港澳信義會錫安紀念幼稚園蝴蝶園開幕禮暨校園開放日免費參加 附報名方法｜學校開放日
更新時間：13:21 2026-04-21 HKT
發佈時間：13:21 2026-04-21 HKT
發佈時間：13:21 2026-04-21 HKT
幼兒教育對孩子的成長非常重要，既為幼兒培養學習興趣及良好生活習慣，也開始建立自我概念，所以幼教在孩子的起步階段，扮演着重要角色。位於黃大仙的港澳信義會錫安紀念幼稚園將於4月25日舉行「蝴蝶園開幕禮暨校園開放日」，讓大家可以跟生物自然互動，了解蝴蝶的生活。活動免費玩之餘，完成任務更有小禮物呀！
學校開放日｜走進港澳信義會錫安紀念幼稚園認識蝴蝶
位於黃大仙的港澳信義會錫安紀念幼稚園，是全港首間獲得「國際蝴蝶脈絡」認證幼稚園，認證計劃是以三大原則推動生態保育，首先是參與機構需確立可持續管理的願景，將保育承諾化為實際行動。其次在棲息地建造上，必須選陽光充足的位置，種植本土蜜源及寄主植物以確保全年花源，嚴格禁用農藥，並鼓勵使用環保物料，容許生物多樣性自然互動，最後是透過培訓師生、家長及社區人士共同參與維護工作，建立承傳機制，定期進行蝴蝶普查以監察生態狀況。
有見蝴蝶在幼稚園開枝散葉，因此4月底將舉辦「蝴蝶園開幕禮暨校園開放日」，主題是「彩蝶飛揚、親子同樂」，當日節目包括Messy play、繪本圖工活動、科探活動、保育小先鋒、戶外遊樂場、蝴蝶園慢步及美食分享，部分活動完成後會得到一粒星，完成五粒星可換領禮品乙份，育有二至八歲子女及其家長，快點報名參與吧！
點擊圖片瀏覽港澳信義會錫安紀念幼稚園校園點滴：
港澳信義會錫安紀念幼稚園蝴蝶園開幕禮暨校園開放日
日期：4月25日（星期六）
時間： 09:30 - 10:15（蝴蝶園開幕禮及填色比賽頒獎禮）
10:15 - 12:00（開放攤位活動）
對象： 育有2 - 8歲子女家長及其子女
地址：黃大仙親仁街8號錫安樓禮堂及幼稚園校舍
報名連結：＞＞按此＜＜
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