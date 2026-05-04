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室內遊樂場100FUN樂滿紛$39特長時段無限次玩香港本土情懷雪糕車/理髮店/渡海小輪︳親子好去處

親子
更新時間：08:15 2026-05-04 HKT
發佈時間：08:15 2026-05-04 HKT

親子好去處｜隨著時代演變，孩子買雪糕可以去便利店、「過海」可以選擇坐港鐵，上世紀一些「舊香港」的特色好像漸漸褪色，雪糕車越來越少，新一代也未必會坐渡海小輪「過海」。想帶孩子去「見識」這些叫人回味的本地情懷，可以去藍田啟田商場100FUN樂滿紛，這間室內遊樂場有齊雪糕車、理髮店、渡海小輪，小朋友可以邊玩邊認識香港特色景點，還可在懷舊打卡位影靚相！今日（4日）更有室內遊樂場優惠，只需$39即可暢玩，6個月或以下嬰兒可免費入場。即睇優惠詳情與快搶連結。

親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛$39特長時段無限次暢玩

位於藍田啟田商場的100FUN樂滿紛啟田商場，佔地接近10,000呎，以「喚醒本土情懷，探索香港精神」作主題，打造成極具香港特色的親子好去處。遊樂園內處處充滿香港獨有元素，小朋友可穿梭各個香港特色建築、先從海濱乘坐「摩天輪」，乘搭「小輪」渡過海港，來到尖沙咀海傍、戲曲中心、走過舊式街道「滿紛一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、舊超市「翠絲超市」、理髮店「芳妮理髮」和工程店「東尼維修工程店」，再於獅子山下功夫寨展身手，以及參與懷舊樂園攤位等，小朋友可投入扮演遊戲，大人也忙於打卡樂在其中。

親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛$39特長時段無限次暢玩（圖片來源：KKday）
親子好去處｜室內遊樂場100FUN樂滿紛$39特長時段無限次暢玩（圖片來源：KKday）

店舖內設有多個特色項目，包括渡海小輪波波池、繩索陣，以及香港主題特色場區的角色扮演活動。周末更會舉辦節日限定工作坊，讓大家可感受香港獨有的情懷和魅力，體驗前所未有的沉浸式遊玩體驗。

波波池區變成一艘渡海小輪「無厘頭號」停泊於啟田 分店，讓小朋友可在寬敞明亮的波波池中盡情玩樂， 猶如置身於維多利亞港暢泳。（圖片來源：《親子王》）
波波池區變成一艘渡海小輪「無厘頭號」停泊於啟田 分店，讓小朋友可在寬敞明亮的波波池中盡情玩樂， 猶如置身於維多利亞港暢泳。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

【快閃優惠｜低至3折】100FUN樂滿紛入場套票｜包含1成人+1小童門票
優惠：HK$78/組，平均HK$39/位（原價HK$260/組）
．每組基本入場套票包含1成人+1小童(18歲以下)，額外之6個月或以下的嬰兒可免費
．使用時段：星期一/二14:00-20:00；星期三/四/五11:30-20:00；
星期六/日/指定假期11:00-15:00/15:30-20:00
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜低至5折】100FUN樂滿紛入場套票｜包含1成人+1小童門票
優惠：HK$130/組，平均HK$65/位（原價HK$260/組）
．每組基本入場套票包含1成人+1小童(18歲以下)，額外之6個月或以下的嬰兒可免費
．使用時段：
星期一/二14:00-20:00；星期三/四/五11:30-20:00；
星期六/日/指定假期11:00-15:00/15:30-20:00
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【快閃優惠｜親子套票即減HK$10】100FUN樂滿紛入場套票｜包含1成人+1小童門票及代幣
優惠：
．星期一、二14:00-20:00 HK$170/組；星期三/四/五11:30-20:00 HK$190/組；
．星期六/日/指定假期11:00-15:00 HK$230/組/15:30-20:00 HK$250/組（原價HK$260/組）
．首套基本入場套票包含1成人+1小童(18歲以下)，額外之6個月或以下的嬰兒可免費
．星期一至五（指定假期除外）購買套票，每套套票即送20個遊戲幣；週末及指定假期購買套票，每套套票即送10個遊戲幣
．首套基本入場套票後，額外入場人士大小同價
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情： 
優惠期（預訂期）：2026年5月4日10:00至5月10日23:59
使用日期：2026年5月5日至5月31日
營業時間：星期一至二14:00-20:00；星期三至五11:30-20:00；星期六日及公眾假期11:00-20:00
地址：藍田啓田道50號啟田商場三樓328-329號舖

購買連結：＞＞按此＜＜


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