3間沙田區幼稚園評級兩間獲A+ 95校網世襲超收額排名第2小學是這間！｜趙榮德升學信箱

有沙田區的媽媽想為孩子選擇一間愉快學習的幼稚園，究竟邊間最好？又有家長想知道小一叩門的常見題型？另有家長對於些關於4間95校網將軍澳小學的問題想請教前喇沙小學副校長趙榮德。即刻跟大家看看教育專家趙榮德的分析。

沙田區幼稚園愉快學習之選

家長問：

小兒獲以下幼稚園取錄：基督教神召會合一堂幼稚園、沙田靈光幼兒學校、港九街坊婦女會孫方中幼稚園，請問哪一所幼稚園小朋友會讀得開心些？

沙田靈光幼兒學校（圖片來源：沙田靈光幼兒學校校網）

趙Sir答：

以下為三所幼稚園的教學模式。基督教神召會合一堂幼稚園採用專題研習，就幼兒的興趣、經驗作為探究題目，善用創意和遊戲環境，推行互動學習角，鼓勵幼兒從遊戲和動手做的過程中掌握知識。沙田靈光幼兒學校用戲劇教育、主題教學、專題研習、小組教學及不同區角遊戲，並安排幼兒參與戶外參觀、角色扮演和科學探究等不同形式的學習活動。

基督教神召會合一堂幼稚園（圖片來源：《親子王》）

港九街坊婦女會孫方中幼稚園主要採用主題及活動教學，設有專題研習、參觀及探訪活動，提供全普通話及英語教學環境。參考教育局評核報告，本人給基督教神召會合一堂幼稚園的評級為A+（由A++至A-）、沙田靈光幼兒學校為A，而港九街坊婦女會孫方中幼稚園為A+，報告的評估範疇包括「學校文化及給予兒童的支援」和「兒童發展」，說明三所幼稚園的小朋友都讀得開心。不過基督教神召會合一堂幼稚園和港九街坊會孫方中幼稚園評級較高，所以小朋友相對會讀得開心些。而港九街坊婦女會孫方中幼稚園有全普通話及英文語境，亦值得留意。

港九街坊婦女會孫方中幼稚園（圖片來源：港九街坊婦女會孫方中幼稚園校網）

小一叩門常見題型逐個捉校長最看重甚麼？

家長問：

小兒在小一自行分配學位落空，統一派位機會也不大，我想替兒子準備叩門。請問趙Sir，一般官津小學叩門會問甚麼題目？

（圖片來源：PhotoAC）

趙Sir答：

一般官津小學叩門，主要以個人面談形式進行，從中觀察小朋友的行為、表達能力、理解能力及潛質等。面試主要問考生的學術表現，包括幼稚園的成績、音樂、唱歌、跳舞方面的才華，是否有獎項等，亦會留意體育方面如田徑、游泳的天賦。有些着重語文的小學，會叫考生認讀中、英文基本字詞，考小朋友讀音是否正確，名小學是不會取錄連基本字詞也讀錯的考生。其次會考數學加減的基本概念。而最常考的一題是：「叫小朋友說出讀過多少本書，分享最喜歡哪一本。」曾有考生答他參加了香港公共圖書館「兒童及青少年閱讀計劃」，並拿出證件，分享他最喜歡的一本書，令校長「大開眼界」之餘，還給了該考生一個學位。綜合來說，除了要準備一些常見問題，臨場對答要有條理、有信心、有禮貌，再加上一些人無我有的資料，便較容易叩門成功了！

（圖片來源：PhotoAC）

95校網世襲超收排位 宣基成區內熱門

家長問：

請問仁愛堂田家炳小學、基督教宣道會宣基小學、將軍澳循道衛理小學及天主教聖安德肋小學，哪一所受歡迎些？

基督教宣道會宣基小學（圖片來源：家庭與學校合作事宜委員會）

趙Sir答：

用世襲超收額來排位，四所小學在95校網23所小學中的排名如下：

仁愛堂田家炳小學 第9位

基督教宣道會宣基小學 第2位

將軍澳循道衛理小學 第5位

天主教聖安德肋小學 第8位

因此基督教宣道會宣基小學受歡迎些。

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）

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