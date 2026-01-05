九龍免費遊樂場17大推介 茶果嶺海濱公園/啟德五行童樂園/大角咀海輝道公園︳親子好去處

九龍免費遊樂場︳星期一至五不止爸媽有工作壓力，小朋友上課做功課也有壓力呀！一到周末最好大、小朋友齊齊拋開煩惱一起去玩，帶他們去歎美食之餘，也可留意一些位處市區的免費遊樂場，可以去盡情放電，於公園大玩特玩！除了 受歡迎的兩個啟德公園、九龍區還有不少隱藏的遊樂場適合放電，就如以下推介的17個九龍免費遊樂場，個個公園一樣好玩，周末即刻出發去玩。

九龍免費遊樂場推介1：茶果嶺海濱公園 飽覽無敵大海景

旅行時常羨慕外國小朋友有廣闊空間跑跑跳跳，香港終於也有個極廣闊的公共空間，大人長者可在海濱漫步，小朋友則可以嬉水之餘，還能暢玩長滑梯，穿梭不同的遊樂設施。

九龍免費遊樂場推介1：茶果嶺海濱公園場內設有8米高的「親樹平台」繩網攀爬架，可登上 最高處由滑梯回到地面，十分好玩。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

於去年八月開幕的茶果嶺海濱公園佔地約1.8公頃，設有海濱空間和園景平台，園景平台更由智樂兒童遊樂場協會設計，能滿足小朋友喜好之餘，也可促進兒童發展。全園分為五大區域，以「好玩自然」為設計概念，提供15個遊樂體驗和超過60組遊樂設施。當中「空氣與大地」主題區設有樂天廣場、風搖搖、旋轉戲場及秘密花園，包括適合輪椅人士使用的「氹氹轉」，支持「共融」理念；而「大地與空氣」主題區則為兩歲以下幼童而設，內有草丘及小樹屋等；還有最受小朋友歡迎的「水和天空」主題區，設有高八米的「親樹平台」繩網攀爬架，還有設置了噴水裝置、可嬉水的「親水花園」，想孩子玩得盡興，家長於出發前記緊帶備更換衣物和毛巾呀！

茶果嶺海濱公園

地址：茶果嶺偉樂街西北面

開放時間：07:00 - 23:00（嬉水設施於08:00 - 20:00運作）

前往方法：由港鐵觀塘站B1出口步行約13分鐘可直達公園；或選乘巴士或小巴至觀塘碼頭，再經觀塘海濱長廊和翠屏海濱跨河通道，步行約5分鐘前往。

九龍免費遊樂場推介2：啟德遊樂場五行童樂園

自從啟德體育園開幕後，除了吸引前來做運動和觀看演唱會的市民外，也成為城中家庭出遊的好去處，既有室內玩樂設施，也有免費好玩的遊樂場。近日開幕的「五行童樂園」便是又一免費兒童玩樂設施，以「金、木、水、火、 土」五行為設計概念，劃分了五大主題區。

九龍免費遊樂場推介2：啟德遊樂場五行童樂園呼應了啟德獨特的地理特徵和鹽田歷史， 「五行童樂園」中央有高低起伏的小山丘。（圖片來源：《親子王》）

場內用色繽紛醒神，有偌大的沙池區，也有搖搖板、滑梯、飛索、韆鞦、攀爬組合等玩樂設施，應有盡有；而園區另一邊是玩水區，一旁還有噴水霧的設施讓小朋友可於炎夏消消暑。場內親子設施和指示充足，設有洗手間和洗腳的地方，也有廣闊空間停泊BB車，但要注意周末和假日遊人眾多，家長定必要好好看管子女，免生意外。

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

啟德五行童樂園

地址：九龍承啟道38 - 39號啟德體育園

開放時間：09:00 - 21:00

費用：免費

前往方法： 港鐵屯馬線啟德站D出口（步行約10分鐘，近The Henley）

九龍免費遊樂場推介3：鑽石山活水公園 大磡村原址活化

鑽石山昔日擁有石礦場和電影片場，亦曾是香港最後一個大型寮屋區大磡村的所在地，如今以上三樣俱已成歷史，原址近日則已重建為一個全新的「活水公園」，除了保留了村內具歷史性的建築物，包括飛機庫（三級歷史建築，保留部分組件）、機槍堡（二級歷史建築）及石寓（已故影星喬宏故居），更設置了動態和靜態的水景，以及一系列康樂設施，包括超好玩的兒童遊樂場。

九龍免費遊樂場推介3：鑽石山活水公園提供一系列康樂設施，包括超好玩兒童遊樂場。（圖片來源：《親子王》）

遊樂場及公園各處以電影為主題，紀念昔日電影片場的歷史，而小朋友最愛的一定是三款各有特色的滑梯，還有具挑戰性的攀爬架和吊環等，但假日人多，家長要小心看管子女。

石寓是已故 影星喬宏故居， 現已成為歷史展覽，向大眾介紹鑽石山昔日歷史。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

鑽石山活水公園

地址：鑽石山大磡彩虹道235號

費用：全免

前往方法： 港鐵鑽石山站A2出口或B出口，步行前往鑽石山活水公園。

九龍免費遊樂場推介4：啟德車站二期公園 Airside旁玩沙

舊機場清拆後，啟德發展區近年隨着啟德站的落成而變成九龍東的假日消閒熱點。位於啟德市中心、前機場北停機坪地區近日變身成啟德車站二期公園，園內有大型沙池供小朋友玩沙，也附有大型挖沙工具，增加玩沙樂趣；此外，園內有各式繩網陣，也有四通八達的滑梯創造數條不同的路線返回地面，孩子可你追我躲跑來跑去非常刺激。繩網陣的設計亦見心思，爬到某些位置會有攀石及隧道等裝置，考考小朋友身手。

九龍免費遊樂場推介3：啟德車站二期公園附有沙池設施，讓小朋友於市區也可享在沙灘樂趣。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

整個公園包含豐富歷奇元素，小朋友需要完成關卡才到達滑梯入口，較適合五歲或以上、年紀較大的小朋友自行探索遊玩。公園內還有露天廣場、寬闊的草坪及水景設施，放電後又可到鄰近的Airside商場內用餐，非常方便。

海濱公園的設計也花心 思，如這條彩虹隧道，日間 有陽光照射時便會把地面映 照成七彩顏色。（圖片來源：《親子王》）

啟德車站二期公園

地點：啟德車站廣場兒童遊樂場B

開放時間：10:00 - 20:00

前往方法：於港鐵啟德站D出口出站轉左，沿有蓋行人路步行6 - 8分鐘即可到達。

九龍免費遊樂場推介5：深水埗公園共融遊樂場 康文署最長最高滑梯

香港的春天越來越熱，炎熱得讓人想提早出發去玩水。去年11月開幕的深水埗公園共融遊樂場就可滿足孩子想玩水的願望，公園離港鐵長沙灣站只有約七分鐘路程，面積較原來的兒童遊樂場大增四倍，設計時亦參考了市民意見，採納了以「大自然主題」為設計概念，以「沙」、「植物」和「水」為主要設計元素。小朋友（建議八歲或以上） 可登上高達六米、長逾13米的巨型滑梯組合，滑下到達沙池，沙粒幼細不粗糙，幼童可放心遊玩。沙池旁邊設有可供簡單沖洗的水喉設施，亦有洗手間，方便家長們替孩子清洗。

九龍免費遊樂場推介5：深水埗公園共融遊樂空間的滑梯屬康文署 轄下遊樂場中最長，為免發生意外，遊樂場 有指引建議8歲以上遊玩。（圖片授權：Anita Wu）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

公園另一端為「綠洲噴泉」，設有嬉水感官牆、鯨魚噴泉、八爪魚噴泉等，在夏天小朋友可在此嬉水盡情濕身！園內還設有新式龍舟型韆鞦、親子韆鞦等較為少見的玩樂設施，也設有花花鈴鐺、音樂敲擊管及花瓣鼓等啟發感官，相當多元化。

除了有沙池玩，深水埗公園 還有噴泉樂園及嬉水感官牆， 夏天小朋友就最開心。（圖片授權：Anita Wu）

深水埗公園共融遊樂場

地址：九龍荔枝角道733號

開放時間：24小時開放

前往方法：由港鐵長沙灣站A1出口，步行約6分鐘；或港鐵南昌站A出口，步行約9分鐘直達。

九龍免費遊樂場推介6：秀茂坪商場幾何動樂園

科技日新月異，就連遊樂場都不斷「進化」，現在的遊樂場已不再只有滑梯、鞦韆，還加入了教育、打卡等多元化元素，讓孩子寓玩於學。秀茂坪商場三樓戶外空間的「幾何動樂園」，佔地近12,000呎，設計靈感來自地質公園，並以幾何動物為主題，以橘色、深海藍色和大石灰色貫穿園區，以簡約的幾何圖形通過選色搭配技巧的運用，塑造出不同動物造型的遊樂設備。

九龍免費遊樂場推介6：秀茂坪商場幾何動樂園以幾何動物為主題，充滿活力和歡樂的氣氛。（圖片來源：領展）

備有超過10項大型遊樂設施，當中最矚目當然為2.5米高「大象飛越滑道」，這隻集攀爬及滑梯於一身的「巨型大象」，刺激感十足，更可加強小朋友對空間感的認知；想鍛煉小朋友的肌肉力量和膽量就必玩「雀鳥繩網陣」，還有可愛的「鱷魚跳飛機」，色彩繽紛的設計不但吸睛，更可激發小朋友的無窮想像力及創意思維，對小腦袋發展都有幫助！

必玩2.5米高「大象飛越滑道」。（圖片來源：領展）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

「幾何動樂園」

地點：秀茂坪商場3樓戶外空間

九龍免費遊樂場推介7：佐敦谷公園 全新遊樂區開放

冬季天氣清涼，最適合一家人到草地野餐。佐敦谷公園出名有大片草地，風景優美，而近月園內的遊樂場亦已翻新完畢，比之前更大更好玩。

九龍免費遊樂場推介7：佐敦谷公園 新增共融遊樂空間， 3大遊樂區以親子和大自然為主題。（圖片來源：《親子王》）

全新遊樂場設有多元化設施，包括配備親子共樂的搖籃型踏板韆鞦、彩虹色調長滑梯、攀爬塔及繩網等挑戰性設施、沙池與感官遊樂區，還有彈床及長短不一的滑梯等，照顧不同年齡與能力兒童的發展需求。園內亦貼心地新增沖腳用水龍頭，玩完也可輕鬆清潔。

園內的超大沙池， 記得自備玩沙工具。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

佐敦谷公園

地址︰觀塘新清水灣道71號

費用：全免

前往方法︰ 從彩虹出發乘坐27或29M號巴士線；從觀塘出發可選乘23號巴士；從港鐵彩虹站B出口步行可至

九龍免費遊樂場推介8：紅磡都市公園 真消防車展出

不少小朋友是小車迷，尤愛消防車、警車和救護車，但這些特別用途車輛往往都匆忙駛過趕着去救人救災，小朋友未必可駐足細看。位於紅磡渡輪碼頭旁新落成的九龍城區紅磡都市公園（第一期）內特別加設了「消防車輛展示區」，展出由香港消防處捐贈的F418消防泵車。這部消防車退役後於社區宣揚防火知識，小朋友可細看消防車的裝備和每項功能。公園還設有不同康體設施、涼亭及草坪，而且毗鄰紅磡渡輪碼頭，可欣賞無敵海景，坐在草地上野餐也十分寫意。

九龍免費遊樂場推介8：紅磡都市公園 （圖片來源：消防處）

第二期設施亦於去年啟用，設有增設平衡車道、綠化區及洗手間等設施，令整個園區大大擴大至佔地約6,600平方米

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

紅磡都市公園

地點：紅磡華信街（毗鄰紅磡渡輪碼頭）

前往方法：由港鐵黃埔站C1出口步行約7分鐘直達，亦有多條巴士及小巴路線可前往。

九龍免費遊樂場推介9：紅磡建灣街花園 全新海濱遊樂場

趁着氣溫清涼，中午太陽和熙又不會太曬、太熱，不妨到紅磡新開幕的建灣街公園放電。遊樂場以自然叢林為主題，融入呼應黃埔船塢歷史的船隻設計，加上面對海濱，走上觀景台上看風景一流。遊樂設施包括三樹連接的大型滑梯組，還有沙池、蟲蟲型幼兒滑梯組、枯葉特色攀爬架、六人鞦韆（兩個適合幼兒、兩個平板式、兩個背座式）、單雙人彈床等。設施屬共融設計，適合不同年齡及需要的小朋友。觀景台下更有獨立餵奶室及換片室，設備相當親子友善。

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

紅磡建灣街花園遊樂場

前往方法： 港鐵紅磡站C出口，進入置富都會方向並到L5經天橋出，步行12分鐘即達。

（九龍海灣酒店旁）

九龍免費遊樂場推介10：海心公園 鯨魚海盜船遊樂場

難得假期好天氣，就帶小朋友出發到免費公園放放電！位於土瓜灣的海心公園擴建部分，剛於4月初開放予公眾使用。海公園的擴建部分佔地約1.3公頃，提供一系列康體設施，如健身園地、涼亭及草坪及海濱長廊等，當然有兒童遊樂場及兒童單車場，滿足一眾小朋友的願望！

九龍免費遊樂場推介10：海心公園（圖片授權：Facebook@初初媽媽 ChochoMama）

位於海傍的海濱新公園，推介切玩鯨魚海盜船遊樂場，更有氹氹轉、親子鞦韆、巨型鯨魚攀爬設施及較罕有升降機遊樂設施，小朋友更可於兒童單車場踩單車、玩滑板車，亦設有洗手間、育嬰室方便各位家長。海心公園原是名為「海心島」的小島，在大型填海工程後建為公園，日落時，更可到臨海而建的「海心亭」打卡欣賞美景。更可海心公園位於土瓜灣旭日街，此處原是名為「海心島」的小島，在大型填海工程後建為公園。

（圖片授權：Facebook@初初媽媽 ChochoMama）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場推介：

土瓜灣​海心公園擴展部分

地址：土瓜灣浙江街（慈恩學校對出）

開放時間：05:30 - 23:30

交通：可於港鐵土瓜灣站，步行6分鐘前往

九龍免費遊樂場推介11：奧海公園 隱蔽商場公園

於奧海城二期平台有個隱蔽商場公園：奧海公園，為港鐵轄下管理，不少人以為屬私人屋苑桌樂場，原來屬公眾使用。由於較為偏僻隱秘，故假日前往也不算多人，這裡有小朋友喜愛的罕有飛索遊樂設施，亦有攀爬架，也有多款滑梯，如旋轉式滑梯、管道滑梯、直式滑梯，亦有幼童區，適合2-12歲的小朋友！於公園更可欣賞到海景，家長們也可以悠閒抖一抖，相當寫意！奧海公園較為隱蔽，沿路沒有明顯指示牌，可於UG層豐澤旁，沿着右邊行至盡頭，再上樓梯便找到。

九龍免費遊樂場推介11：奧海公園（圖片授權：Facebook@初初媽媽 ChochoMama）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場推介：

奧海公園

地址：奧海城二期平台（UG層再上一層）

開放時間：06:00 - 22:00

交通：奧運站D出口

九龍免費遊樂場推介12：東啟德公園 小學生設計公園

位於新蒲崗的東啟德公園面積雖不算很大，但玩樂設施新穎，更是少有地由智樂（Playright）負責參與概念構思、安全測試及審批，並邀請到毗鄰公園的嘉諾撒小學（新蒲崗）的小學生參與設計，難怪與其他傳統遊樂場不一樣。

九龍免費遊樂場推介12：東啟德公園（圖片來源：《親子王》）

公園內的指示牌非常細心，每項設施均會說明適合哪個年齡及對兒童有哪些好處，例如「叢林探索」區內的攀爬小山丘與隧道就適合2歲以上兒童，設施可鼓勵小朋友探索及訓練四肢靈敏度等。而公園內最吸引小朋友的一定是外間較少有的旋轉吊椅和彩虹滾輪，兩者都適合6歲或以上兒童，既刺激又有趣。

點擊圖片瀏覽免費遊樂場推介：

東啟德公園

地址：新蒲崗四美街

開放時間：24小時

九龍免費遊樂場推介13：旺角MOKO動樂園 全港最長攀爬牆

假日Family Day大人要購物、小孩子要放電，想滿足兩個願望，不妨去一些附設遊樂設施的商場。就如位處旺角中心地帶，盡情購物後可以帶小朋友去玩的「MOKO動樂園！」樂園設計以雀鳥和花卉為主題，讓人不禁聯想到旺角地標雀仔街和花墟。

九龍免費遊樂場推介13：旺角MOKO動樂園（圖片來源：MOKO動樂園）

佔地近18,000呎的玩樂空間，有一幅接近50米、全港最長的攀爬牆，任小朋友上、下、左、右隨意爬，加上有8米高的大型遊樂設施，讓活力十足的小朋友挑戰身手，還有由山丘及山洞組成的探索隧道，與6組不同高度的滑梯，最高一組滑梯更高達3.8米，必定能滿足不同小朋友的放電要求。場內也有適合幼童的矮滑梯、搖搖馬、小型滑梯和娃娃屋等，全部色彩繽紛，遊樂場亦設有飲水機，小朋友唞唞回氣又再跳跳跳。

（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場推介：

旺角MOKO動樂園！

地點：旺角MOKO 新世紀廣場 L3樓層（近「食代館」）

開放時間：10:00 - 21:00（14:30 - 15:00進行清潔工作

暫停開放）

查詢：2397 0790

九龍免費遊樂場推介14：京士柏遊樂場 太空主題

愛看科幻故事的小朋友都對浩瀚宇宙及銀河系充滿好奇和幻想，希望可以登上月球一探究竟。要踏上真正的月球做個小太空人也許難度太高，但前往香港唯一一個以太空為主題的京士柏遊樂場卻毫無難度！

九龍免費遊樂場推介14：京士柏遊樂場的滑梯以磚石製成，於香港遊樂場中較為少見。（圖片來源：《親子王》）

由油麻地往真光女書院方向上走一小段斜路，沿路有綠樹和竹林遮蔭，行走其中甚為涼快清幽。步行約10分鐘便來到九龍免費遊樂場京士柏公園和遊樂場，最好玩是模仿月球表面的攀登造景，可透過階梯或凸出的形狀爬上頂端俯瞰整個遊樂場。還有坊間少見的磚石表面長滑梯，連接另一邊的太空艙和攀爬組合。幼兒可在觸感牆遊玩，用小手感受不同質感和形狀的表面，刺激感官。

登上月球表面並不太困難，高度也適中， 3-4歲幼兒已可挑戰！（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

京士柏遊樂場

地址：油麻地京士柏道23號

交通：從港鐵油麻地A出口，經窩打老道步行至真義里，再穿過京士柏公園即可到達，步程約10-15分鐘。

九龍免費遊樂場推介15：世運花園遊樂場 飛機造型攀爬架

未有赤鱲角機場前，香港的啟德機場位於九龍城附近，極為接近民居。如今啟德機場已成過去，但為了紀念昔日這段香港歷史，宋皇臺港鐵站上蓋便興建了一個以「飛機」為主題的九龍免費遊樂場，面積雖不大，卻從細節中加入航空元素，家長為子女留影也分外有趣。

九龍免費遊樂場推介15：世運花園遊樂場內的飛機造型遊樂設施非常吸睛，同時紀念啟德以往的機場歷史。（圖片來源：《親子王》）

飛機造型的攀爬組合結合滑梯、攀石和吊橋等，地方不大但也可放一放電，經此走入九龍城舊區品嘗泰菜或光顧不同特色小店，也可前往九龍城寨公園遊覽，絕對可在此玩足一日。

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

世運花園遊樂場

地址：馬頭圍太子道西

前往方法：從港鐵屯馬線宋皇臺站B1出口，升降機直上。

九龍免費遊樂場推介16：大角咀海輝道公園 奧運主題遊樂場

多做運動有益身心，奧運會的比賽項目，你最喜愛哪項？鄰近奧運站的大角咀海輝道公園於設計概念融合奧運元素，加上環境開揚靠近海傍，極適合家長帶小朋友到此舒展筋骨，為迎接巴黎運動會做好準備！

九龍免費遊樂場推介16：大角咀海輝道公園內有很多打卡位，這些球體讓你想起桌球還是保齡球？（圖片來源：《親子王》）

公園佔地約9,500平方米，提供一系列康體設施，包括觀景平台、緩跑徑，還有特設智能健體設施的健身園地，以及適合不同年齡兒童的多元共融兒童遊樂場等設施。當中有小朋友最喜愛的沙池、繩網、攀爬架、模倣桌球的大型障礙陣、氹氹轉和韆鞦等，顏色以黃、橙為主，非常鮮艷奪目。小朋友更可欣賞到所有奧運體育項目的圖標，可以大玩配對遊戲，從中認識各項比賽項目。

這裏還有一個沙池和鏟泥車玩沙設施，園內有沖水裝置，可即場清潔。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：

大角咀海輝道公園

地址：大角咀海輝道（港鐵奧運站A2出口步行5分鐘即達）

開放時間：07:00-23:00

九龍免費遊樂場推介17：慈雲山中心歷奇樂園

慈雲山中心歷奇樂園早前進行擴建，現時佔地超過34,000平方呎，橫跨商場5樓至6樓，而歷奇樂園更與7樓的空中花園相連，成為九龍區罕有配置嬉水遊樂設施的商場內最大型戶外樂園之一。樂園內設有多款遊樂設施，包括嬉水童樂區、跨越兩層的飛天滑梯及動力搖搖板等，讓孩子可以盡情跑、跳和攀爬，享受全新玩樂體驗。天台籃球場亦經過翻身，配上鮮明的紅、橙、黃色調，搭配動感十足的迷彩地板，更設有籃球主題打卡牆；商場3樓亦有戶外蝴蝶園，玩累了可以到此空間靜坐小憩，近距離觀察自然生態。

九龍免費遊樂場推介17：慈雲山中心歷奇樂園（圖片來源：領展）

點擊圖片瀏覽免費遊樂場詳情：



慈雲山中心歷奇樂園

地址：慈雲山毓華街23號慈雲山中心5樓

開放時間：10:00 - 18:00（逢星期一關閉）

適合年齡：2至12歲兒童

費用：全免

*長滑梯適合120cm以上小朋友

圖片授權：FB@初初媽媽 ChochoMama