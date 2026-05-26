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8度海逸酒店自助餐半價低至$254歎鱈場蟹腳 5歲或以下兒童免費/優惠碼再多減$180｜親子優惠

親子
更新時間：11:10 2026-05-26 HKT
發佈時間：11:10 2026-05-26 HKT

父親節自助餐優惠2026｜快到父親節，準備好跟爸爸到哪兒慶祝？就吃一頓豐富的自助餐吧！爸爸可以盡情食海鮮、牛扒，又可滿足媽媽的甜品胃，最重要可以舒舒服服坐足幾個鐘慢慢歎，家有幼童的就可以安心用餐了。8度海逸酒店於父親節期間推出「父」出禮獻‧父親節海鮮自助晚餐，更有快閃5折優惠，即可任食鱈場蟹腳，爸爸更可免費享芝士焗龍蝦；假日自助午餐更低至$254即可盡情歎焗蠔，2人用餐更可免費帶一位5歲以下兒童呢！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

父親節自助餐優惠2026｜8度海逸酒店自助餐半價低至$254 5歲或以下兒童免費

8度海逸酒店自助晚餐提供多款冰鎮海鮮，如鱈場蟹腳、海蝦、海螺、青口，刺身及壽司區則有鮪魚蔥軍艦、燒炙三文魚壽司、三文魚壽司、燒炙牛肉卷、新鮮即刺雜錦刺身；即煮區有即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉、蟹粉扣黃金鮑魚、煎鴨肝伴黑松露汁，也有小朋友愛吃的脆皮乳鴿、日式蒲燒鰻魚；媽媽必試招牌芒果拿破崙，還有燕窩燉椰汁蛋白、開心果芝士蛋糕、茉莉花布甸、特濃朱古力蛋糕等，小朋友又有果汁啫喱、雜錦鮮果粒、雪糕。於6月20、21日更有父親節限定優惠，每位爸爸可免費享芝士焗龍蝦半隻呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

而假日自助午餐亦有鱈場蟹腳、海蝦、海螺、青口，也有芒果牛油果蟹肉沙律、黑椒吞拿魚、蜜瓜蝦沙律、巴馬火腿伴蜜瓜，清新美味；爸爸又可歎燒牛肉、扒羊架，再來個蟹肉濃湯、煙肉焗蠔、忌廉芝士焗蠔、意大利香草白酒煮大蜆、椒鹽鮮魷，海鮮控就最啱！午餐一樣有多款甜品，如芒果拿破崙、燕窩燉椰汁蛋白、布朗尼配朱古力慕絲、焗法國軟芝士撻，大、小朋友一樣滿足！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

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低至5折西式晚餐

同場亦供應優惠西式晚餐，前菜可選清酒蟹肉湯或黑椒吞拿魚牛油果沙律，主菜則可選蒜蓉辣椒大蜆意粉、扒三文魚配香草鮮茄蓉汁、芝士焗海鮮意大利扁麵、扒羊扒配迷迭香汁、扒肉眼配黑松露汁、黑松露煙肉芝士薄餅；甜品則可3選1：提供芒果拿破崙、開心果朱古力蛋糕或鮮果碟，低至$214即可慢慢歎。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

另外亦有半自助午餐，除了可任食沙律吧、自助甜品、自助式咖啡或茶，亦可選咖喱雞伴印度煎餅、芝士焗海鮮意粉、意式香草烤春雞等主菜，加$20更可選香煎海盲鰽配白酒忌廉汁、燒特級牛肉、香烤羊架，放假可舒舒服服歎個午餐最夠chill。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：


【快閃優惠｜低至5折】自助晚餐｜2位成人可免費帶1位5歲或以下的兒童入場
用餐時間：18:00–21:00
優惠：
．星期一至五成人HK$329/位，長者HK$284/位，兒童HK$249/位
（原價成人HK$658/位，長者HK$568/位，兒童HK$498/位）
．星期六至日、公眾假期及前夕成人HK$369/位，長者HK$334/位，兒童HK$299/位
（原價成人HK$738/位，長者HK$668/位，兒童HK$598/位）
．父親節6月20-21日成人HK$384/位，長者HK$349/位，兒童HK$314/位
（原價成人HK$738/位，長者HK$668/位，兒童HK$598/位）
*以上優惠價需於現場另收原價加一服務費
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜低至5折】假日自助午餐｜2位成人可免費帶1位5歲或以下的兒童入場
用餐時間：12:00–14:30
優惠：
．成人HK$254/位，長者HK$234/位，兒童HK$214/位
（原價成人HK$508/位，長者HK$468/位，兒童HK$428/位）（現場另收原價加一服務費）
．父親節6月20-21日成人HK$264/位，長者HK$244/位，兒童HK$224/位
（原價成人HK$508/位，長者HK$468/位，兒童HK$428/位）（現場另收原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜買二送一】假日自助午餐連無限暢飲紅/白酒
用餐時間：12:00–14:30
優惠：
．成人HK$1,017/3位，平均HK$339/位（原價成人HK$528/位）（現場另收原價加一服務費）
．父親節6月20-21日成人HK$1,056/3位，平均HK$352/位（原價成人HK$528/位）（現場另收原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜低至5折】西式晚餐
用餐時間：18:00–22:00
優惠：星期一至日HK$214/位（原價HK$428/位）（現場另收原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買二送一】平日半自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠：成人HK$537/3位，平均HK$179/位（原價成人HK$840/3位）（現場另收原價加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年5月22日15:00至5月28日23:59
用餐日期：2026年5月23日至6月30日
地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店8度餐廳

購買連結：＞＞按此＜＜

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