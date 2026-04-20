喇沙小學小二至小六插班申請最後召集 交表/筆試/面試日期+收生準則｜小學插班

位於41校網的傳統男校喇沙小學，為不少家長的心水之選，屬資助小學毋須繳付學費之餘，更有85%的學校可直升DSE狀元輩出的喇沙書院，錯過小一入學的各位男孩子，可把握小二至小六插班的2026年4月22日最後報名機會。即睇喇沙小學小二至小六插班申請詳情。

小學插班｜喇沙小學小二至小六插班申請詳情

於1957年創立的喇沙小學，為41校網的傳統資助小學。學校致力提供優質全人教育，讓學生透過多元化課程及廣泛的學習機會，能在學術、創意、社交、文化、體育及社區貢獻方面均有出色表現；同時關顧有需要的學生，以愛觸動學生的心靈、啟迪學生的智慧，讓學生發揮無限潛能，成為對終身學習充滿熱情、有責任感的「喇沙小紳士」。

（圖片來源：《星島日報》）

學校多年來人才輩出，有不少著名校友，如「世一」劍擊好手蔡俊彥、歌手兼影星謝霆鋒等、畢業生於學術、運動皆出色。

劍擊好手蔡俊彥都是喇沙小學的校友。（圖片來源：ig@ryanchoiiiii）

學校的直屬中學 — 喇沙書院（La Salle College）為著名傳統英文中學，每年喇沙小學約有85%的小六畢業生成功升讀喇沙書院。喇沙書院公開試成績優異，誕生過無數狀元，包括2025年考取七科5**的超級狀元陳博軒。由於DSE成績亮眼，故能入成功入讀喇沙小學，是薖向傳統名校升學捷徑的最佳機會。

喇沙書院去年於DSE摘7科5**的超級狀元陳博軒（右三）。（圖片來源：喇沙書院校網）

根據前喇沙書院副校長趙榮德曾指喇沙小學喜歡文武全才，多參與課外活動，有禮貌及教養的小朋友；另外，根據校網指出，插班入學筆試的數學科將以英文考核，學校向來著重兩文三語，有興趣入讀的家長可提早為孩子作好準備。

想成為「喇沙小紳士」就要把握這次插班機會了。（圖片來源：喇沙小學校網）

喇沙小學小二至小六學位申請

重要日期 特別事項 2026年4月13-22日 網上遞交「小二至小六入學申請表」及所需文件 2026年5下旬 獲邀參加筆試的考生將透過電郵收到「入學試准考證」 2026年6月10日 入學筆試：中文、英文及數學（英文數試卷） 2026年6下旬 獲邀參加面試的考生將透過電郵收到「面試邀請信」 2026年7月中旬 獲取錄的考生將透過電郵收到「錄取通知書」

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