免費送agnès b.法式迷你花束 三道SNDO法式浪漫花園/免費限定法式藝文工作坊｜親子好去處

快到母親節，今年除了帶媽媽吃大餐，不如帶她到「法國」一遊過個浪漫節日？為響應「法國五月藝術節」French May Arts Fest，啟德The Twins雙子匯2期三道SNDO特別聯乘法國時尚品牌agnès b.，將商場變成充滿巴黎詩意的秘密花園，有過千朵來自世界各地的鮮花及植物讓媽媽可以打卡，活動期間的周末更免費派發agnès b.法式迷你花束，也有多個不同主動的免費工作坊，讓媽媽可於鬧市中沉浸於法式生活美學中。即睇活動詳情。

親子好去處｜三道SNDO x agnès b.秘密花園 免費花束+工作坊

這個5月，agnès b.將Agnès女士的秘密花園靈感帶至啟德三道SNDO，過千朵鮮花及植物貫穿整個中庭，還有古典噴泉、復古綠色花店、法式街頭咖啡吧、滿載花卉的白色復古花車、巴黎街頭經典的 Colonne Morris 廣告柱，在柔和的街燈下交織出浪漫光影。快快叫媽媽坐在木製野餐桌與巴黎長椅上邊享受寧靜與詩意邊打卡，拍出一輯充滿法式風情的美照。

親子好去處｜三道SNDO x agnès b.秘密花園（圖片來源：官方圖片）

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限定花香主題餐飲+主題工作坊

同場的agnès b. CAFÉ亦特別推出限定主題餐飲，推出由第一屆台灣咖啡大師比賽冠軍林東源精心調配的「Nuage de Lavande」薰衣草雲沫咖啡，以及靈感源自浪漫花園的「La belle fleur」桂花香桃焙茶蛋糕。如紅玫瑰的蛋糕以法國Bonne Maman蜜桃果醬配搭輕盈的桂花蜂蜜慕絲、焙茶雪芳蛋糕與香脆杏仁餅底，巧妙融入迷人花香，令美食成為精緻品。

agnès b. CAFÉ亦特別推出限定主題餐飲。（圖片來源：官方圖片）

另外亦有兩款以丁香花為靈感的全新香水於場內率先發售，金色《Le Parfum巴黎金韻》以綠茶與粉紅胡椒引領丁香與晚香玉，帶出藏紅花與檀香的溫暖調子；而粉色《L'Eau晨光絮語》交織清脆日本梨、木蘭及丁香花，散發柔和麝香的感性氣息。

兩款以丁香花為靈感的全新香水於場內率先發售（圖片來源：官方圖片）

大家還可參加一系列週末工作坊，親身參與法式花園生活美學，工作坊涵蓋花藝、香氛、寵物配飾及咖啡品鑑等，讓大家在慢下來享受手作時光。活動期間的每個週末及公眾假期，現場將放送法式浪漫驚喜。於活動期間的周末中午12時至4時，The Twins Rewards會員只需完成指定步驟，即可免費獲贈精緻的法式迷你花束一束，讓大家帶走一抹巴黎花園的詩意。（每日限量送出，送完即止。）

agnès b.精緻法式迷你花束（圖片來源：官方圖片）

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SNDO x agnès b. 「Balade dans le Jardin」法式浪漫花園

日期：5月1日至5月31日

時間：10:00 - 22:00

地點：啟德The Twins雙子匯2期「三道SNDO」G/F中庭

法式迷你花束換領步驟

1. 於「Balade dans le Jardin」主題裝置打卡並上傳至個人社交媒體帳戶。

2. 追蹤 The Twins 雙子匯 Facebook 或 Instagram（@thetwinshongkong），以及 @agnesb_officiel。

3. 於指定換領地點出示相關The Twins 手機App「限時禮遇」電子券及第1、2項之證明。

週末工作坊：與法國五月共譜藝文情懷工作坊

．5月9日（星期六）15:00 - 16:00 母親節花藝工作坊

．5月10日（星期日）15:00 - 16:00 花茶與浴鹽手作坊

．5月16日（星期六）15:00 - 16:00 法式花盒花藝設計

．5月17日（星期日）15:00 - 16:00 毛孩花漾頸圈手作坊

．5月24日（星期日）15:00 - 16:00 植物香氛蠟燭手作坊

．5月31日（星期日）15:00 - 16:30 agnès b. x 林東源：品味咖啡的藝術與特調 （由第一屆台灣咖啡大師比賽冠軍林東源老師教授）

參加方法：

1. 5月1日至5月31日期間，於 The Twins雙子匯（1期 12樓至15樓及 2期）同日消費滿 HK$800（最多接受 2 張機印發票）。

2. 親臨於 The Twins雙子匯2期三道SNDO 1/F禮賓部出示相關發票。

3. 繳付HK$100報名費即可預留名額。

一系列週末工作坊（圖片來源：官方圖片）

香水購物禮遇

．購買任何2支40ml 香水，即可獲贈印有Agnès女士攝影作品的限量版Photoprint竹製摺扇（款式隨機發送）；

•購買100ml香水，獲贈同款印有Agnès女士攝影作品的限量版Photoprint竹製摺扇。

（數量有限，送完即止。）

兩款以丁香花為靈感的全新香水於場內率先發售（圖片來源：官方圖片）

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