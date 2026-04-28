DIY人手組裝車仔工作坊買一送一 Tiny Steam Factory微影夢工場體驗手作樂︳親子好去處

近日天氣多雨又潮濕，假日未能出外放電，與其在家中無所事事，不如帶孩子去邊學邊玩，啟發小腦袋。Tiny Steam Factory微影夢工場今日（28日）早上10時有快閃優惠，DIY人手組裝車仔工作坊買一送一，$220就可以學組裝車仔，體驗手作樂趣，更可擁有2輛人手組裝車仔模型呢！還有TinyMemory客製化巴士、3D樹脂人仔打印同樣有優惠，即刻以以下連結報名，以最抵價同小朋友去玩。

親子好去處︳DIY人手組裝車仔工作坊買一送一

喜歡砌模型的爸媽留意！Tiny Steam Factory微影夢工場的DIY人手組裝車仔/巴士工作坊可讓大、小朋友親手組裝獨一無二車仔模型，有齊材料教學，就連新手都可快速上手自己動手打造，還有100款貼紙任你挑選與設計，既可體驗手作樂趣，更可將成品帶回家做紀念呢！另外，還有「TinyMemory客製化巴士」，3邊車身及車頂均可客製化，可上傳自己的圖片或相片用於設計，打造專屬巴士模型；而「3D樹脂人仔打印」則可以3D列印技術，製作3.5厘米或9厘米專屬人像模型，用來送給朋友就最啱！

（圖片來源：KKday）

工作坊過程：

1. 操作 Kiosk 設計模型車

2. 執配件 + 螺絲批

3. 組裝車仔

4. 超高雕刻速度車牌

5. 裝飾車仔（派發貼紙）

6. Hologram 車牌

7. 帶製成品到小場景打卡

點擊圖片瀏覽親子好去處：

【獨家優惠｜買一送一】DIY人手組裝車仔工作坊｜包括2輛人手組裝車仔模型

優惠：HK$220/2輛，平均HK$110/輛（原價HK$440/2輛）

包含：人手組裝車仔模型2輛、精美貼紙2張、模擬車牌2張（工作坊並不包括UV打印車頂和鐳射雕刻車牌）

體驗日期：逢星期二、四、六（12:00-13:00；14:30-15:30；17:00-18:00）

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【獨家優惠｜買二送一】DIY人手組裝車仔工作坊｜包括3輛人手組裝車仔模型

優惠：HK$380/3輛，平均HK$126.7/輛（原價HK$570/3輛）

包含：人手組裝車仔模型3輛、精美貼紙3張、模擬車牌3張（工作坊並不包括UV打印車頂和鐳射雕刻車牌）

體驗日期：逢星期二、四、六（12:00-13:00；14:30-15:30；17:00-18:00）

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【獨家優惠｜8折】TinyMemory客製化巴士

優惠：HK$159/輛（原價HK$199起/輛）

*客製化巴士只限於啟德分店進行設計，巴士需要14-21個工作天製作，再到分店取貨

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（圖片來源：KKday）

【獨家優惠｜8折】3D樹脂人仔打印

優惠：

．3.5厘米HK$111/個（原價HK$139/個）

．9 厘米HK$327/個（原價HK$409/個）

*樹脂人仔需要14-21個工作天訂製，再到啟德分店取貨

*每位12歲以下的參加者必須由至少1位18歲以上的成人（例如家長或監護人）免費陪同入場。如無成人陪同，參加者將被拒絕入場

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Tiny Steam Factory微影夢工場工作坊優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月28日10:00至5月4日23:59

地址：

．啟德體育園啟德零售館2,3樓311號舖

．藍田啓田道50號啟田商場三樓328-329號100FUN樂滿紛

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