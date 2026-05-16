對抗校園性騷擾小故事 教孩子與他人相處的4條界線 學會保護自己

在彩虹谷裏，有一所奇妙的魔法小學，這裏的學生不但要學數學、語文，還要學習如何控制魔法。校園裏有會說話的樹、會飛的書本，甚至連操場上的石頭都會唱歌。孩子們每天都在笑聲和魔法中成長，看似無憂無慮。

然而，一個小女生卻滿懷心事。

（非當事人，資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

依迪是個小四學生，擅長召喚光球，能在黑暗的走廊裏照亮大家的路。可是最近，她開始不願意去魔法圖書館。原因是有一位高年級的男生阿洛，總是趁人少的時候靠近她，假裝要看她的魔法書，卻會突然伸手碰她的肩膀，甚至試圖拉她的手。依迪感到非常不舒服，但又害怕說出來，因為阿洛是老師眼中的「天才魔法師」，大家都很喜歡他。

怕被笑而將「不舒服」收起依迪的心情日漸變得沉重。她怕被取笑，不敢告訴同學；也怕沒人相信，不敢告訴老師。每天回家，她只是默默把光球收起來，假裝自己很累。

（非當事人，資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

直到有一天，魔法校園舉辦「勇氣之夜」，每位同學都要分享一個自己最勇敢的故事。依迪站在台上，手裏握着光球，聲音顫抖地說：「有時候，當有人靠近我，做一些我不喜歡的事，我會覺得很害怕。我不知道該怎麼辦，但我希望自己能有勇氣說出來。」

全場安靜下來。老師們聽到這句話，立刻意識到事情的嚴重性。他們開始調查，並與依迪耐心交談。依迪終於鼓起勇氣，把阿洛的行為告訴老師。學校隨即採取行動，讓阿洛接受輔導，並在全校推行「魔法守則」：不可以在未經同意下觸碰別人，無論是身體接觸，還是魔法互動。

（AI生成圖片）

這件事轟動校園，許多孩子開始反思依迪的說話，原來有些「玩笑」或「友好」的舉動，可能會令人感到不舒服。老師們也在課堂上加入了更多關於「尊重界線」的教學，讓孩子明白友誼和魔法一樣，需要建立在信任與尊重之上。

依迪的父母在得悉事件後感到既心痛又慶幸，一方面心痛女兒曾經獨自承受恐懼，但也慶幸她最終勇敢說出來。他們再三向女兒表示：「假若別人的行為或說話令你覺得不舒服，不要自己承受，必須告訴我們或老師。我們會幫你，更會陪你一起面對。」

依迪聽着父母的話，心裏暖暖的。她的光球再次亮起，比以前更明亮，因為她知道自己不再孤單。

主動談論人際相處的4條界線

依迪的故事雖然發生在魔法校園，但它反映了現實世界中可能出現的校園性騷擾問題。孩子往往因為害怕、不安或擔心不被相信而選擇沉默。家長應該主動與子女談論人際相處的界線，讓他們知道：

（圖片來源：PhotoAC）

身體自主權：孩子要明白自己的身體屬於自己，不能讓人隨意觸碰或觀看。 清晰界線：教導孩子分辨「友好」與「不恰當」的行為，例如拍拍肩膀和刻意觸碰私隱部位的差別。 勇敢表達：讓孩子知道向人說「不」並非不禮貌，當感到不舒服就應立即拒絕，並告訴可信任的大人。 建立信任：要讓孩子知道，無論他們遇到甚麼事，父母都會相信並支持他們。

（非當事人，資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

性騷擾並不是「小事」，即使在小學階段也可能出現。透過故事與對話，家長可以幫助孩子建立保護自己的意識，讓他們在校園裏安心成長，就像依迪的光球一樣，閃閃發亮。

香港家庭計劃指導會教育主任 李婉嫺

家計會致力推動家庭、學校的性教育。想了解更多，歡迎瀏覽本會性教育網頁：www.famplan.org.hk/sexedu

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