terry缺席跟家人晚飯、聊天的周末已是平常，難受是孩子生病，自己必須當值，所以Terry每年安排一家四口去旅行，完全拋開工作。囝囝9月升小二，囡囡還是大BB，有時候睇到颱風或火警消息，都會問爸爸是否在那裏工作？小人兒未懂得用太多言語表達關心，但Terry常常在褲袋、衫袋找到髮夾、公主夾 —— 「她說給我帶上班。」甜到呢！Terry坦言女兒偶然來一個「甜笑突襲」，真的不能抵擋。至於兩父子都有浪漫，兒子是鐵路迷，路過聽聲就能說出火車或港鐵型號，日本、台灣的鐵路都拜訪過，又會研究各類型火車資訊。「囝囝『求』了我很久，最後成全他，用了三個半小時完成本地鐵路遊，每個車站都有拍照和拍片，非常盡興，完成這趟旅程，他的開心程度遠超於去主題樂園遊玩。」

溫馨的四口之家（圖片來源：受訪者提供）

Terry細細個就參加紅十字青年，倒不用囝囝一定要「繼承衣缽」，只想他追求自己喜歡的事情外，也要關注身邊人的需要，就如爸爸在各種苦難中，切身處地，感受他人的困難。

（圖片來源：受訪者提供）

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文：劉佩樺 圖：受訪者提供

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