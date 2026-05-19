不做孩子的「經理人」家長要學會放手 孩子在AI時代下必具備的6個能力｜正向教育

有一種愛，叫做「我太愛你，所以我替你做一切」；但有一種傷害，也叫做「我太愛你，所以你永遠不需要長大。」

上一代香港人成長於獅子山精神之下 — 捱得、韌性強，跌倒了自己爬起來，正是這份特質造就了蓬勃的年代。然而，我們似乎在不知不覺間，把這份韌性從孩子身上一點一滴地拿走了。

溫室裏的孩子，走出去會怎樣？

我們每天叫孩子起床、三催四請做功課、擔心他不懂搭車、怕他吃不飽……我們需要思考一個問題：你的操心，是因為愛，還是因為不信任？越操心，孩子對自己就越沒有信心，這是一個惡性循環。

曾有朋友分享，一位年輕人帶着媽媽去面試，老闆發問時，媽媽卻搶着回答。兩周後，媽媽竟代兒子打電話辭職。這不僅是笑話，更是現實中正在發生的「經理人父母」現象。

（圖片來源：PhotoAC）

放手 是換一種方式愛

放手不等於放棄。放手是讓孩子設定鬧鐘、決定晚餐、面對失敗，以及處理朋友間的衝突。管教不是控制，而是引導。當孩子質疑：「為甚麼你一定是對的？」恭喜你，他正在發展未來最重要的能力 — 批判性思維。

面對殘酷的現實，會計、律師甚至零售業等傳統職業正快速被AI取代。豆包、ChatGPT等AI工具比任何人都「有知識」。那麼，甚麼是AI取代不了的？NVIDIA執行長黃仁勳曾說：「懂得與人合作的人，AI永遠取代不了。」

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在AI時代下必具備的6個能力

因此，未來孩子必須具備這六大能力：

解決問題的能力：停止代勞，讓孩子自己嘗試。 情商與情緒管理：在家示範如何好好地表達情緒，而非發脾氣。 韌性（復原力）：跌倒時，先問「你還好嗎」，而非指責。 後設學習與反思：以身作則，主動承認錯誤並改進。 適應力與彈性：帶領孩子經歷計畫的改變，教他調適而非崩潰。 正確的價值觀：禮貌、誠實與感恩，這是AI永遠學不會的人格底色。

（AI生成圖片）

按年齡 談未來

小學至14歲 ：你是觀察者。記下他的興趣與專長，多欣賞、多肯定。

：你是觀察者。記下他的興趣與專長，多欣賞、多肯定。 15-16歲 ：你是鼓勵者。給予挑戰機會，告訴他「你有能力，試試勇敢一點」。

：你是鼓勵者。給予挑戰機會，告訴他「你有能力，試試勇敢一點」。 17-18歲：你是顧問。提供資訊並支持決定，而非替他做決定。

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很多時候，孩子不願傾訴，是因為傾訴完比不傾訴更煩。當考試不合格，比起責備，請說一句：「今次辛苦了，我們一起看看哪裏可以改進。」雪中送炭，才是父母最強大的功能。

一個人一生平均會換13份工作以上。選錯科目、面試失敗，這些都是學習機會。人生的路，從來都不是一條直線。我們能給孩子最好的禮物，不是一條「康莊大道」，而是讓他擁有在任何一條路上都能走下去的能力。

放手，是因為你相信他；管教，是因為你在乎他。就視乎你今天，有沒有讓孩子自己解決一件事。

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辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

正向家長教育專家、正向家長學院總監、正向管理學院營運總監、香港註冊財務策劃師、兒童及家庭教育文學碩士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是幫助每個家庭和成員擁有正向人生，累積超過15年培訓經驗，超過1000個輔導個案分析，幫助超過180+學校和35000+家庭，亦在多個電視及網絡平台擔任親子教育嘉賓主持；於2015年加入正向家長學院，透過課程。和輔導幫助家長和老師提升親子關係，鞏固良好夫妻關係，強化表達及溝通力，以及協助孩子建立正向品格和能。

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