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香港機場快綫車票香港站單程票驚喜價$8！來回票低至75折暑假通用 送L'Occitane護膚套裝︳親子優惠

親子
更新時間：08:18 2026-05-22 HKT
發佈時間：08:18 2026-05-22 HKT

尚有不足兩個月便到暑假，相信不少爸媽已為孩子安排了好玩又充實的旅行！無論到哪處旅行，坐飛機當然要先入機場，除了機場巴士，市區往返機場最方便當然乘住坐機場快綫，但每程動輒過百元，一家大小所費不菲。今日（22日）早上10點就有香港機場快綫車票快閃優惠，香港站單程票驚喜價$8即可購票！更加送價值$109的L'Occitane杏仁體驗套裝，帶埋去旅行用就更爽！即到以下購買連結入手機場快綫車票！

親子優惠︳機場快綫車票優惠驚喜價$8 加送$109 L'Occitane杏仁體驗套裝

去機場最方便當然是揀香港機場快線，於香港站出發更有免費市區預辦登機服務（只適用於國泰航空/香港航空營運的航班），車上還有免費高速Wifi與充電區，非常貼心。今次的機場快綫車票優惠除了有香港站單程票，更可自選香港站、九龍站、青衣站往返機場，還可出票日起計3個月內有效。優惠車票數量有限，售完即止，想抵住去旅行就要快快去搶！

 點擊圖片瀏覽親子優惠：

 

【5月必搶快閃｜限量HK$8】香港機場快綫單程票｜香港站
優惠：HK$8/張（原價HK$120/張）

「L'Occitane 杏仁體驗套裝」
包含：
- 杏仁沐浴油6ml（2支）
- 杏仁緊實美膚油4ml（2支）
- 杏仁緊膚乳6ml（2支）
- 一張滿HK$500減HK$50禮券
*L'Occitane套裝換領有效期至2026年6月30日，須在指定L'Occitane門市換領（價值HK$109）

購買連結：＞＞按此＜＜

L'Occitane杏仁沐浴油（參考圖片/圖片來源：L'Occitane）
L'Occitane杏仁沐浴油（參考圖片/圖片來源：L'Occitane）

【限量優惠｜加送L'Occitane杏仁體驗套裝】香港機場快綫單程票｜青衣站
優惠：HK$55/張（原價HK$73+L'Occitane杏仁體驗套裝，價值HK$109）
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【限量優惠｜加送L'Occitane杏仁體驗套裝】香港機場快綫來回票｜青衣站
優惠：HK$98/來回，平均HK$49/程（原價HK$130/來回+L'Occitane杏仁體驗套裝，價值HK$109）
購買連結：＞＞按此＜＜

【限量優惠｜加送L'Occitane杏仁體驗套裝】香港機場快綫單程票｜九龍站
優惠：HK$79/張（原價HK$105+L'Occitane杏仁體驗套裝，價值HK$109）
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【KKday限量優惠｜加送L'Occitane杏仁體驗套裝】香港機場快綫來回票｜九龍站
優惠：HK$146/來回，平均HK$73/程（原價HK$195/來回+L'Occitane杏仁體驗套裝，價值HK$109）
購買連結：＞＞按此＜＜

【限量優惠｜加送L'Occitane杏仁體驗套裝】香港機場快綫單程票｜香港站
優惠：HK$90/張（原價HK$120+L'Occitane杏仁體驗套裝，價值HK$109）
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【限量優惠｜加送L'Occitane杏仁體驗套裝】香港機場快綫來回票｜香港站
優惠：HK$161/來回，平均HK$80.5/程（原價HK$215/來回+L'Occitane杏仁體驗套裝，價值HK＄109）
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【優惠｜低至75折】香港機場快綫單程｜青衣站
優惠：HK$55/張（原價HK$73）
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【優惠｜低至75折】香港機場快綫來回票｜青衣站
優惠：HK$98/張，平均HK$49/程（原價HK$130/來回）
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【優惠｜低至75折】香港機場快綫單程｜九龍站
優惠：HK$79/張（原價HK$105）
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【優惠｜低至75折】香港機場快綫來回票｜九龍站
優惠：HK$146/張，平均HK$73/程（原價HK$195/來回）
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優惠：HK$90/張（原價HK$120）
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【優惠｜低至75折】香港機場快綫來回票｜香港站
優惠：HK$161/張，平均HK$80.5/程（原價HK$215/來回）
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優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年5月22日10:00至5月28日23:59
車票使用日期：2026年5月22日至8月19日
憑證使用方式：掃描QRCode直接通過閘機，無需換票

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