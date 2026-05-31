帶SEN孩子玩轉主題樂園 3大注意點紓緩感官壓力：要留意設施「刺激度」｜SEN學堂

我是一名不折不扣的「大細路」，總愛在旅行中加入「主題樂園」的行程。精彩刺激的機動遊戲、載歌載舞的巡遊表演、琳琅滿目的精品手信⋯⋯令我滿心期待，樂而忘返。然而，對於SEN及高敏的日月公主來說，前往如此歡愉之地，卻暗藏不少挑戰。孩子們應有的興奮，竟悄悄地被焦慮取代。

SEN孩到「主題樂園」的暗藏挑戰

猶記得那天……步入樂園門口，一條紙手帶被掛在日月公主的手腕上。使我已特別請求職員把它調校得鬆一點，但日月公主仍感不適難受。她不停嘗試調整它，甚至想把它撕掉，嘀咕着：「點解一定要帶？」

安坐表演區，雖然我們已選取較後的位置，但舞台的音樂節拍強勁，令對聲音敏感的日月公主皺起眉頭，表現煩躁。她偶爾還掩耳申訴：「好嘈呀，幾時完呀！」坐在她身旁的我，嘗試分散她的注意力，也建議她在需要時，可把耳機戴上以減低舞台聲響。

（圖片來源：PhotoAC）

走進室內遊樂設施的排隊區，輪候人數較多，環境擠逼局促。才十多分鐘，日月公主已不耐煩，時而倚傍欄杆，時而觸摸旁邊裝飾。她開始扭哭，喊聲及肢體動作也影響着附近的遊人。我連忙從背包拿出她喜愛的減壓玩具，暫時安撫她。

踏進一個會移動的遊樂設施，在其中一幕場景中，燈光突然變得昏暗。這毫無預兆的轉變，讓日月公主頓感不安徬徨。看着她呆滯的表情，我只能輕握她手，祈求快點「雨過天晴」。

（圖片來源：Freepik）

做好3個小細節 讓親子同樂

SEN或高敏孩子在樂園遊玩時，或會因感官刺激導致情緒過載。作為家長，除了準備食物、飲品及日用品外，還可以怎樣讓自己和孩子更享受玩樂呢？

1. 排隊制度

不少樂園均有為特別需要人士提供優化排隊的服務，例如縮短他們的排隊時間、容許他們在非排隊區內等候、讓父母可輪流登上遊樂設施等。大家前往主題樂園前，不妨瀏覽相關網頁或向其遊客服務部查詢。

（AI生成圖片）

2. 樂園設施

現今科技先進，大部分樂園已備有網頁，甚至手機應用程式，可供遊人查看樂園設施、位置、服務及輪候時間等資訊。父母除了着眼於玩樂及餐飲外，也可特別留意輔助設施，如遊客服務部、救護站、洗手間、水機、祈禱室、安靜區等，以便在孩子需要時，能盡快找到合適的地方及工作人員協助。

（AI生成圖片）

3. 遊樂設計

部分主題樂園非常貼心，會於地圖或遊樂設施入口以符號顯示或文字標註該遊樂設施的刺激程度及感官效果，如聲音、燈光或氣味。在排隊區內外，亦有遊樂設施的影片及提示。家長不妨細心留意，跟孩子一起觀看及解說，特別是設於室內的遊樂設施，相對更易令人低估內裏的「驚喜」。

（AI生成圖片）

原來，有一個名為「國際認證與持續教育標準委員會」（IBCCES）的機構，會為主題樂園評審及認證為「自閉症譜系障礙中心」（CAC），確保該主題樂園的設施較為「SEN友善」，以及內裏的工作人員具備相關認識和處理技巧。你知道嗎？香港也有樂園榜上有名！

冀望有天，每一個孩子及家庭都能享受主題樂園帶來的歡樂；渴望有天，每一個主題樂園均能為SEN家庭及孩子帶來歡樂。

FB@日月公主SEN之日月版主影子

影子 —— 看似灰暗無色，一片孤寂；回頭一看，卻見暖暖光芒，照耀前路。這是我的筆名，也是我的提醒！育有兩名SEN孩子 —— 星宿王子（確診ADHD）及日月公主（確診讀寫障礙及ADHD並伴有ASD

徵狀）。透過專頁「日月公主SEN之日月」分享養育SEN孩子的甜酸苦樂及高低起跌，與同路人互勉共情，同路同行。

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