端午親子好去處｜端午親子樂5大推介 非遺龍舟文化體驗/學包端午糭/山澗遊/潑水祭

「未食五月粽，寒衣不入櫳」，端午節的來臨，提醒大家夏季正式來臨，可以到海灘、水上樂園玩水了。在端午節亦可品嘗粽子等各式應節美食，以下活動「有得食、有得玩」，一起盡情享受節日的樂趣。

端午親子樂推介1：郊野共學 端午糭樂潑水祭

「扒龍舟」是個大、小朋友都可參與的團體活動，還可以來場水上競賽，親子發揮合作力量。郊野共學與海泓龍舟第六年合辦「非遺龍舟文化體驗班」及「親子龍舟競賽」，讓小朋友體驗扒龍舟技巧與競賽的樂趣。

摸摸龍頭龍尾和龍舟傳統工具， 並一起打龍舟鼓。（圖片來源：受訪者提供）

怕「身水身汗」的家長和小朋友也可參加「端午糭樂潑水祭」，學習包古法農家糭，從材料到包裹一步步體驗傳統工藝 ，還有「五毒射水」及潑水遊戲，消暑又刺激；小朋友更可摺疊專屬戰船，參加「水上龍舟紙船大賽」，緊張好玩。最後和家人一起品嘗端午糭和清香端午茶，度過充實又歡樂的半日農家端午節之旅。

參加親子龍舟預賽，每位小朋友爭奪名次，贏取獎牌。（圖片來源：受訪者提供）

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端午糭樂潑水祭

日期：6月7日（星期日）、6月14日（端午節前夕星期日）、6月19日（端午節公眾假期）

時間：12:30 - 15:30，14:00 - 17:00

地點： 大埔林村新塘 （公共巴士及小巴可以到達集合地點）

費用： $298 / 小童，$98 / 成人（陪同入場參觀，不包含物資。）

對象：2歲或以上親子

報名方法： https://forms.gle/FaYSuniYuCwfDAnA7

龍舟體驗

地點：沙田體育會水上活動中心

對象：滿3歲小童（每位3 - 8歲小朋友必須最少由1位成人陪同參與）

報名方法：https://forms.gle/D1gFHApSBZM7kKnH7

非遺龍舟文化體驗班

日期及時間：6月14日（星期日）15:00 - 17:00

費用：$340 / 位

報名方法：https://forms.gle/D1gFHApSBZM7kKnH7

親子龍舟競渡2026

日期及時間： 6月7日（星期日）10:30 - 12:30、17:00 - 19:00； 6月21日（星期日）10:30 - 12:30

費用：$340 / 位

報名方法：https://forms.gle/D1gFHApSBZM7kKnH7

端午親子樂推介2：山城教育 親子山澗遊

盛夏即將來到，天氣雖未算炎熱，但也很適合嬉水。除了沙灘和游泳池，香港也有不少清幽山澗，只要做足安全措施及有專人帶領，也是小朋友和家長玩水避暑之選。

溪澗遊玩是最天然的消暑方式。（圖片來源：受訪者提供）

山城教育向來積極推動親子自然教育，今年端午節就有限定「親子山澗遊」 ，帶大家走進烏溪沙的清涼秘境，在清澈山澗裏，玩出屬於孩子的節慶時光。除了行山、健行，還可赤足走進山澗嬉水，活動亦包括繪本分享，大家一起在微風中聆聽節慶故事；再來個原野烹飪，讓孩子學習生柴火，以及用A4紙箱烹飪。最後一起親手製作龍舟手工，再放到澗中和其他參加者一同賽龍舟。

（圖片來源：受訪者提供）

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端午限定：親子山澗遊

日期：6月19日

時段：10:00 - 13:00、14:00 - 17:00

地點：烏溪沙（地鐵站集合解散）

對象：2 - 7歲兒童及其家長

費用：$370（包1大1小；額外加1小$200，加1大$170）

報名：FB@wanderlandeducation

端午親子樂推介3：西貢獨木舟訓練中心 端午節親子水上活動

端午節除了龍舟活動，也可以趁假期發掘其他水上活動！西貢被稱為香港後花園，而西貢獨木舟訓練中心暨水上活動園地正坐落在內海與外島之間的一片平靜水域，是香港少數真正適合五歲起親子共划的訓練基地。

端午前後水溫適中，是探索紅樹林及內海灣的黃金時間。（圖片來源：受訪者提供）

今年6月，中心將推出六項特色水上活動，從龍舟、獨木舟到兒童證書課程，讓家庭不再只是「睇比賽」，而是一起落水玩，從探索中成長。親子可嘗試玩龍舟、獨木舟，八歲以上懂泳術兒童更可挑戰海星章課程，考取獨木舟入門證書。至於「未玩過、又想試」的家庭或初學者，則可留意6月19日的中心開放體驗日，只需$100，即可試玩獨木舟或立划板！

親子龍舟活動選在端午節前一 個星期日舉行， 讓家庭可在節日來臨前，率先感受鼓聲與水花。（圖片來源：受訪者提供）

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端午節親子水上活動

地點： 西貢沙下路西貢獨木舟訓練中心暨水上活動園地（近迴旋處）

查詢：6689 0924（WhatsApp）

報名：https://forms.gle/Jd7dNQW7F6ZQfyjw8

親子龍舟

日期：6月14日

時間：10:00 - 13:00

對象：5歲或以上兒童及家長

價錢：$480 / 對（端午節優惠價，包1大1小。）

親子獨木舟

日期及時間：6月14日 09:30 - 13:00，6月19日 14:00 - 17:30

對象：5歲或以上兒童及家長

價錢：$750 / 對（端午節優惠價，包1大1小。）

海星章課程

日期：6月27日

時間：09:30 - 15:30

對象：8 - 13歲（懂游泳）

價錢：$380（考核合格後包證書費用，此為優惠價。）

端午親子樂推介4：Playkids野外小廚 DIY粟米葉端午糭

端午節大家都會吃美味的糭子應節，肉糭、鹼水糭、豆沙糭，有甜有鹹都由糭葉包裹。一般糭子都由竹葉或箬葉所包，但可有想過原來粟米葉也可拿來包糭？Playkids的野外小廚活動系列新推出端午限定活動，今次大、小朋友將走進田野，親手採摘粟米，發掘粟米的多樣用途。粟米葉用來包端午糉，又可製作美觀又特別的環保粟米葉花，剩餘的粟米粒則製成香甜的粟米汁。活動多多，小朋友在趣味學習中，學懂珍惜食物，善用食物各部分。同場更會製作珍珠泥公仔，又食又玩歡度節日。

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DIY粟米葉端午糭

日期：5月31日、6月7日

時間：14:00 - 17:00

費用：$310（1大1小），另加 $50 / 大人

地點： 大水坑城市田源（港鐵大水坑站步行約5 - 8分鐘）

報名方法：>>按此<<



端午親子樂推介5：兒廚教坊 端午節可愛糭子饅頭

糭子用糯米製成，不宜多吃，年幼小朋友也未必能吃下整顆糭子。想應節兼平日將糭子作茶點，可考慮參加由Kids' Cooking Hub兒廚教坊舉辦的端午節可愛糭子饅頭。糭子造型的饅頭以低糖及天然色粉製作，不加任何添加劑，天然健康，多吃也不怕壞肚皮。

端午節除了食糭，還可以製作「粽子饅頭」，天然、健康、低糖。（圖片來源：受訪者提供）

此外，父親節也快到，可順道學習製作蔬菜咖喱飯，採用自家咖哩食譜，不用現成咖喱磚，讓不愛吃甜的爸爸也能過個開心美味的父親節。

父親節不如學做蔬菜咖喱飯，學習利用不同的香料，不需加咖喱磚做出美味的咖喱飯。（圖片來源：受訪者提供）

兒廚教坊

地址：上環皇后大道中368號偉利大廈6樓7室兒廚教坊

報名：www.storganiser.com/kidscookinghub/kids

查詢：5548 0180（WhatsApp）

端午節可愛糭子饅頭

日期：6月13、19日

時間：14:00 - 17:00

對象：6 - 12歲

費用：$580（1大1小）

美食探險家：每周烹飪樂之蔬菜咖喱飯

日期：6月14日

時間：15:00 - 17:00

對象： 6歲或以上可自行上課 （6歲以下小童須由家長陪同上課，需加$40 / 位。）

費用：$540 / 位



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