澳門親子好去處4大推介 沉浸式絲路之旅/免費參觀炮竹廠/首個全自動人形機械人演出

復活節假後，下一個長假期得等到暑假，心思思想出外旅遊輕鬆一下，澳門可說是最方便來個快閃小旅行的好地方。不妨入住一晚高級酒店，欣賞非遺聯乘高科技的創新表演，也可參觀沉浸式展覽，再探索當地美食和古蹟，輕鬆度過兩日一夜！

澳門親子好去處推介1：保利美高梅博物館 沉浸式「絲路」之旅

早於二千多年前的中國，已開闢了著名的絲綢之路，建立了連接中亞、歐亞的貿易網絡。由美高梅與保利文化攜手打造的保利美高梅博物館位於澳門美高梅二樓，由2024年起至今一直免費開放給大眾，推動共賞藝術和創新。

展覽免費入場，可即場取票，亦可預先於保利美高梅博物館官網預約。（圖片來源：《親子王》）

博物館現正舉行「絲路」展覽，以歐亞大陸上絲綢之路沿線國家的「遺珍」為線索，分為四個主題空間展出自西周至當代逾200件珍貴展品。展覽更配合沉浸式數字互動體驗，小朋友也可以視覺、聽覺及VR模擬體驗，增加觀展趣味。同時，博物館於5月31日前逢星期六、日均會舉行《博物館奇遇記 —— 盛唐有話說》，歡迎親子參加穿梭於不同場景之間，與「歷史人物」親身接觸，欣賞表演和聽故事，全感官走進盛唐旅程。

免費導覽小冊子特別設有親子手繪版，讓小朋友邊參觀邊辨認文物，彷如參加尋寶遊戲。（圖片來源：《親子王》）

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「絲路」展覽

日期：即日起至另行通知

時間： 星期六及公眾假期 10:00 - 20:00， 星期日 10:00 - 19:00（最後進場時間為閉館前30

分鐘）；每日15:00（粵語）及16:00（普通話）設公眾導賞服務，毋須預約。

費用：全免

地點：澳門美高梅2樓保利美高梅博物館

博物館奇遇記 —— 盛唐有話說

日期及時間：

•即日起至5月31日（逢星期六、日）19:00

票價： 1大1小澳門幣100元（適用於12歲或以下小童）、2大2小澳門幣150元

對象：建議5歲以上人士參與。

預約及查詢：https://museum.mgm.mo/

澳門親子好去處推介2：澳門2049 非遺與高科技融合

人工智能和機械人技術發展一日千里，不僅應用在科研和日常生活，連去年和今年的央視春節聯歡晚會都有精彩的機械人表演。

人形機械人H1曾參與春晚表演「技驚四座」， 其實最早亮相是於《澳門2049》的舞台之上。（圖片來源：《親子王》）

而全球首個全自動人形機械人駐場演出，將會在澳門美高梅劇院上演！由大導演張藝謀聯同國際20個世界級團隊合力打造的《澳門2049》，以前沿智能技術詮釋千年中華文化精粹，把不可能化做可能，舞台上傳統與創新激盪，視覺效果超卓。小朋友也會對台上的機械臂結合舞蹈、少數民族歌舞結合舞台視覺影像、水下攝影嘆為觀止，也會對中國的非物質文化遺產有更深入的認識。

8種華夏文化與創新科技碰撞出有趣而動人的火花， 小朋友也可對非物質文化遺產增加認識。（圖片來源：《親子王》）

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澳門2049

日期：逢星期三至日

時間： 星期三至六 19:30 - 20:50，星期日 15:00 - 16:20

票價： 澳門幣288 - 888元）（3歲以下的小童在不佔位的情況下，毋須購票入場。）

對象： 適合全家觀賞，但13歲以下小童需由成年人陪同入場（演出現場有強勁雷射及燈光音效，敬請留意）。

地點：美獅美高梅 - 美高梅劇院

查詢及購票： https://macau2049.mgm.mo/ 及各大售票平台

澳門親子好去處推介3：益隆炮竹廠 古蹟中散步

「放炮仗、燒煙花」都是華人大時大節的喜慶活動，在澳門還未發展旅遊業和博彩業之前，神香業、火柴業和炮竹業曾是澳門上世紀三大手工業。

益隆炮竹廠舊址有百年歷史，是澳門僅存且保存較為完整的炮竹工業遺址。（圖片來源：《親子王》）

而氹仔更是當年炮竹的主要生產基地，如今以上工業都已在澳門不復見，但氹仔仍保留具有近百年歷史的「益隆炮竹廠」，是現時保存較為完整的炮竹工業遺址，見證着炮竹業興衰迭蕩的歷史。遺址內的「益隆炮竹廠舊址遊徑」現已開放，全長約400米，環境寧靜清幽且綠意盎然，適合一家人逛完繁囂的官也街，在這裏休憩散步，遊覽舊澳門的炮竹工業遺址，並且逛逛文青風cafe和有趣文創店。

英國普普藝術家Philip Colber的標誌「龍蝦先生」 亦加入益隆炮竹廠元素並於場內展出。（圖片來源：《親子王》）

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益隆炮竹廠舊址

地址： 澳門氹仔施督憲正街西側，鄰近龍環葡韻、 氹仔舊城區及松樹尾社區中心。

開放時間： 06:00 - 19:00（逢星期三15:00 - 19:00休息，公眾假期照常開放）；展覽館及文創禮品店：10:00 - 19:00

入場費：免費

澳門親子好去處推介4：氹仔街市 全新美食集中地

去澳門必做的事當然是掃街吃盡各式美食！但隨着夏天來臨，站在街頭頂着太陽會令人胃口全失。近日氹仔街市進行活化改造，搖身一變成人氣美食廣場，大家可以在室內涼冷氣慢慢大歎各款美食。

氹仔街市大變身，成為複合式文創新地標， 日後去官也街又多一個地點掃街。（圖片來源：《親子王》）

街市地面層保留蔬果、海鮮檔等攤檔，但一樓多了輕食和文創攤位，全空調開放，又增設澳門特色街名、葡式建築元素的用餐區，座位相當多，可以舒服用餐。二樓是天台空間，開了一間名為「旅圖咖啡」的cafe，分有室內外用餐區，氣氛非常寫意，咖啡店更不時在節日假期舉行親子活動如小小咖啡師，出發前不妨到其社交平台留意一下！

小朋友不用做選擇，可以每間商戶買少少再一起開餐。（圖片來源：《親子王》）

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氹仔街市

地址： 澳門嘉模堂區氹仔地堡街358號（近官也街入口）

街市營業時間： 07:00 - 22:00 （食店一般10:00開放，部分營業時間不定。）

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