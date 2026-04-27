博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校開放日5月開放日 附活動內容及報名方法｜小一入學

2026升小一的程序只餘下6月公布統一派位結果，意味着現時有子女就讀K2（中班）的家長，輪到你們費心了！位於元朗區的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校，向來是家長心中的穩健之選，2024 - 25年度中學學位分配首志願達89%。想了解學校更有有關教學理念、課程內容，也讓孩子認識校園，就要參加5月舉行的學校開放日，即睇博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校開放日詳情與報名方法。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校開放日 開放報名

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校開放日當日活動分家長與學生兩部分，家長部分會有家長講座、課程簡介及校園導賞，至於學生活動項目包括：English外籍教師學習活動、STEAM工作坊、Arts手工藝和Sports競技活動，讓K2學生及家長對小學生活及學習會有進一步認識。

（圖片來源：博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校校網）

學校近年重視科技教育（STEAM），投放大量資源於相關設備，而且重視家校合作，推動「開放校園」政策，大力鼓勵家長陪伴子女共渡校園生活，家長義工人數共有528個家庭，佔全校97.4%，因而獲得賽馬會眾心行善年度十大愛心學校；家長欲感受校園氛圍，記得5月4日前報名參加開放日。

（圖片來源：博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校校網）

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博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校

日期：5月9日（星期六）

時間：11:30 - 13:00

地址：元朗朗屏邨第三期（西鐵朗屏站A出口）

對象：K2學生及家長

截止報名日期：5月4日

查詢：2474 5566

報名連結：＞＞按此＜＜

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