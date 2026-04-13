親子熱話｜「Jayden，你有冇聽Mami話？」近日，一系列名為「典型香港現代母親」的短片在Threads及Instagram上瘋傳，片中「Jayden媽咪」連珠炮發式地向孩子灌輸一系列「家規」與「教仔」金句，更起城中「Jayden之亂」。這些誇張又寫實的對白，配半中英的詞彙，短短數日便引來數以十萬計的網民共鳴，紛紛留言「召喚Jayden、Eunice、Hailey…」，有人更直言「我媽都係咁」。以下10句「Jayden媽咪」語錄，爸媽們又講過幾多句？從「Jayden媽咪」金句中，反映出現今香港父母的教養方式對孩子成長有哪3個影響？

「Jayden之亂」20句最精警金句 「Jayden媽咪」教養方式對孩子成長的3個影響｜親子熱話（AI生成圖片）

親子熱話｜20句最精警「Jayden之亂」金句

近日Instagram兩位KOL matthewpwj_ 和 janicewanwan 合作於社交平台發放一系列「典型香港現代父母」的短片，片中兩位「Jayden媽咪」搞笑地以連珠炮發的方式地向「孩子」灌輸一系列「家規」，例如見到親戚要「大聲叫人」、去超級市場購物不可以亂購零食、去自助餐不可取過多食物等等，以下20句最精警「Jayden之亂」金句，滿有共鳴，或許有不少爸媽更曾對孩子講過。

（圖片來源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截圖）

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「Jayden媽咪」金句對孩子成長的3個影響

這些語錄表面是教導禮貌、學業與生活習慣，背後卻反映香港父母普遍的焦慮與高期望。在競爭激烈的社會中，父母希望子女「贏在起跑線」，於是將孩子的社交、學業、品格全部納入「Mami計劃」之中。短片中的「Jayden媽咪」，正正道出不少家庭的日常寫照：父母用心良苦，卻往往以專制方式表達關愛。

（圖片來源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截圖）

短片反映現今香港父母的育兒風格傾向「高控制、低彈性」。父母花盡心血安排補習、興趣班及海外升學路徑，卻容易忽略子女的自主感受。有研究指，過度專制的教養方式對兒童發展有深遠的負面影響。

（圖片來源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截圖）

1. 形成低自我價值感

長期處於「Mommy told you嘅一定是correct」的環境下，孩子容易形成低自我價值感，也害怕犯錯或表達意見，長遠或會可能出現焦慮、抑鬱或叛逆行為。

（圖片來源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截圖）

2. 社交能力薄弱

這種高壓式的教養，對孩子的社交能力也有明顯影響。片中強調「大聲叫人」、「唔好失禮」、「唔好結交損友」等，父母旨在培養禮貌，但往往這種命令會令孩子產生羞愧感，孩子或只學會表面順從，卻缺乏真誠溝通及同理心。日後在職場或於交儕間難以建立互信，亦會怯於表達個人意見，甚至因為害怕「失禮」而壓抑自我。

（圖片來源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截圖）

3. 「Mami話」影響自理能力

對日後自理能力也有影響。父母常以「下次唔帶你去restaurant」、「Mami angry」等條件式威脅，代替耐心引導，會令孩子習慣性依賴父母的決定，欠缺解決問題及獨立判斷能力。當步入青少年階段，這些孩子可能在生活自理、情緒管理及生涯規劃上出現困難，難以適應「無Mami指導」的世界。

（圖片來源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截圖）

有專家提醒，平衡權威與溫暖的教養才更有利子女全面成長，而非純粹的控制與期望。當大家從「Jayden媽咪」的幽默影片中獲得歡樂時，但它也正正是一面鏡子，映照出香港父母那份「愛子心切」卻又「焦慮失控」的日常。父母們可深思一下箇中的教養寫照，學習放下「Mami話」，多聆聽孩子心聲，為孩子建立一段互相學習、尊重的成長路。

（圖片來源：IG@matthewpwj_ 、IG@ janicewanwan影片截圖）

資料來源：IG@matthewpwj_ 、 janicewanwan

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