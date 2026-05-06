Sooper Yoo室內遊樂場低至$62.5玩大型攀爬障礙迷宮/一級方程式單車比賽/母親節工作坊︳親子好去處

親子好去處2026︳天氣開始潮濕，悶熱又濕濕漉漉，想放電最好躲在室內。位於港島西的Sooper Yoo室內遊樂場，以體育為主題，可想小朋友寓玩於激發創意。今日（6日）更有激抵優惠，低至$62.5即可暢玩大型攀爬障礙迷宮，即睇室內遊樂場優惠詳情。

親子好去處2026︳大型室內遊樂場Sooper Yoo快閃優惠

位於港島西的Sooper Yoo以體育為主題，適合4歲以上小朋友及青少年。場內共分8大主題區域，有新奇刺激的大型攀爬障礙迷宮，還有可讓小朋友化身F1小賽手高速比拼。Sooper Kix球類運動區把益智簡單的「井字過三關」結合足球，等小朋友一展射球及運球技術。

親子好去處2026︳大型室內遊樂場Sooper Yoo快閃優惠（圖片來源：Sooper Yoo）

除了動態遊戲，場內也有鍛練小朋友智力的靜態遊戲，既可體驗登上電視螢幕一嘗做電視主播滋味，也有「高速光線測試」考反應。推介富STEM教育元素的VR Cave環節，讓小朋友在虛擬實境中與虛擬動物互動，激發小朋友的創意和創造力；也有Now Virtual Studio考驗口才，助小朋友全面啟發創意與大小肌肉。

（圖片來源：Sooper Yoo）

今次優惠更設有全新玩樂套票，更包防小童防滑襪 ，不少室內遊樂場的防滑襪都需$20、$30對，套票包襪更抵玩；另外，亦有母親節限定套票除了包門票，更可參加限定工作坊，親子可共同製作手工花藝編織包或永生花雲朵小夜燈，過個溫馨節日。

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【獨家優惠｜買一送一】 Sooper Yoo 一大一小門票｜送小童防滑襪

優惠：星期二至五HK250/2組，平均HK$125/組（原價HK$250/組）

*每組門票已包1位2至12歲小朋友及1位18歲或以上的陪同成人。

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優惠：HK$320/組（原價HK$580/組）

．每組門票已包1位4至12歲小朋友及1位18歲或以上的陪同成人。

*工作坊每天主題不同，請參考以下日子對應工作坊之內容：

5 月9日 手工花藝編織包，5月10日 手工永生花雲朵小夜燈。

*入場時間共為2小時50分鐘

*入場時段：13:30-16:20，13:00-14:10 為工作坊時段，14:20-16:20 為樂園遊玩時段（14:10-14:20 為場地

清潔時間）

*優惠只適用於5月9日及5月10日

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優惠： HK$520/組（原價HK$640/組）

．每組門票已包2位4至12歲小朋友及2位18歲或以上的陪同成人。

*優惠只適用於5月9日及5月10日

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（圖片來源：Sooper Yoo）

優惠資訊：

優惠日期（預訂期）：2026年5月6日 10:00 至 5月12日 23:59

使用日期：2026年5月7日至5月31日

體驗時間：10:00/ 12:10/ 14:20/ 16:30 （每節 2 小時）

地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）

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