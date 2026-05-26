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西貢崇真天主教學校（小學部）環境保育課程成果展示日 一條龍學校升中100%派首二志願｜學校開放日

親子
更新時間：12:23 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:23 2026-05-26 HKT

愛護地球可說是所有人的責任，西貢崇真天主教學校（小學部）近年積極發展跨學科「環境保育課程」，引導學生將綠色理念與現代科技結合，共同探討可持續發展的未來。經過一連串的學習與實踐，學校將於6月舉辦「西崇『萃』綠．智匯未來 —— 環境保育課程成果展示日，展現學生的學習成果。活動將展示各級學生的環保創意作品，並透過公眾體驗環節，將綠色種子散播至社區。

學校開放日｜西貢崇真天主教學校（小學部）環境保育課程成果展示日

西貢崇真天主教學校（小學部）環境保育課程成果展示日分為3日舉行，3日活動各具特色，其中6月12日在校內舉行的首日活動內容特別豐富，按年級展現他們的學習成果，分別是P1至2 「回收小管家×泥士小管家」親子環保花盆、P3 「香草小英雄」香草茶即場體驗、P4 「智能溫室水耕種植」、P5 「藍染海洋」藍染即場體驗和P6 「AI氣候守護者」草木染即場體驗，活動歡迎所有人士參加，家長不妨帶同子女，一同為地球播下綠色種子！

西貢崇真天主教學校（小學部）（圖片來源：西貢崇真天主教學校（小學部））
西貢崇真天主教學校（小學部）（圖片來源：西貢崇真天主教學校（小學部））

西貢崇真天主教學校（小學部）以「謙、愛、勤、誠」為校訓，並以天主教教育五大核心價值 — 真理、義德、愛德、生命、家庭為藍本。作為一條龍學校，學生可直升西貢崇真天主教學校（中學部），無縫銜接中、小學教育。除了結龍學校，學校無縫銜接統一派位階段更有100%學生獲派首二志願，升中表現出色，故深受家長歡迎。

（圖片來源：西貢崇真天主教學校（小學部））
（圖片來源：西貢崇真天主教學校（小學部））

為了幫助小學部學生的英語學習，早於中一派位結果公佈前，中學部已舉辦一條龍升中英語銜接課程，減低小學生因教學語言轉變所帶來的影響。中、小學部設有共同的「中小資優培訓組」，定期讓中、小學部的資優生有接觸，課程包括STEAM活動課、學科活動及考察交流活動，有助培養小學資優生發展潛能，具備銜接優質中學課程的強大核心競爭力。

（圖片來源：西貢崇真天主教學校（小學部））
（圖片來源：西貢崇真天主教學校（小學部））

點擊圖片瀏覽西貢崇真天主教學校（小學部）校園生活點滴：


校內成果展示日暨活動啟動禮
日期：6月12日（星期五）
時間： 10:00 - 12:00（10:00 - 10:30啟動禮）
地址： 西貢普通道F座G座及附屬房舍小學部禮堂

校外成果展示日
地址：西貢公眾碼頭旁攤位
查詢：2792 2246
日期及時間：
．6月13日（星期六）11:00 - 15:00
．6月19日（星期五）09:00 - 13:00

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