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給家長的性教育指南（下）分3階段按部就班教導 與孩子談性的5個實用溝通性要訣｜正向教育

親子
更新時間：15:06 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:06 2026-04-30 HKT

性教育｜承接上文「給家長的性教育指南（上）讀懂孩子才能好好談性 3個「開不了口」的原因」。性教育其實不是一次性的「大話西遊」，而是一個持續的對話過程，而且不同年齡的孩子，需要不同深度的內容。

談性需按部就班： 不同階段的溝通重心

  • 小一至小三（基礎認知）：孩子需要事實性的知識。應像認識手腳一樣，自然地教導孩子認識「陰道」與「陰莖」，建立無主觀偏見的身體認知。
  • 小四至小六（身體邊界）：面對青春期發育，除了正確解釋月經、體毛等生理現象，更要建立「邊界感」，強調身體自主權，這是預防性侵害的根基。
  • 初中階段（轉型輔助）：父母應從「司機」轉變為「駕駛教練」。放手讓孩子自己掌握方向，家長則在副駕駛位觀察，僅在危險時才踩下緊急制動。
（AI生成圖片）
（AI生成圖片）

跟孩子談性：5個實用溝通性的要訣

要訣1：並肩而行

利用散步、坐車等輕鬆時光談性，避免眼神對視的壓力，能讓雙方更放鬆。

要訣2：善用引子

藉由電視劇或街頭見聞自然提問，如：「你覺得他們為甚麼拖手？」從日常生活中了解孩子的價值觀。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

要訣3：先聽後說

聽到孩子驚人的言論時先忍住說，問：「你是怎麼看的？」先理解孩子的想法再回應。

要訣4：釐清認知

面對尷尬提問，先反問：「你覺得是甚麼意思？」了解他已知的範圍，再給予適當深度的答案。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

要訣5：共學態度

遇上不懂的問題，誠實說：「我們一起找答案。」這傳遞了「遇到困難可以一起面對」的安全感。

愛 是最好的保護

研究顯示，在感情中容易受傷的孩子，往往不是知道太多，而是缺乏安全感。一個在充滿愛的家庭成長、被父親好好愛護的女兒，能分辨真正的愛與廉價的討好，有底氣拒絕不適當的關心。性教育的基礎是家中愛的氛圍，父母的互動就是孩子學習「愛」最真實的課堂。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

給孩子的四個核心訊息：

  • 身體自主：你的身體屬於你，任何不適的觸碰皆可拒絕。
  • 愛與喜歡：喜歡是佔有，愛是悉心澆灌。你值得被愛。
  • 邊界尊重：尊重是所有關係的基礎。
  • 永遠的後盾：讓孩子知道，遇到任何事，家永遠是安全的。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

你不需要成為專家，只需讓孩子知道「這個話題在家是可以說的」。打開溝通的門，別讓孩子在遇到問題時，只能轉向網絡或陌生人尋求答案。

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）
正向家長教育專家、正向家長學院總監、正向管理學院營運總監、香港註冊財務策劃師、兒童及家庭教育文學碩士

辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）
辰民爸爸 — 梁辰民 （辰民爸爸Ringle）

我的人生使命是幫助每個家庭和成員擁有正向人生，累積超過15年培訓經驗，超過1000個輔導個案分析，幫助超過180+學校和35000+家庭，亦在多個電視及網絡平台擔任親子教育嘉賓主持；於2015年加入正向家長學院，透過課程。和輔導幫助家長和老師提升親子關係，鞏固良好夫妻關係，強化表達及溝通力，以及協助孩子建立正向品格和能。

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