給家長的性教育指南（上）讀懂孩子才能好好談性 3個「開不了口」的原因｜正向教育

以下文章將會直接走進很多家長避忌的話題，你準備好了嗎？

首先想像一下這個場景：你正在廚房準備晚飯，孩子突然走過來問你：「爸爸 / 媽媽，甚麼是做愛呀？」你會怎樣做？

假裝沒聽見？轉移話題？還是臉紅耳赤地說「你還小，長大再說」？如果你有過這樣的反應，你並不孤單。事實上，大多數家長在面對孩子的性問題時，第一個反應都是 —— 逃。

但問題是：孩子會因為你逃避，就停止好奇嗎？答案：不會！

（圖片來源：PhotoAC）

「為甚麼我們那麼難開口？」在我們深入討論如何跟孩子談性之前，我想先問一個問題：你小時候，爸爸媽媽有沒有認認真真同你講過性知識？大多數人的答案是：沒有。這不是你的錯，也不是你父母的錯。我們上一代的父母，從小就在一個「性是禁忌」的文化環境中長大。不只是華人文化，許多民族、宗教傳統，都對這個話題保持沉默。於是，我們學到的第一課是：性，是不能說的事。這個「不能說」，深深烙印在我們的神經系統裏。所以當孩子問起，我們的身體會自動啟動防衛機制 —— 尷尬、迴避、轉移。但今天，我想邀請你做一件事：暫時放下那個「尷尬」的感覺，重新思考這件事。

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說3個讓你開不了口的真正原因

根據長期與家長接觸的經驗，我發現家長難以跟孩子談性，主要有三個原因：

1. 從來沒有人示範給你看

你不知道怎麼說，因為沒有人教過你怎麼說。這不是知識問題，而是模式問題。你沒有一個可以參考的範本，自然不知道從何說起。這也是為甚麼今天學到的東西，不只是為了你的孩子，也是為了他們將來成為父母的那一天。

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2. 文化與傳統的枷鎖

「性」在我們的文化裏，長期與「羞恥」、「骯髒」掛鉤。還記得小時候，每次電視上出現男女接吻的畫面，大人就會說「核突，唔好睇」嗎？這個看似無心的反應，其實在孩子心裏種下了一顆種子：愛的表達，是骯髒的。你曾否想過，如果一個孩子從小就覺得「錫人」是核突的事，長大後，他要怎麼去愛一個人？

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3. 擔心「說多了反而壞事」

有些家長擔心：「我跟孩子講太多，他會不會反而更好奇，更早去嘗試？」研究告訴我們的是恰恰相反。心理學研究發現：如果父母及早開放地跟孩子討論性，孩子反而會推遲第一次性行為的時間，也更懂得保護自己。原因很簡單：當一件事不再神秘，孩子的好奇心就會降低；當他們擁有正確的知識，就有能力做出更好的判斷。

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而其實孩子處於不同年齡，家長可以有不同談性的方法，至於如何談，篇幅有限，下回再續。

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

正向家長教育專家、正向家長學院總監、正向管理學院營運總監、香港註冊財務策劃師、兒童及家庭教育文學碩士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是幫助每個家庭和成員擁有正向人生，累積超過15年培訓經驗，超過1000個輔導個案分析，幫助超過180+學校和35000+家庭，亦在多個電視及網絡平台擔任親子教育嘉賓主持；於2015年加入正向家長學院，透過課程。和輔導幫助家長和老師提升親子關係，鞏固良好夫妻關係，強化表達及溝通力，以及協助孩子建立正向品格和能。

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