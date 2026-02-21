免費遊樂場｜二份一遊樂場由孩子話事遊樂場 免費開放區玩繩網陣 另設自然泥沙區/戶外冒險區

位於紅磡華信街的二份一遊樂場早前正式開放，是香港首個以「冒險遊戲」為概念的創意遊樂空間。這個由智樂兒童遊樂協會推動的項目，名字「二份一」別具深意 —— 場地由大人建好一半，另一半交給小朋友自由發揮！當中最大特色，是「孩子話事」。即睇二份一遊樂場活動詳情與開放時間。

免費遊樂場｜二份一遊樂場由小朋友話事

二份一遊樂場場內不設固定玩法：木製平台旁備有木梯、繩網、車軚、布塊等物料，孩子可自行決定「玩甚麼、怎麼玩」；想搭滑梯？用木板斜放就行！想建空中通道？把繩網接上平台就能盪來盪去！創造的過程本身就是遊戲。

戶外冒險區的攀登木梯，讓小朋友發揮創意。（圖片來源：《親子王》）

為支援孩子安全探索，場內有專業遊戲工作員駐守，適時提供工具如大衣夾、索帶、小木槌等，並協助評估風險。小朋友可在這裏體驗爬高、敲打、玩泥、挖沙等多元感官挑戰，培養勇氣、創意與抗逆力，而這正正是「冒險挑戰」的核心精神。更特別的是，遊樂場每天都在「持續轉變」。今天可能是障礙賽道，明天變成秘密基地，後天又化作水泥遊戲區！這種動態變化，讓每次到訪都充滿驚喜。

香港少數地方有得這樣玩泥漿，人人不亦樂乎。（圖片來源：《親子王》）

全場分為免費公眾開放區與收費遊戲區。公眾區設有繩網陣、探趣牆與休閒木座；付費區則包含自然泥沙區、戶外冒險區及室內遊戲空間，適合初生至12歲兒童。筆者帶小孩前往，無不被泥漿吸引，孩子們一身沾滿泥濘的快樂，是一般playhouse無法比擬，大家來時記得多帶一套內外衣物和襪子，現場有沖腳、清洗設施，不怕太污糟，盡情去玩吧！

草坡滑梯，鍾意用紙皮滑又得， 愛趴着滑亦得！（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽親子好去處詳情：

二份一遊樂場

地址： 紅磡華信街1號紅磡都市公園內（近港鐵黃埔站C2出口）

時間： 09:00 - 19:00 （每月首個星期三保養日休息，不同日期設有不同玩樂時段，請上官網查詢。）收費遊戲區 星期二至五 10:00 - 12:00、14:00 - 16:00、16:30 - 18:30，星期六及日 10:00 - 13:00、14:30 - 17:30

收費區票價： 原價 $240，現85折優惠價 $200，可供1位小孩及1位成人同時進場；額外成人 $80。

查詢： 2898 2258 （星期二至日 10:00 - 13:00、14:00 - 18:00）

詳情：https://dreamtogetherplayground.org.hk

相關文章｜馬年親子好去處2026｜小白兔農莊親親小兔子 免費玩25項遊戲：充氣城堡/手工藝工作坊/海盜船

相關文章｜深圳親子好去處2026｜26大室內遊樂場/動物園/滑雪場推介 附交通+優惠詳情