永東巴士5折優惠 低至$33北上去深圳/長隆/澳門 九龍新界多點上車｜親子優惠

親子優惠︳放假想北上玩樂，除了港鐵、高鐵，過境巴士亦是不少爸媽的心水之選，既可多點上車較就腳，又可一上車即到內地指定目的地，不用左轉右轉。早前永東巴士推出現金券優惠一出即售罄，今日（11日）又有新優惠，多條熱門路線車票5折，低至$33/程就可以北上去玩，更有多條路線可選，如去澳門、深圳華發冰雪熱雪奇蹟、番禺長隆等，睇優惠詳情，早早預訂搶車票！

親子優惠｜永東巴士5折優惠 低至$33北上去玩

（圖片來源：KKday）

這次的永東巴士優惠設有多條熱門路線可選，如珠海長隆、清遠長隆、番禺長隆，也可選擇去澳門，還有深圳華發冰雪熱雪奇蹟及廣州花都熱雪奇蹟專線，炎夏去滑雪就更方便！同時可於香港市區多個上車點直通各大熱門目的地，一上47座大空間舒適專車，無需自行轉車就可出發去玩，節省排隊購票時間，只要輸入輸入優惠碼就有5折，並可預訂日期開放至2026年6月30日（澳門線至9月30日），絕對要「先買定，後出發」！（購票需提供實名，下單後需二次確認車次狀態，配額有限，售完即止）

買定車票出發去澳門玩水！（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區 ＜往/返＞ 澳門單程

優惠：HK$180/位；輸入優惠碼「WTMOMAY11」後 HK$90/位（原價HK$180/位）

- 使用日期：即日起至2026年9月30日

- 每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

- 香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃灣（如心廣場）

- 澳門下車點：澳門上葡京酒店、澳門威尼斯人酒店、澳門新葡京酒店

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區 ＜往/返＞ 廣州花都單程

優惠：HK$132/位；輸入優惠碼「WTHDMAY11」後 HK$66/位（原價HK$140/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

- 香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃灣（如心廣場）、沙田希爾頓中心、屯門Vcity、元朗YOHO MALL、啟德體育園

- 花都下車點：廣州熱雪奇蹟（花都融創茂2號門）、花都城際酒店（原聚喜來大酒店）

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區 ＜往/返＞ 深圳華發冰雪熱雪奇蹟單程

優惠：HK$70/位；輸入優惠碼「WTHFMAY11」後 HK$35/位（原價HK$70/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

- 香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃灣（如心廣場）、沙田希爾頓中心、屯門Vcity、元朗YOHO MALL

- 深圳下車點：深圳華發冰雪熱雪奇蹟主入口對出地面P2停車場

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區 ＜往/返＞ 番禺長隆/番禺廣場單程

優惠：HK$70/位；輸入優惠碼「WTPYMAY11」後 HK$35/位（原價HK$70/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

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【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區 ＜往/返＞ 清遠長隆/清遠國際酒店/清新美林酒店單程

優惠：HK$140/位；輸入優惠碼「WTQYMAY11」後 HK$70/位（原價HK$140/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

- 香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃灣（如心廣場）、沙田希爾頓中心、屯門Vcity、元朗YOHO MALL

- 清遠下車點：清遠長隆跨境巴士站（長頸鹿城堡酒店）、清遠國際大酒店、清新美林酒店

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（圖片來源：KKday）



【獨家優惠｜5折優惠】永東巴士香港市區 ＜往/返＞ 珠海長隆/珠海人工島單程

優惠：HK$150/位；輸入優惠碼「WTZHMAY11」後 HK$75/位（原價HK$150/位）

- 使用日期：即日起至2026年6月30日

- 每人限用優惠碼1次，每筆訂單最多購買2張

- 香港上車點：觀塘APM、鑽石山（荷里活廣場）、葵芳（新都會廣場）、旺角油麻地、尖沙咀（中港城）、荃灣（如心廣場）

- 珠海下車點：珠海長隆企鵝酒店、長隆橫琴灣酒店、長隆馬戲酒店、長隆飛船酒店、珠海人工島

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（圖片來源：KKday）

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年5月11日10:00至5月17日23:59

使用日期：澳門線即日至2026年9月30日；其餘各線即日至2026年6月30日

*各線上下車站點不適用：太子、紅館、中環碼頭、東涌、迪士尼樂園、啟德體育園、香港國際機場及亞洲國際博覽站

*購票需提供實名，訂單一經確認不做任何變更、退款及取消

延伸閱讀：清遠長隆森林溫泉樂園/森林王國連酒店住宿

於去年4月30日全新開幕的清遠長隆森林溫泉樂園，是國內唯一複合型「森林奇遇」主題溫泉水樂園，這裏佔地約20000㎡，共有40多個溫泉湯池，每個都設計得別具匠心，其中的室內幻境湯池，將VP顯示技術與舒適泡浴設備結合，以高科技手段營造出絕無僅有的夢幻溫泉體驗！在這裏除了可泡溫泉，還可看鸚鵡飛舞、象龜散步、獴哥出洞，跟一班森林朋友相遇！

清遠長隆森林溫泉樂園（圖片來源：KKday）

而長隆樂園的親子酒店備受家庭客歡迎，而清遠長隆長頸鹿城堡酒店亦屬親子友善，這兒的「長頸鹿IP」取材自長隆原創動畫片《卡卡虎大冒險》中長頸鹿「酋長家族」的故事，走進長頸鹿家族的城堡就有來自非洲歡快有力的歡迎曲，也有長頸鹿酋長的「入城儀式」，房內亦滿布「長頸鹿IP」，讓大家沉浸於長頸鹿的歡樂中。

清遠長隆長頸鹿城堡酒店（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子短線遊2026：

清遠長隆森林王國集森林探險、動物互動、主題遊樂、文化演藝、研發保育和主題餐商於一體，這個森林野趣主題樂園以中央大草坪為中心，延伸出鸚鵡雨林、猿林猴島等10大主題區，還有多個主題科普體驗館、探究學堂，在遊玩的同時，可以深入了解動物知識，親手參與動物保育工作，領略生態文化的獨特魅力！入園內必坐蒸氣火車穿越大非洲，將有機會近距離造訪全球最大的非洲象遷地保護大族群、白犀牛家族等眾多稀有動物大家族，感受大自然的神奇！

清遠長隆森林王國（圖片來源：KKday）

清遠長隆森林王國

地址：清遠市清城區長隆大道長隆旅遊度假區

查詢：+86-4008830083

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