大角咀室內遊樂場Super Sports Park限定1折全日玩$37 低至$19玩Pickleball/IWall體感運動｜親子好去處

親子好去處｜天氣開始炎熱有雨，濕濕漉漉的回南天想帶小朋友去放電，實在太傷腦筋。佔地約50,000平方呎的大角咀室內遊樂場Super Sports Park，集20+項有趣遊戲運動，如彈床樂園、滾軸溜冰場 、攀石牆等等，還有互動遊戲「Pixel Runner」超動感踩格仔挑戰、亦有全港唯一超體感運動 「Iwall」等玩意，今日（01日）更有限定1折優惠，低至19即可暢玩，全日玩都只是$37，3歲以下小朋友更免費入場！即睇活動詳情與快搶連結，齊齊去搶購！

親子好去處︳限定1折玩大角咀室內遊樂場Super Sports Park

大角咀室內遊樂場Super Sports Park有20+項運動遊戲，除了有如射足球、滑雪場、忍者障礙陣、滑板場，近日更新增設全新互動遊戲Pickleball（匹克球），還有大受大、小朋友歡迎的互動遊戲「Pixel Runner」超動感踩格仔挑戰，每關遊戲設定不同，需要踩中相應格仔顏色取分，同時避開會移動的紅黃色格仔障礙，可挑戰反應及默契！另外亦有全港唯一超體感運動 「Iwall」，由歐洲引入的超體感運動遊戲IWall，全體感操作，絕對好玩過癮！現在更有超抵玩全日Day Pass 讓大、小朋友可於3個指定時段內無限次進出，玩足一整天！

親子好去處︳限定1折玩大角咀室內遊樂場Super Sports Park（圖片來源：KKday）

同場亦有多款遊戲，如室內單車遊戲Super Bike，更可多人競賽；還有結合3大挑戰：廢墟探險家、寶石連線、泡泡拼圖的全新投球遊戲New Super Ball，也有室內多元球類運動 Multi-Ball，結合大屏幕的互動、模擬多款球類運動，訓練手眼協調、專注力。

全港唯一超體感運動 「Iwall」（圖片來源：KKday）

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Super Sports Park 20+項遊戲運動

Super Sports Park亦有多項有趣、健康及激發體能的運動設施，讓小朋友邊玩邊鍛煉，大人亦可在旁打氣，或落場齊齊玩！彈床樂園特設多個不同大小及難度的彈床，亦有分為小朋友及專業人士區域，小朋友可安心放電玩耍，專業人士也可於專業級彈床練習同時創造新招式，也有滿布軟綿綿海綿磚的海綿池，讓年齡較小一點的小朋友玩；喜歡刺激感的小朋友，就必玩空中滑索，感受空中滑行的快感，也可玩車軚滑梯，坐在大車軚上由滑梯最高點高速滑行，體驗跟普通滑梯截然不同的速度及離心力。

位於大角咀的Super Sports Park，佔地約50,000 平方呎。（圖片來源：親子王）

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這裏更設有不同難度運動小遊戲，讓家長們與小朋友挑戰，如勁力投球、投籃挑戰、保齡球、彈珠足球，還有滾軸溜冰場，可免費借用雙排輪滾軸溜冰鞋，享受高速行走的感覺，亦能訓練小朋友的平衡力及專注力。小朋友想一展身手，就可挑戰忍者障礙陣，通過重重困難的障礙陣，鍛煉小朋友腦力和體力；亦可跟好朋友到設有4 條攀石賽道的攀石牆比賽， 一起挑戰最高點達 8 米高的攀石牆！喜歡滑板的小朋友，可到滑板場試玩，場內設有多個街式障礙物如斜台、欄杆、槓台等不同難度，既能安全地學習正確滑板知識，也可體驗滑板帶來的刺激。兒童歷奇有樓高兩層的攀爬架，不同長度及高度的滑梯，好玩又刺激，適合不同年齡的小朋友盡情放電。

（圖片來源：親子王）

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平日星期一至五：

．早上時段HK$21/位（原價HK$210/位）

．下午時段HK$25/位（原價HK$250/位）

．晚上時段HK$19/位（原價HK$190/位）

星期六、日及公眾假期：

．早上時段HK$26/位（原價HK$260/位）

．下午時段HK$29/位（原價HK$290/位）

．晚上時段HK$21/位（原價HK$210/位

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．平日星期一至五HK$37/位；星期六、日及公眾假期HK$39/位（原價HK$388/位）

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平日星期一至五：

．早上時段HK$210/2位，平均HK$105/位（原價HK$210/位）

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．晚上時段HK$190/2位，平均HK$95/位（原價HK$190/位）

星期六、日及公眾假期：

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．下午時段HK$290/2位，平均HK$145/位（原價HK$290/位）

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．平日星期一至五HK$368/2位，平均HK$184/位

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月1日10:00至6月7日23:59

體驗日期：2026年6月2日起至7月31日

入場時段：早上10:00-13:00；下午13:30-17:30；晚上18:00-21:00

地址：香港大角咀海輝道18號銀海坊G03&G05舖

交通：港鐵奧海城站/奧運站（東涌綫）A2出口，步行經行人天橋約5-10分鐘

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