深圳親子好去處｜3大深圳親子酒店優惠 加$1升級連園兒童托管/ 低至$519住宿連卡魯冰雪世界門票

深圳親子好去處｜終於考完試，可以跟小朋友好好放鬆玩樂喇！未到暑假長假期，可以於周末與孩子去深圳玩兩天，好好享受親子時光。近日就有3間深圳親子酒店推出優惠，買一送一之餘，更有酒店加$1升級連園兒童托管！親子套票更包卡魯冰雪世界門票、騎馬、哥爾夫球等玩樂設施，即睇深圳親子酒店優惠詳情，快快預訂，提早放暑假！

深圳親子酒店優惠1：深圳美憬閣酒店 加$1升級客房

於2024年底開幕的深圳美憬閣酒店MGallery位於深圳龍華區，鄰近高鐵深圳北站、人氣商場壹方天地，建築設計及室內藝術均由知名設計師操刀，充滿時尚感與藝術氣息。深圳美憬閣酒店MGallery為親子友善酒店，特設親子主題房，並有麒鱗貓兒童樂園、手工兒童活動等，更有兒童托管服務。而今次優惠套票更加送深圳科學技術館門票、卡魯冰雪世界3小時娛雪門票或恆遠海立方環遊城門票，家長就可以不用為孩子放電而煩惱喇！

（圖片來源：KKday）

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【618年中大促限定｜加HK$1升級客房・親子優惠・節假日不加價】豪華城景房+2大1小自助

早餐+景點3選1+麒麟貓兒童樂園兒童托管1小時+免費接駁巴士

優惠：HK$926起/晚，人均低至HK$309起/晚（原價HK$1,839起）

套票包含：豪華城景大床/雙床房1間1晚＋2大1小（1.4m以下）自助早餐+麒麟貓兒童樂園兒童托管

1 小時（2-8歲，開放時間 09:00-18:00）

另加以下景點3選1：

深圳科學技術館門票2張（週一閉館，需提前預約填寫姓名證件）

卡魯冰雪世界3小時娛雪門票2張（含雪服+雪地鞋+儲物櫃）

恆遠海立方環遊城1大1小（85-130cm）門票

*加HK$1可升級至豪華園景房（2026年9月30日前入住適用）

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【618年中大促限定｜加HK$1升級客房或行政禮遇・親子套餐・節假日不加價】豪華城景房+2

大1小自助早餐+2大1小自助晚餐+麒麟貓兒童樂園兒童托管1小時+免費接駁巴士

優惠：HK$1,273起/晚，人均低至HK$424起/晚（原價HK$2,071起）

套票包含：豪華城景大床/雙床房1間1晚+2大1小自助早餐+2大1小自助晚餐+麒麟貓兒童樂園兒童

托管1小時+免費接駁巴士

*可選加HK$1升級園景房/加HK$1享雙人行政酒廊歡樂時光禮遇

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酒店資訊：

可預訂日期：即日起至2026年9月30日

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

入住：15:00後；退房：次日12:00前

早餐：星期一至五 06:30 - 10:30；星期六、日 07:00 - 11:00（6樓繽紛西餐廳）

晚餐：18:00-21:00（6樓繽紛西餐廳）

接駁巴士：免費往返深圳地鐵6號線陽台山東站C1出口，約20分鐘，07:30-20:00每30分鐘一班

深圳親子酒店優惠2：深圳觀瀾湖度假酒店買一送一人 卡魯冰雪世界/馬術/高爾夫全包

深圳觀瀾湖度假酒店位於高爾夫球場中心，盡覽 5 座錦標級球場的上佳景色。酒店配套設施完善，設有七大夢幻主題，有齊室內兒童Play House、高爾夫球場、戶外泳池、趣味十足的水上樂園，還有各種生態體驗，如生態體驗館、迷你動物園、有機植物園，最啱帶小朋友去盡情放電，輕鬆玩齊戶外、靜態活動。

（圖片來源：KKday）

酒店周邊設有觀瀾湖生態運動公社，場內有全深圳首個冰雪體驗館，還有佔地1.2萬平方米的卡魯冰雪世界；觀瀾湖新城則開設有馬術體驗館及專業溜冰訓練中心–冰堡國際滑冰場Ice Castle；亦可到深圳十大客家古村落之一的觀瀾版畫村，於典型客家排屋風格小村打卡，又或到觀瀾山水田園文化園，集餐飲、客房、溫泉、康體娛樂於一體的 4A 生態旅遊景點遊玩。

（圖片來源：KKday）

今次優惠套票更有包不同的玩樂設施及門票，如雙人卡丁車、雙人卡魯冰雪世界3小時娛雪體驗、騎樂馬術英式馬術體驗等，也可免費玩多樣設施，包括健身房、泳池、棋牌室、桌球、羽毛球場等，也有水療養生中心及各國風格餐廳可以讓爸媽chill一chill！酒店亦有免費穿梭巴士來往觀瀾湖新城、生態運動公社、深圳北站，方便出入。

（圖片來源：KKday）

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【618年中大促限定・買一送一｜平均每間/每晚低至HK$1,038】高級豪華客房+2大2小自助早

餐(小童1.2m以下)+雙人下午茶套餐+雙人卡丁車

優惠：HK$2,076起/（2間1晚）或（1間2晚），2 大2小入住低至HK$260起/晚/位（原價HK$4,168起）

套票包含：高級豪華客房＋2大2小（1.2m以下）自助早餐＋雙人下午茶套餐（入住當日）＋雙人卡丁車1次（前台領取體驗券）

*每組套票只包含一份雙人下午茶及一次雙人卡丁車

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（圖片來源：KKday）

【618年中大促限定・週末同價・悠然假期套餐】高級豪華客房1晚+2大1小(1.2m以下)自助早餐+CNY300餐飲現金券或自助晚餐(2選1)+雙人卡魯冰雪世界3小時娛雪+騎樂馬術體驗+兒童部落暢玩

優惠：HK$1,559起/晚，平均低至HK$520起/晚/位（原價HK$2,078起）

套票包含：高級豪華客房1間1晚＋2大1小（1.2m以下）自助早餐

．餐飲2選1：平日CNY300餐飲現金券（可用於酒店自營餐廳）或周末2大1小自助晚餐

．娛樂項目：雙人卡魯冰雪世界3小時娛雪體驗（含雪服+雪地鞋+儲物櫃，可補差CNY150/人升級3小時滑雪）＋騎樂馬術英式馬術體驗（觀瀾湖新城MHMALL）

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（圖片來源：KKday）

【618年中大促限定・週樂游套餐】高級豪華客房1晚+雙人自助早餐+CNY500餐飲現金券或雙

人水療60分鐘(2選1)+卡魯冰雪世界/海洋世界/陶藝體驗(3選1)+高爾夫球練習場體驗

優惠：HK$1,699起，平均低至HK$850起/晚/位（原價HK$3,011起）

．餐飲2選1：CNY500元餐飲現金券（可兌換週五六雙人自助晚餐）或雙人60分鐘休閒舒緩水療

．娛樂3選1：雙人卡魯冰雪世界3小時娛雪或海洋世界遊覽體驗或手藝工場陶藝體驗（含燒制）

另包：高爾夫球練習場體驗（50粒球）＋免費泳池/健身房＋免費穿梭巴士＋打卡野趣花果園＋酒店康樂中心雙人暢玩

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（圖片來源：KKday）

酒店資訊：

地址：深圳市龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號（國家5A級旅遊景區）

入住：15:00後；退房：次日12:00前

山景閣西餐廳（自助晚餐）：18:00-21:00（週五六：17:30-21:00，分批入座）

深圳親子酒店優惠3：深圳龍華希爾頓逸林酒店 買一送一玩兒童樂園

深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區核心地段，與龍華星河 iCO 購物中心連通，距離深圳美術館新館只需20分鐘車程，附近亦有不少必到景點，如壹方天地購物中心，內有超過 500 間店鋪，還有山姆會員店及各式網紅名店，讓媽媽盡情shopping！推介到3層高的「朗玩」，夾公仔機、電動遊戲機、保齡等應有盡有，亦有兒童運動專區，想打籃球、射箭、彈床等都有得玩，孩子可盡情放電。

（圖片來源：kkday）

今次套票加送歡迎曲奇，亦可暢玩2樓的室內森林兒童樂園，還可以延遲退房至14:00（視房態），最啱帶小朋友去！

（圖片來源：大眾點評）

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【618大促・買一送一】行政客房(48㎡)/全景開放式大床套房(60㎡)/豪華大床套房(98㎡一房一

廳)1間2晚或2間1晚+雙人次日自助早餐+雙人當日行政禮遇

優惠：HK$2,071起/（1間2晚）或（2間1晚）（原價HK$3,345起）；2 人入住低至每位HK$518起/間/晚

套票包含：行政客房或全景開放式大床套房或豪華大床套房1間2晚或2間1晚＋雙人次日自助早餐＋雙人當日行政禮遇

．選擇1間2晚：2晚均可享雙人早餐及雙人行政禮遇

．選擇2間1晚：2間房均可享雙人早餐及雙人行政禮遇

*送歡迎曲奇・室內森林兒童樂園・延遲退房

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【618大促·雙人早+晚餐】尊贵客房/逸林客房（帶浴缸）+雙人自助早餐+雙人自助晚餐｜贈送歡迎曲奇+室內森林兒童樂園+延遲退房

優惠：HK$1,492起/晚，人均低至HK$746起/晚（原價HK$2,419起/晚）

套票包含：尊貴大床房或逸林大床/雙床房1間1晚＋雙人次日自助早餐＋雙人當日自助晚餐

*送歡迎曲奇・室內森林兒童樂園・延遲退房

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（圖片來源：KKday）

【618大促·雙人早+晚餐】全景開放式套房（60㎡）/豪華大床套房（98㎡一房一廳）+雙人自助早餐+雙人行政禮遇+雙人自助晚餐｜贈送歡迎曲奇+室內森林兒童樂園+延遲退房

優惠：HK$1,608起/晚，人均低至HK$804起/晚（原價HK$2,766起/晚）

套票包含：全景開放式大床套房或豪華大床套房1間1晚＋雙人次日自助早餐＋雙人當日自助晚餐＋雙人當日行政禮遇（HappyHour17:30-19:30，14樓行政酒廊）

*送歡迎曲奇・室內森林兒童樂園・延遲退房

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酒店資訊：

地址：深圳市龍華區東環二路8號

入住：15:00後；退房：次日12:00前（可提前預約延遲至14:00）

早餐：週一至五6:30-10:00；週六日6:30-10:30（開OPEN全日餐廳，二樓）

晚餐：17:30-21:30（開OPEN全日餐廳，二樓）

行政禮遇HappyHour：17:30-19:30（14樓行政酒廊，自助簡餐・小食・酒水飲料）

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