深圳威尼斯英迪格酒店低至69折 免費升級露台房/自助早餐+晚餐/披薩工作坊｜深圳親子好去處

復活節雖過，但轉眼又有一個長周末，想跟小朋友外遊又好像時間緊迫，只得三日兩夜最好就到深圳玩兩天。不少深圳親子酒店設施一流，既親子友善，更有不少玩意適合大、小朋友齊齊玩，就如最近推出優惠的深圳威尼斯英迪格酒店，優惠套票低至69折不但有齊2大2小自助早餐、自助晚餐，更免費升級至精品陽台客房，還有披薩工作坊等體驗活動，即刻預約深圳酒店，跟小朋友來趟短假期。

深圳親子好去處｜深圳威尼斯英迪格酒店免費升級優惠

位於深圳華僑城中心區的深圳威尼斯英迪格酒店，步行即可直達歡樂谷、世界之窗及益田假日廣場等玩樂景區及購物廣場，亦與萬象天地、科技園及高新技術產業園區只隔10分鐘車程，交流便利。

（圖片來源：KKday）

酒店以「夢幻劇場」為靈感，大堂採用經典威尼斯異域風情設計，並將藝術品融入裝潢之中。客房更附設露台，可飽覽世界之窗的獨特風景線和科技煙花。另外，酒店亦設有戶外露天帆船泳池、室內恆溫泳池、健身房、免費停車等，周末、假日亦有穿梭巴士到萬象天地、南頭古城，外出玩樂就更方便。

（圖片來源：KKday）

今次優惠除了可免費升級至精品陽台客房，亦包括2大2小住宿連自助早餐、自助晚餐，而且亦附送鄰間餐廳兒童迷你披薩製作體驗（招牌吞拿魚Pizza一份，可DIY或專業廚師製作），有專人為爸媽們預訂行程，跟小朋友去玩就更輕鬆了。另有雙人客房尊享套餐，將贈送雙人行政酒廊自助簡餐、精選早餐及專業旅拍，爸媽也可來次二人世界呀！

（圖片來源：KKday）

另有套餐包星際傳奇（萬象天地店）金幣，大、小朋友可體驗全新震撼體驗感的電子遊戲，還可一次過玩齊沉浸場景、模擬競速、音律互動、潮玩動漫、益趣潮禮等幾十種潮玩項目，先進遊樂設備、炫酷的場景空間與新潮的娛樂概念，為大家帶來科幻未來感官體驗！

（圖片來源：大眾點評）

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【獨家升級·親子套餐優惠 – 低至 69 折】精品客房（限量免費升級精品陽台客房）住宿連自助早晚餐、功夫小廚披薩DIY、精美旅拍

優惠：HK$2,054/晚 起，平均只需 HK$514起/位（原價：HK$2,943/晚）

*輸入【26DBS80】後，HK$1,974/晚 起，平均只需 HK$494起/位

包括：

．精品客房 1間1晚，KKday獨家免費升級精品陽台客房住宿，2大2小（1.2m以下兒童）享自助早餐、自助晚餐

．鄰間餐廳兒童迷你披薩製作體驗：招牌吞拿魚Pizza一份（可DIY或專業廚師製作）

．專屬周末及節假日鄰間穿梭巴士 - 每間房入住期間免費贈送一次跟拍服務，拍攝不限出鏡人數

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【早晚雙享 – 低至77折】精品客房/精品陽台客房/豪華客房 + 雙人自助早餐 + 雙人行政酒廊自助簡餐

優惠：HK$1,404/晚 起，平均只需 HK$702/位（原價：HK$1,817/晚）

*輸入【26DBS80】後，HK$1,324/晚 起，平均只需 HK$662起/位

包括：

．所選房型 1間1晚，雙人自助早餐，雙人行政酒廊歡樂時光簡餐自助晚餐，精美旅拍

．行政酒廊歡樂時光 用餐時段：18:00 - 20:00

．尊享行政酒廊歡樂時光（18:00 - 20:00） - 專屬週末及節假日鄰間穿梭巴士

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（圖片來源：KKday）

【連住優惠 – 低至8折】精品客房連住2晚｜贈精美旅拍 + 鄰間穿梭巴士 + 停車

優惠：HK$2,203/2 晚 起，平均HK$1,101.5/晚 起（原價：HK$2,743/2晚）

*輸入【26DBS80】後，HK$2,123/晚 起，平均只需 HK$1,061.5起/晚

包括：

．精品客房 1間2晚，贈送精美旅拍，鄰間穿梭巴士 - 專屬週末及節假日鄰間穿梭巴士

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【樂園套餐】精品客房/精品陽台客房/豪華客房 + 雙人自助早餐（贈送2小自助早餐） + 雙人樂園門票（歡樂谷/世界之窗/歡樂港灣/錦繡中華 4 選 1 ）+ 精美旅拍

優惠：HK$1,824/晚 起（原價：HK$2,074/晚）

*輸入【26DBS80】後，HK$1,744/晚 起

包括：

．所選房型 1間1晚，雙人自助早餐（贈送2位1.2m以下兒童自助早餐）

，雙人樂園門票（歡樂谷/世界之窗/歡樂港灣/錦繡中華 4 選 1），精美旅拍

．樂園門票請於酒店前台辦理入住時確認及領取（歡樂谷 / 世界之窗 / 錦綉中華 1.2 米以下兒童免

費，歡樂港灣灣區之光摩天輪 1 米以下兒童免費）

．專屬周末及節假日鄰間穿梭巴士

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（圖片來源：KKday）

【優惠 – 星際傳奇套餐】精品客房/精品陽台客房/豪華客房 + 雙人自助早餐 + 星際傳奇

（260 枚遊戲幣，8寸精美娃娃 1個）+ 精美旅拍

優惠：HK$1,458/晚 起（原價：HK$1,755/晚）

包括：

．所選房型1間1晚，雙人自助早餐，星際傳奇 （僅萬象天地店）260枚遊戲幣+8寸精美娃娃1個

，精美旅拍

．專屬周末及節假日鄰間穿梭巴士

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）： 即日至 4 月 28 日 23:59

可預定日期：2026年4月23日至7月31日

入住時間時間：14:00｜退房時間：次日12:00

地址： 深圳市南山區華僑城深南大道 9026 號深圳威尼斯英迪格酒店

（地鐵 1/2/8 號線世界之窗站 - A 出口）

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