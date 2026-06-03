小一叩門2026｜全港76間熱門小學叩門交表/面試/取錄/叩門文件一文睇清 2026/27年度小一統一派位結果公布

小一叩門2026｜終於來到這一刻！2026 / 27年度小一統一派位結果於6月3至4日放榜，「大抽獎」結果永遠是有人歡喜有人愁，本年度共有16,345名兒童參加小一統一派位，而獲派首三志願共14093 人，比例約為93.6%，較去年略高。如果失落心頭好，當刻就要部署叩門。

小一統一派位2026︳小一派位大抽獎結果公布 獲派首三個志願達86%

參與小一大抽獎的家長將於今、明兩日（6月3、4日）可透過「智方便」、網上查閱或郵遞方式收到2026/27年度小一統一派位結果。教育局發言人指本年度共有16,345名兒童參加小一統一派位，在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔1,865人，獲派乙部學額的佔14,480人。而獲派首三個志願學校的兒童共14,093人，比例約86.2%，較去年約為79.7%上升6.5%。如加上自行分配學位合計，小一派位整體滿意率為93.6%，較去年上升3.6%。

般咸道官立小學（圖片來源：資料圖片）

小一叩門2026｜港島區各區熱門學校

香港區的11區校網為全港家長「心心眼」校網，另外12校網亦屬港島中的熱門之選，如想透過叩門入讀心水學校就要留意以下小一叩門資料。

瑪利曼小學（資料圖片）

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學校 校網 詳情/網上申請 嘉諾撒聖心學校 11 按此 般咸道官立小學 11 按此 英皇書院同學會小學 11 按此 英皇書院同學會小學第二校 11 按此 中西區聖安多尼學校 11 按此 軒尼詩道官立小學 12 按此 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 12 按此 嘉諾撒聖方濟各學校 12 按此 瑪利曼小學 12 按此 聖若瑟小學 12 按此 番禺會所華仁小學 14 按此 北角衞理小學 14 按此 香港嘉諾撒學校 14 按此 香港基督教循道衞理聯合教會丹拿山循道學校 14 按此 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 16 按此 中華基督教會基灣小學 16 按此 聖公會柴灣聖米迦勒小學 16 按此 愛秩序灣官立小學 16 按此

小一叩門2026｜九龍區各區熱門學校

九龍區同樣有多個「兵家必校之地」校網，34、41校網都是最受家長歡迎的心水之選，想為孩子叩得心儀學校，就要留意以下資料，做好交表及面試的準備。

中華基督教會協和小學（長沙灣） （資料圖片）

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學校 校網 詳情/網上申請 嘉諾撒聖瑪利學校 31 按此 油蔴地天主教小學（海泓道） 31 按此 循道學校 31 按此 大角嘴天主教小學 32 按此 大角嘴天主教小學（海帆道） 32 按此 協恩中學附屬小學 34 按此 陳瑞祺（喇沙）小學 34 按此 馬頭涌官立小學 34 按此 天神嘉諾撒學校 35 按此 黃埔宣道小學 35 按此 聖公會奉基小學 35 按此 中華基督教會協和小學（長沙灣） 40 按此 長沙灣天主教小學 40 按此 荔枝角天主教小學 40 按此 嘉諾撒聖家學校 41 按此 華德學校 41 按此 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 41 按此 嘉諾撒小學（新蒲崗） 45 按此 保良局錦泰小學 45 按此 佐敦谷聖若瑟天主教小學 46 按此 九龍灣聖若翰天主教小學 46 按此 路德會聖馬太學校（秀茂坪） 48 按此 藍田循道衛理小學 48 按此 樂華天主教小學 48 按此 聖安當小學 48 按此

小一叩門︳新界區各區熱門學校

新界區較多校網，91校網當然是最受家長歡迎之一，要叩門就要做足準備！

聖公會阮鄭夢芹小學（學校概覽）

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學校 校網 詳情/網上申請 香港浸信會聯會小學 62 按此 中華基督教會基慧小學（馬灣） 62 按此 聖公會主愛小學 64 按此 聖公會仁立小學 65 按此 聖公會仁立紀念小學 65 按此 聖公會青衣主恩小學 66 按此 保良局世德小學 66 按此 中華基督教會何福堂小學 70 按此 保良局梁周順琴小學 70 按此 道教青松小學（湖景邨） 70 按此 順德聯誼總會李金小學 71 按此 香港青年協會李兆基小學 72 按此 元朗商會小學 73 按此 光明學校 73 按此 通德學校 74 按此 基督教宣道會徐澤林紀念小學 74 按此 東華三院馬錦燦紀念小學 80 按此 聖公會榮真小學 80 按此 上水宣道小學 81 按此 五旬節于良發小學 81 按此 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 81 按此 聖公會阮鄭夢芹小學 84 按此 保良局田家炳小學 84 按此 沙田官立小學 89 按此 馬鞍山循道衛理小學 89 按此 胡素貞博士紀念學校 91 按此 聖公會主風小學 91 按此 慈航學校 91 按此 保良局朱正賢小學 91 按此 將軍澳循道衛理小學 95 按此 順德聯誼總會梁潔華小學 95 按此 佛教志蓮小學 95 按此 基督教宣道會宣基小學 95 按此

延伸閱讀：13件小一叩門所需文件

除了要填好申請表，不少學校都需親自遞交申請表，於交表時亦要帶齊以下資料，免掛一漏萬而失去了交表時機。

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