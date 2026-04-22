平民直資中學原創英語音樂劇奪4獎 慕光英文書院舞台練膽量 校長：唔怕錯先會進步多

直資中學｜為了提高學生的語文水平，有學校會增設「補底班」，也有學校會安排不同的課外活動，藉此提高學生對語文的興趣，就如有「平民直資中學」之稱的慕光英文書院，就融合語文與藝術，早前上演了原創全英語音樂劇《Say No Boy》，讓學生於趣味十足的藝術活動中，沉浸式地學習英語，音樂劇取得「香港校際戲劇節2026」4個獎項，令學生於英語的聽聽能力更具自信。

平民直資中學推原劊全英語音樂劇

慕光英文書院原創全英語音樂劇《Say No Boy》的主角Ryan，是位凡事以自我為中心、被同學戲稱為「Say No Boy」的自私男孩。於一次奇遇中，他遇見了由雕像化身成活人的杜葉錫恩女士與杜先生，並在他們的帶領下，穿越回到慕光創校初期的50年代。有份參演的學生於長達數月的演戲排練中，學懂互相補位的團隊精神，慢慢磨合出默契。

《Say No Boy》是一部慕光原創的全英語音樂劇，結合了對話、歌唱和舞蹈，展現了語言和藝術的魅力。（圖片來源：慕光英文書院）

同時學生也走出死記硬背、枯燥的傳統學習模式，為了演活角色，學生自發地反覆研讀劇本，令英語變成了表達情感、推動劇情的工具。「沉浸式」的語言訓練助他們克服了對英語的恐懼，能流利自然地用英語對答交流，令英文不再只限是為應付考試，而成為生活的一部分。

此原創全英語音樂劇以 50 年代為背景，舞台設計與道具均以當時社會風貌為藍本。（圖片來源：慕光英文書院）

校長：藝術激發學生語言潛能

對於學生順利演出原創英語劇目，慕光英文書院張永豐校長指學習不限於課本，成果更顯著。「透過舞台磨練，孩子學到的自信與膽量，才是他們一生受用的寶貴財富。」他補充，相比起死記硬背，藝術環境更能激發學生的語言潛能；當孩子不再害怕說錯，而是享受用英語表達情感時，進步便會突飛猛進。」原創英語音樂劇更奪得「香港校際戲劇節2026」，四個獎項，包括「傑出舞台效果獎」、「⁠傑出合作獎」 、「⁠傑出整體演出獎」，而⁠蘇芊芊（5E）、黎雨希（5E）更獲得「傑出演員獎」。

校長同時指出，觀塘區英中學額長期供不應求。「學校將於2026-27年度增設一班英文班，到時中一將合共開辦兩班英文班。此舉為區內家長提供更多以英文授課的中學學位，回應了區內對EMI學額的殷切需求。」

慕光英文書院張永豐校長（圖片來源：慕光英文書院）

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