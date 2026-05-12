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林香檸手打檸檬茶56折送保溫杯 1張優惠券兌換2杯、低至$16.5杯 13分店合用｜親子優惠

親子
更新時間：08:50 2026-05-12 HKT
發佈時間：08:50 2026-05-12 HKT

小朋友愛吃糖果朱古力，珍奶、手打檸就是媽媽的治癒comfort food！今日（12日）林香檸手打檸檬茶有快閃優惠，低至56折即可入手4張林香檸電子再加送保溫杯，最重要是現金券可以於全港13間分店，任揀全單飲品即時使用！同場還有潮凰鴨屎香檸檬茶買一送一，1張電子優惠券即享2杯，平均$16.5/杯！即入手手打檸優惠，跟家人齊齊開心share！

親子優惠｜林香檸手打檸檬茶56折送保溫杯

「林香檸」創立於2019年，海外總部設立於香港，門市遍布港九新界。品牌以自主研發的茶葉基底為核心，堅持嚴選高品質自家果園香水檸檬，搭配時令新鮮水果，始終堅持「用心選料、精心製茶、匠心配方」的理念，打造口感清新、營養豐富的各類茶飲。招牌手打檸檬茶、特濃渣男檸檬茶、泰綠手打檸檬茶等原創爆款飲品都是大受歡迎的系列！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

現有林香檸手打檸檬茶快閃限量優惠，4張林香檸電子HK$30現金券＋保溫杯1個低至56折，只需HK$90/組，更可於全港13間分店任揀全單飲品即時使用！另有潮凰鴨屎香檸檬茶電子優惠券買一送一優惠，1張電子優惠券即享2杯，即平均HK$16.5/杯，很抵飲呀！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜限量套餐低至56折】4張林香檸電子HK$30現金券＋保溫杯｜全港多區分店適用｜即買即用
優惠：HK$90/組（原價HK$159/組）
．套餐包含：4張林香檸電子HK$30現金券 ＋ 保溫杯1個
．每張現金券適用於兌換任何HK$30以下飲品；如付款金額超過HK$30，需現場補差價
．現金券及保溫杯須於所選分店使用及兌換
．使用日期：2026年5月12日 - 8月31日
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】林香檸「潮凰鴨屎香檸檬茶」電子優惠券（1張已包含2杯）｜全港多區分店適用｜即買即用
優惠：HK$33/2杯，平均HK$16.5/杯（原價HK$66）
．套餐包含：1張優惠券即享「潮凰鴨屎香檸檬茶」買一送一，2杯須同時領取
．使用日期：2026年5月12日 - 6月30日
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

適用分店：
旺角登打士街｜地址：旺角登打士街55號鴻達樓地下3號舖｜12:00 - 22:00（一至四、日）；12:00 - 22:30（五至六）
旺角雅蘭中心｜地址：旺角彌敦道625 & 639號雅蘭中心地下LA1號舖｜13:00 - 23:00
九龍灣淘大｜地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期地下G128號｜12:00 - 22:00
觀塘東廣場｜地址：觀塘成業街7號東廣場地下G55號舖｜11:00 - 21:00
葵芳新都會｜地址：葵芳興芳路223號新都會廣場4樓469號舖｜12:00 - 22:00
銅鑼灣Sogo｜地址：銅鑼灣景隆街2號地下B號舖｜12:00 - 22:00
中環旗艦店｜地址：中環士丹利街42-44號萬事利大廈地舖G/F｜11:00 - 21:00
柴灣富怡花園｜地址：柴灣小西灣道23號富怡花園地下8號舖｜11:30 - 22:30
北角百家利中心｜地址：北角炮台山電氣道180號百家利中心地下1B號舖｜12:00 - 22:00
太古城中心｜地址：太古太古城道18號太古城中心2樓255及266號Carnival by Food Fiesta A號舖｜11:00 - 21:00
筲箕灣東強大廈｜地址：筲箕灣筲箕灣東大街54-60號東強大廈地下14號舖｜12:00 - 22:00
西環皇后大道西｜地址：西環石塘咀皇后大道西425G號地下3號舖｜12:00 - 22:00
灣仔香江大廈｜地址：灣仔駱克道143號香江大廈地舖｜12:00 - 21:45

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年5月12日 10:00 起至5月31日 23:59
*訂單一經確認不可取消、更改或退款
*此優惠券不可兌換現金、不設找贖，亦不能與其他林香檸店內優惠同時使用

購買連結：＞＞按此＜＜

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