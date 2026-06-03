小一叩門2026｜全港76間熱門小學叩門交表/面試/取錄/叩門文件一文睇清 2026/27年度小一統一派位結果公布
更新時間：06:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-03 HKT
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小一叩門2026｜終於來到這一刻！2026 / 27年度小一統一派位結果於6月3至4日放榜，「大抽獎」結果永遠是有人歡喜有人愁，本年度共有16,345名兒童參加小一統一派位，而獲派首三志願共14093 人，比例約為93.6%，較去年略高。如果失落心頭好，當刻就要部署叩門。
小一統一派位2026︳小一派位大抽獎結果公布 獲派首三個志願達86%
參與小一大抽獎的家長將於今、明兩日（6月3、4日）可透過「智方便」、網上查閱或郵遞方式收到2026/27年度小一統一派位結果。教育局發言人指本年度共有16,345名兒童參加小一統一派位，在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔1,865人，獲派乙部學額的佔14,480人。而獲派首三個志願學校的兒童共14,093人，比例約86.2%，較去年約為79.7%上升6.5%。如加上自行分配學位合計，小一派位整體滿意率為93.6%，較去年上升3.6%。
小一叩門2026｜港島區各區熱門學校
香港區的11區校網為全港家長「心心眼」校網，另外12校網亦屬港島中的熱門之選，如想透過叩門入讀心水學校就要留意以下小一叩門資料。
點擊圖片瀏覽小一叩門港島區熱門學校：
|學校
|校網
|詳情/網上申請
|嘉諾撒聖心學校
|11
|按此
|般咸道官立小學
|11
|按此
|英皇書院同學會小學
|11
|按此
|英皇書院同學會小學第二校
|11
|按此
|中西區聖安多尼學校
|11
|按此
|軒尼詩道官立小學
|12
|按此
|軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|12
|按此
|嘉諾撒聖方濟各學校
|12
|按此
|瑪利曼小學
|12
|按此
|聖若瑟小學
|12
|按此
|番禺會所華仁小學
|14
|按此
|北角衞理小學
|14
|按此
|香港嘉諾撒學校
|14
|按此
|香港基督教循道衞理聯合教會丹拿山循道學校
|14
|按此
|中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
|16
|按此
|中華基督教會基灣小學
|16
|按此
|聖公會柴灣聖米迦勒小學
|16
|按此
|愛秩序灣官立小學
|16
|按此
小一叩門2026｜九龍區各區熱門學校
九龍區同樣有多個「兵家必校之地」校網，34、41校網都是最受家長歡迎的心水之選，想為孩子叩得心儀學校，就要留意以下資料，做好交表及面試的準備。
點擊圖片瀏覽小一叩門九龍區熱門學校：
|學校
|校網
|詳情/網上申請
|嘉諾撒聖瑪利學校
|31
|按此
|油蔴地天主教小學（海泓道）
|31
|按此
|循道學校
|31
|按此
|大角嘴天主教小學
|32
|按此
|大角嘴天主教小學（海帆道）
|32
|按此
|協恩中學附屬小學
|34
|按此
|陳瑞祺（喇沙）小學
|34
|按此
|馬頭涌官立小學
|34
|按此
|天神嘉諾撒學校
|35
|按此
|黃埔宣道小學
|35
|按此
|聖公會奉基小學
|35
|按此
|中華基督教會協和小學（長沙灣）
|40
|按此
|長沙灣天主教小學
|40
|按此
|荔枝角天主教小學
|40
|按此
|嘉諾撒聖家學校
|41
|按此
|華德學校
|41
|按此
|嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
|41
|按此
|嘉諾撒小學（新蒲崗）
|45
|按此
|保良局錦泰小學
|45
|按此
|佐敦谷聖若瑟天主教小學
|46
|按此
|九龍灣聖若翰天主教小學
|46
|按此
|路德會聖馬太學校（秀茂坪）
|48
|按此
|藍田循道衛理小學
|48
|按此
|樂華天主教小學
|48
|按此
|聖安當小學
|48
|按此
小一叩門︳新界區各區熱門學校
新界區較多校網，91校網當然是最受家長歡迎之一，要叩門就要做足準備！
點擊圖片瀏覽小一叩門新界區熱門學校：
|學校
|校網
|詳情/網上申請
|香港浸信會聯會小學
|62
|按此
|中華基督教會基慧小學（馬灣）
|62
|按此
|聖公會主愛小學
|64
|按此
|聖公會仁立小學
|65
|按此
|聖公會仁立紀念小學
|65
|按此
|聖公會青衣主恩小學
|66
|按此
|保良局世德小學
|66
|按此
|中華基督教會何福堂小學
|70
|按此
|保良局梁周順琴小學
|70
|按此
|道教青松小學（湖景邨）
|70
|按此
|順德聯誼總會李金小學
|71
|按此
|香港青年協會李兆基小學
|72
|按此
|元朗商會小學
|73
|按此
|光明學校
|73
|按此
|通德學校
|74
|按此
|基督教宣道會徐澤林紀念小學
|74
|按此
|東華三院馬錦燦紀念小學
|80
|按此
|聖公會榮真小學
|80
|按此
|上水宣道小學
|81
|按此
|五旬節于良發小學
|81
|按此
|香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校
|81
|按此
|聖公會阮鄭夢芹小學
|84
|按此
|保良局田家炳小學
|84
|按此
|沙田官立小學
|89
|按此
|馬鞍山循道衛理小學
|89
|按此
|胡素貞博士紀念學校
|91
|按此
|聖公會主風小學
|91
|按此
|慈航學校
|91
|按此
|保良局朱正賢小學
|91
|按此
|將軍澳循道衛理小學
|95
|按此
|順德聯誼總會梁潔華小學
|95
|按此
|佛教志蓮小學
|95
|按此
|基督教宣道會宣基小學
|95
|按此
延伸閱讀：13件小一叩門所需文件
除了要填好申請表，不少學校都需親自遞交申請表，於交表時亦要帶齊以下資料，免掛一漏萬而失去了交表時機。
點擊圖片瀏覽小一叩門所需文件：
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