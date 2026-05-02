免費遊樂場GO PARK樹屋小天地 7米高樹屋雙子塔滑梯+叢林鞦韆/限定兒童市集｜親子好去處

自從佔地逾四萬呎的「歷奇天地」及「晴空公園」兒童遊樂場開放予公眾，西沙GO PARK便成為周末放電好去處。每到假日人頭湧湧，小朋友玩盡九條滑梯，爸媽又可參予不同的運動項目，大小同樂，玩得不亦樂乎。近日西沙GO PARK又有一新的遊樂區開放，即睇免費遊樂場遊樂設施與活動詳情。

親子好去處｜GO PARK樹屋小天地免費玩

隨着西沙GO PARK 2商場開放，以戶外森林樹屋為主題的全新親子遊樂場也開幕了。這個佔地約5,000平方呎的「樹屋小天地」，巧妙融合探索冒險元素，連結大自然、故事與遊玩行為，讓小朋友可於遊戲中融入故事情境，邊玩邊學，投入度與學習效益大大提升，更可促進體能、社交、創意三方面的全人發展。

「樹屋小天地」以鮮明色系為主調，配合蘑菇、湖泊、 花叢等地面圖案，讓小朋友猶如走進森林奇趣空間。（圖片來源：西沙GO PARK）

遊樂場中最好玩必屬兩座近七米高的樹屋雙子塔滑梯，小朋友於這兩條連接樹屋的滑梯一滑而下，就如穿越奇幻森林！場內也有叢林鞦韆、蘑菇攀爬架及波浪平台，可挑戰小朋友平衡力與膽量，又可訓練手眼協調，增進多感官與體能訓練。於5月2、3日於GO PARK中央廣場將會有親子市集，小朋友擔任檔主，大家去玩時記住逛逛。

（圖片來源：西沙GO PARK）

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樹屋小天地

開放時間： 星期一至四 09:00 - 20:00， 星期五至日及公眾假期 09:00 - 21:00

地點：西沙GO PARK 2 LG層

親子市集

日期：5月2 - 3日

時間：12:00 - 19:00

地點：西沙GO PARK中央廣場

延伸閱讀：西沙GO PARK免費3大兒童遊樂區登場

已有不少「運動、娛樂、餐飲及休閒商店進駐的「西沙GO PARK」，其公園式商業部分將帶來全新兒童遊樂設施，當中三個分別位於地面及二樓、特別為兒童及適合不同年齡人士打造的遊樂場，將會於1月內陸續開放免費使用。三大兒童遊樂場各具特色，並設有多達10條不同高度滑梯，還有小朋友最愛的攀爬架、繩網、彈床等，超過13種玩樂設施，超過4萬平方呎遊玩地方讓小朋友免費盡情跑跳盡情玩。

（圖片來源：西沙GO PARK）

園內亦設有全新打造的寵物公園，為毛孩和主人提供舒服休閒好去處，當中設有5種不同寵物設施，包括Glamping露營打卡位及霧化降溫設施，及有毛孩專用飲水機，方便各主人跟愛寵同遊。

（圖片來源：西沙GO PARK）

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方力申主理游泳學校進駐 十多間餐飲玩樂商品開幕

除了免費三大兒童遊樂場將陸續開放，還有多間運動消閒、餐飲娛樂商戶進駐，包括由前香港游泳隊代表、藝人方力申主理的「香港游泳學校」為學校首個專屬室內泳池，還會有推廣單車運動的「Cyclone Cycling」首次開店提供各類單車器材及租借，到時大、小朋友就可附近新建的單車徑來次親子單車遊，暢遊西沙。

藝人方力申主理的「香港游泳學校」為學校首個專屬室內泳池 （圖片來源：西沙GO PARK） ​

另外人氣咖啡店KAHU COFFEE跨界開設全日中式點心店「CHILL DIM SUM by KAHU」、「貓員外精釀酒館」新界區首店、「Yata一田」更開設首間便利店及全新餐飲概念「Yata Eats一田食堂」、全港首間以運動為設計主題的「美國冒險樂園」及香港帝苑酒店旗下餐廳「Asian Delights」等，部份商戶已經於早前陸續試業，到時玩得累了就可以歎杯咖啡、吃下午茶，過個悠閒周末。

前往西沙GO PARK的各種方法！

由港鐵大學站出發：

．九巴287/城巴582/綠色專線小巴路線807K

由港鐵烏溪沙站出發：

．城巴 581/新界專綫小巴路線807K/ 九巴 99

由沙田新城市廣場出發：

．城巴 580/ 九巴 299x

的士或預約車

．地圖上點選「西沙GO PARK」，即可到達場內上落客區

自駕人士

．由港鐵大學站出發自駕約9分鐘，港鐵烏溪沙站出發自駕約5分鐘

．西沙GO PARK內設有專用停車場，消費$200有1小時優惠，方便駕車人士

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