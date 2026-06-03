暑假親子好去處｜KMB九巴車廠遊學團暑假開團 低至$165參觀KMB九巴車廠睇古董巴士/小手工工作坊

暑假親子好去處｜如果家有小小巴士迷，熟悉每款型號的巴士、背熟各條巴士路線，那就要帶他們走進巴士的「家」，參觀巴士廠！九巴特別為大、小巴士迷舉辦KMB九巴車廠遊學團，近日開放九巴車廠遊學團暑假團的報名喇，快快報名帶各位小小巴士迷去近距離與巴士、巴士的「家」接觸，認識巴士歷史！即睇參加九巴車廠親子團報名連結及日期、地點！

暑假親子好去處｜九巴車廠遊學團親子遊 暑假開放報名低至$165

巴士是大家最常選用的交通工具之一，而九巴特別開放巴士廠讓大家參觀，讓孩子踏足從未到過的巴士廠。於約75至90分鐘的九巴車廠遊學團中，約有60分鐘舒舒服服在車上遊覽。沿途有導遊詳細講解⁠，大家可「感受」巴士洗車過程，也更認識各種九巴日常維修工作，也可更了解環境保護，亦會介紹各架古董巴士。最特別的可說是清潔巴士，巴士將經過清潔滾筒，小朋友定必會覺得這個「洗白白」過程相當有趣。

暑假親子好去處｜九巴車廠遊學團親子遊 暑假開放報名低至$165（圖片來源：KKday）

遊覽亦會參觀古董巴士，也有機會跟古董巴士合照打卡，還有機會到訪巴士車長訓練駕駛技術的天台。參觀後將有工作坊讓小朋友做些小手作，大人則可參觀車廠小測驗。小朋友亦可在退役巴士改裝而成的地方打卡，一嘗做小司機的滋味。今次開放報名的KMB九巴車廠遊學團 ，更包括深度遊，將會包尖沙咀來回接送，參觀技術訓練工場，120分鐘玩盡全廠！

親子好去處︳九巴車廠遊學團親子遊開放報名低至$165 （圖片來源：KKday）

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【參觀KMB九巴車廠 】

優惠：大小同價 HK$165

體驗日期：2026年6月7、14、21、27、28日；2026年7月1、5、11、12、26日；2026年8月2、9、15、16、23、30日

時間：10:00 / 12:00 / 14:00 開始 （75-90分鐘）

地點：沙田九巴車廠 - 沙田源順圍6-8號

活動內容：

．暢遊九巴車廠（⁠感受巴士洗車過程、認識巴士維修、了解環境保護、古董巴士介紹）

．參觀巴士駕駛學院及小手工工作坊

．活動完成後，每位參加者將獲發紀念品及參觀證書

購買連結：＞＞按此＜＜

【深度遊．參觀KMB九巴車廠 】

優惠：大小同價 HK$298

體驗日期：2026年6月14、21日

時間：10:30 / 14:30 開始 （120 - 150分鐘）

集合地點：尖沙咀漢口道半島酒店旁

地點：沙田九巴車廠 - 沙田源順圍6-8號

活動內容：

．暢遊九巴車廠（⁠感受巴士洗車過程、認識巴士維修、了解環境保護、古董巴士介紹）

．參觀巴士駕駛學院及小手工工作坊

．活動完成後，每位參加者將獲發紀念品及參觀證書

購買連結：＞＞按此＜<

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