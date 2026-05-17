澳門親子好去處｜澳門新濠影滙兩大玩樂點7折優惠 全世界最高8字摩天輪+室內遊樂場滿紛樂園

自從港珠澳大橋通車，前往澳門玩樂就更方便。想周末帶小朋友去玩兩天，除了新濠影滙水上樂園、科學館等熱門親子好去處，也可以去坐全世界最高的8字形摩天輪，還有佔地4層共29,600平方呎的新濠影滙滿紛樂園盡情放電。兩大玩樂好去處於今日（17日）推出快閃優惠，低至7折可以暢玩，快快入手優惠門票到時輕鬆出遊。即睇在澳門親子好去處優惠詳情與快搶連結。

澳門親子好去處優惠：新濠影滙影滙之星8字摩天輪

新濠影滙「影滙之星」8 字摩天輪是澳門嶄新地標，這座全亞洲最高及全球唯一 8 字形摩天輪「影滙之星」，位於澳門新濠影滙兩棟雙胞胎酒店中間，極具氣勢，從遠處看就像是個巨大的 8 字懸掛在空中。影滙之星每個座艙可容納10人，每次運轉約18分鐘。乘搭「影滙之星」8 字摩天輪，體驗全球首座 8 字摩天輪，俯瞰澳門日與夜的城市風景，盡情享受美好的親子時光。

（圖片來源：Klook）

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【7折優惠】新濠影滙「影滙之星」8 字摩天輪電子門票

優惠開售日期：2026年5月17日12AM起至5月23日23:59發售

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新濠影滙「影滙之星」8 字摩天輪

營業時間：14:00 – 20:00

體驗地址：澳門路氹連貫公路新濠影滙東翼三樓

*新濠影滙影滙之星將於2026年5月11日至5月28日期間暫停開放以便進行年度維護工程。

澳門親子好去處優惠：新濠影滙滿紛樂園

小朋友必玩滿紛樂園室內遊樂場，佔地4層共29,600平方呎的5大主題遊樂區，包括海底、山岩、叢林、太空站和外太空，不同年齡層的孩子們都可以在此盡情、跳躍、攀爬、探索，盡享多元玩樂體驗，挑戰自我，小朋友定樂而忘返。

新濠影滙滿紛樂園（圖片來源：新濠影滙）

於海底主題區中，小朋友可到佔地2,400平方呎的泡泡紛FUN堡海底歷險世界玩50 組遊戲設施，包括阻礙挑戰、滑梯、波波池，還有超刺激5米「浪花彈彈塔」自由落體機動遊戲！山岩主題區的猴子繩堡以繩索障礙挑戰構成的堡壘，挑戰者可在13個台階和 17 項不同障礙場地考驗身手；而竹林登梯就大考孩子平衡力，要跨越12條不同高度的柱子，挑戰最高垂直4米的終點；而赤手登峰就要攀登超過 6 米高的 6 條不同難度的攀岩路線。

新濠影滙滿紛樂園（圖片來源：新濠影滙）

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超巨大彈彈網、叢林反斗車

叢林主題區就有由繩結橋連接 3 座大型樹屋組成的奇趣樹屋，小朋友可到頂層挑戰 4 米高滑梯，更可直達五樓樹屋餐廳享受各式輕食；也可駕駛充滿電能的叢林反斗車，在叢林和奇趣樹屋下的隧道風馳電掣。外太空主題區就有星球波波池，小朋友可跟爸媽置身閃亮星河球海狂歡。太空站主題區則有懸掛空中的巨大彈彈網，以垂直通道連接 6 樓和 7 樓，就如太空無重狀態般任意遊走、彈跳、躍飛、攀爬，體驗絕對非一般的有趣好玩。記住要到炮彈發射台試試發射小炮彈，穿越充滿奇趣機關的軌道牆，了解物理重力如何運作。

（圖片來源：新濠影滙）

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新濠影滙滿紛樂園

體驗地址：澳門路氹連貫公路新濠影匯西翼三樓 新濠影滙滿紛樂園

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