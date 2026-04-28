香港文物探知館「漢風五一悠藝日」3日限定免費玩11個活動+工作坊+導賞團｜五一親子好去處

快將5月1日勞動節假期，連放3日最好就是跟小朋友四處玩，若有活動可以邊學邊玩就最好不過。由古物古蹟辦事處舉辦的「漢風五一悠藝日」將會於5月1日至3日在香港文物探知館登場，一連3日設有多場活動、工作坊，集合手作體驗、互動遊戲、導賞團、打卡影樓及專題講座，所有節目均免費參加，最啱就是帶孩子去參加。即睇五一親子好去處活動詳情與參加方法，到時跟孩子去玩足全日！

親子好去處｜「漢風五一悠藝日」免費玩工作坊

「漢風五一悠藝日」將會一連3日舉行，節目豐富，涵蓋多項互動體驗，包括漢朝流行的投壺遊戲、「漢風大挑戰」、展品添彩衣，以及人氣「泱泱影樓」，浸沉式的漢風活動，讓大、小朋友可於輕鬆認識漢代文化，完成指定活動，更有機會獲得限量禮物呢！

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

特別要推介多個手作體驗，讓參加者親手製作專屬作品，從中了解不同文化元素與傳統工藝。「漢風襟章手作坊」可將喜歡的漢風文物圖案親手製作專屬襟章；「漢風展品 x 恐龍曲奇工作坊」就在導師指導下，利用朱古力筆在曲奇上畫上獨特圖案，製作一份專屬您的特別曲奇（先到先得，額滿即止）；於「夯土工作坊」中，可了解世界廣泛使用的傳統建築建造技術之一 — 「夯土技術」，認識錘打方式製作；記住部分工作坊需預先報名或完成指定任務，名額有限，想參加就要留意網站公布了。

現場設有漢朝流行的投壺遊戲，參加者可親身體驗古人宴會中的經典娛樂。「泱泱影樓」提供互動拍攝體驗，大小朋友都可輕鬆參與，留下專屬紀念。（圖片來源：古物古蹟辦事處）

除了多個體驗活動，還有「漢風泱泱」展覽導賞團（設有粵語、英語及普通話場），到時由專業導賞員帶大家參觀展覽，既可深入了解被譽為中國歷史上首個盛世的漢朝歷史和文化，更可近距離觀賞252件/套珍貴展品，展品涵蓋漢簡、帛書、貨幣、青銅器、金器、玉器、漆器、畫像石、珠寶、衣飾、陶俑、陶屋、農具等，從多角度探索漢代文化、科技、天文、版圖和經濟發展！每日完成指定導賞或活動，同樣可獲得換領券去換取紀念品呀！

（圖片來源：古物古蹟辦事處網頁）

點擊圖片瀏覽「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽詳情：

另外，同場亦有多個限時節目，如5月1日有茶藝表演，介紹漢代茶文化及沖泡流程；而5月2日則由吳瑞卿博士主講「漢代飲食文化、烹調和食譜」講座；5月3日就有馬里奧．昆特羅教授主講「數碼技術記錄文化遺產地點 — 保育新模式」專題講座；5月2及3日則設有「恐龍泥膠工作坊」，讓參加者在製作模型的同時學習古生物知識；至於5月1、2日，更有小朋友最喜歡的「面部彩繪活動」（需先完成「漢風大挑戰」）；也有「隸書研習班」，由書法老師將帶大家親身體會漢代隸書的古雅美感，在筆墨間領略漢文化精神！想寓玩於學，可以接觸更多有關漢代歷史文化的知識，就可帶小朋友去玩這個結合手作體驗、文化學習與互動遊戲的「漢風五一悠藝日」喇！

（圖片來源：古物古蹟辦事處網頁）



漢風五一悠藝日

日期：2026年5月1至3日（星期五至日）

時間：10:00 - 19:00

地點：香港文物探知館（尖沙咀海防道九龍公園）

詳情：＞＞按此＜＜

*報名表格於網頁活動內

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

「漢風泱泱」展覽導賞團

日期：5月1 - 3日

時間：11:30–12:30（粵語）、12:30–13:30（粵語）、13:30–14:30（英語）、14:15–15:15（星級館長）、15:00–16:00（普通話）、16:00–17:00（粵語）

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