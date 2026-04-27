肉蟹乳鴿海鮮餐低至44折 $98+歎現場自撈肉蟹/乳鴿/燉湯 片皮鴨兩食龍蝦桶蠔餐$198+｜親子優惠

近年流行現撈海鮮，可以自選心水海鮮更抵更開心。今日（27日）下午3時於全港有多間分店的茶皇殿及茶皇漁港就有「現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐」快閃優惠，低至44折、人均$98+即可大歎現場自撈肉蟹、紅燒乳鴿、是日燉湯，更有多款茶皇鑊氣小菜可選；同場還有低至54折的「經典片皮鴨兩食 · 龍蝦桶蠔六人餐」，人均HK$198起，全港10家店通用！即睇優惠詳情與快搶連結，一家人去歎喇！

親子優惠｜$98+歎現場自撈肉蟹乳鴿海鮮餐

茶皇殿為新派粵菜酒樓，將傳統手藝與創新風味完美融合，特別推介各款生猛海鮮、皮脆肉嫩的乳豬、鮮甜濃香的上湯焗龍蝦伊麵、皮酥肉香的燒鵝。酒家更於全香港各區都有分店，位於油塘分店更屬親子酒樓，與「夢幻樂園」相鄰，小朋友就可於飯前飯後去放電！

（圖片來源：KKday）

今次優惠就有兩個套餐，可以一次過品嘗多道招牌菜。「自撈肉蟹乳鴿海鮮餐 連自選小菜及燉湯（4位用）」套餐包括自撈薑蔥或避風塘炒蟹（一隻）、是日燉湯（4盅）、自選小菜（1份；正價小菜牌內$108或以下鑊氣小炒任選1款）、開邊脆皮BB鴿（2隻）。至於「經典片皮鴨兩食 · 龍蝦桶蠔餐（6位用）」套餐則有京韻胡同片皮鴨（1隻）、五指毛桃燉竹絲雞 （6份）、上湯開邊龍蝦烏冬（3隻）、薑蔥台山桶蠔煲（1份）、風沙漠韻鴨香件（1份）。

（圖片來源：KKday）

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【獨家快閃｜44折，人均HK$98】茶皇殿（多間分店）｜茶皇漁港（屯門店）｜現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐

優惠：星期一至三HK$392/4位用，平均HK$98/位（原價HK$888/4位用）

*2026年5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暫停供應

*套餐內包含之食品及其他惠顧菜式之費用收取原價加一服務費及4位人數；如人數不足4位一律按4位收費；如實際人數多於4位一律按實際人數計算茶芥。

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【獨家快閃｜63折，人均HK$138】茶皇殿（多間分店）｜茶皇漁港（屯門店）｜現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐

優惠：星期一至四HK$552/4位用，平均HK$138/位 （原價HK$888/4位用）

*2026年5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暫停供應

*套餐內包含之食品及其他惠顧菜式之費用收取原價加一服務費及4位人數；如人數不足4位一律按4位收費；如實際人數多於4位一律按實際人數計算茶芥。

購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃｜76折，人均HK$168】茶皇殿（多間分店）｜茶皇漁港（屯門店）｜現場自撈肉蟹乳鴿海鮮四人餐

優惠：星期一至日及公眾假期HK$672/4位用，平均HK$168/位（原價HK$888/4位用）

*2026年5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暫停供應

*套餐內包含之食品及其他惠顧菜式之費用收取原價加一服務費及4位人數；如人數不足4位一律按4位收費；如實際人數多於4位一律按實際人數計算茶芥。

（圖片來源：KKday）

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【低至54折優惠｜人均HK$198】茶皇殿（多間分店）｜經典片皮鴨兩食 · 龍蝦桶蠔餐（6位用）

優惠：HK$1,188/6位用，人均 HK$198/位（原價HK$2,230/6位用）

*2026年4月3-7日 及 5月1-3, 8-10日 及 6月12-14 及 19-21日暫停供應

*只限堂食

*至少提前一天致電分店預訂

*需同時惠顧其他菜式

*另收原價加一及茶芥

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月27日15:00至5月3日23:59

用餐日期：2026年4月28日至6月30日

*至少提前一天致電分店預訂｜需同時惠顧其他菜式

．油尖旺店地址：旺角奶路臣街33號依利大廈2樓（泉章居舊址）

．油塘店地址：油塘大本型3樓301號舖 x 夢幻樂園（親子酒樓）

．何文田店地址：何文田佛光街80號何文田廣場2樓203-205號舖

．觀塘店地址：觀塘秀茂坪安達商場UG02舖

．葵涌店地址：葵涌上角街葵涌商場207號舖

．天水圍店地址：天水圍天湖路2號天耀邨天耀廣場1樓L111號舖

．啟德店地址：啟德啟晴邨晴朗商場1樓A區A102號舖

．荃灣店地址：荃灣石圍角路3號石圍角新城1樓109號舖

．土瓜灣店地址：土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓130A號舖

．屯門地址：屯門湖翠路138號啟豐園1樓87號舖

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