瑪利諾修院學校（小學部）小三至小四插班申請 附申請+面試程序｜小學插班

小學插班｜位於九龍塘的瑪利諾修院學校（小學部）為著名傳統女校，創校於1925年，於去年迎來100周年校慶。這所被家長譽為「神校」的少數女子資助英文小學，於即日起至4月23日將開放小三、小四插班申請，有意為女兒爭取插班席位的家長務必把握時間。

小學插班｜瑪利諾修院學校（小學部）「三無」政策 避免標籤成績

瑪利諾修院學校（小學）秉承瑪利諾女修會的精神，致力為女生提供優質而可負擔的全人教育。學校推行「三無」政策：無精英班、無補底班、無成績排名，同時採取「混合編班」，各班能力分布平均，有助促進學生同儕互助，同時亦兼顧學生多樣性，課外活動也設有增潤課程。另外，學校亦實施「一人一職」制度，每位學生都擔當班內職務，從小培養服務他人的精神。多年來學校培育出不少著名校友，包括宣萱、梁詠琪等，都於此校畢業。

瑪利諾修院學校（小學部）開放小三、小四插班申請。（圖片來源：瑪利諾修院學校（小學部）校網）

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瑪利諾修院學校（中學部）為直屬中學

瑪利諾修院學校的直屬中學為傳統名校瑪利諾修院學校（中學部），根據教育局的直屬制度，中學部須預留85%的學額予小學部畢業生。而是次小學插班只為小三、小四而設，合適的面試者將會於5月6日收到，而入學試將安排於2025年5月15日，考試內容包括中文，英文及數學（將為英文試題，需以英文作答），進入面試者，家長需陪同申請人出席。

成為瑪利諾修院學校（小學部）的學生，便可於這座位於窩打老道130號、被發展局於2008年根據《古物及古蹟條例》列為法定古蹟的大樓內上學。 （圖片來源：古物古蹟辦事署官網）

瑪利諾修院學校（小學部）小三至小四插班申請

插班申請日期：即日起至4月23日 17:00

面試通知（如合適）：5月6日

筆試日期：5月15日

面試日期：根據入學試成績，合適之學生將獲安排面試，需家長陪同。

筆試內容：中文，英文及數學（英數）

申請文件：2023-24、2024-25年、2025-26年上學期成績表，學生獎狀及課外活動資料（最多兩個檔案，每個檔案最多10頁），並以校網上的指示修改文件名稱

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