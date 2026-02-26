張繼聰謝安琪兒子張瞻赴澳洲留學 與母親妹妹相擁而哭 父母學放手：「這不是離別，是精彩人生的開始」｜親子熱話

張繼聰謝安琪兒子張瞻今年19歲，昨日張繼聰謝安琪上載一條影片，原來張繼聰將兒子張瞻從小到大的珍藏片段與相片，當中有與爸爸的親密合照，也有佻皮打波、玩樂的開心時光，最後為爸爸張繼聰負責揸機記錄媽媽謝安琪、妹妹KakaBall與張瞻於澳洲機場入閘前分別相擁而別的依依不捨場面。張繼聰以英文寫下心聲，表示James曾問他自己離開時我會不會哭，堅強爸爸表示「不會」，更指「這不是傷感的離別，而是你精彩人生的開始。」於孩子前明星也是尋常父母，學會放手讓孩子獨自高飛，也是一門學問。

張繼聰謝安琪兒子張瞻赴澳洲留學 勉勵兒子：「家永遠是你最安全的港灣」

不經不覺張繼聰謝安琪的兒子張瞻已19歲，早前有網民於澳洲野生捕獲張氏一家於餐廳吃飯，溫馨幸福，原來這次到訪澳洲，是全家人送兒子張瞻到澳洲留學。昨天（25日）張繼聰與謝安琪上載一片影片，片中滿載主角張瞻從小到大的成長片段，也有跟爸爸的sweet sweet合照，最後由爸爸張繼聰將三母子的相擁場面拍下，三人回港入閘前跟張瞻道別，哥哥張瞻更不捨地抱抱妹妹Kakaball，更摸摸妹妹頭仔，兄妹情不言而喻，媽媽Kay抱著兒子也忍不住落淚。

張繼聰謝安琪兒子張瞻赴澳洲留學 於機場入閘回港前，一家於機場依依不捨相擁而哭。（圖片來源：IG@louischeung2013）

不少朋友留言鼓勵張瞻，而林盛斌Bob搞笑地問張繼聰：「大個仔，俾佢出去闖吓啦，不過你淨係影人哋喊，你有冇喊先？」Kay即回應：「 你估吓？」張繼聰表示：「關你鬼事咩？你一定有機會自己試吓，到時咪知有幾大鑊囉。」相信爸爸也於鏡頭外流下淚了。

Bob笑問張繼聰「有無喊」，張繼聰表示：「到時咪知有幾大鑊」。（圖片來源：IG@louischeung2013）

影片附有張繼聰送給兒子的英文信：「你即將展開大學新篇章，我心中感到無比驕傲，彷彿昨天你還是個小男孩，而今天你卻要獨自講向人生另一階段。你問我，你離開時我會不會哭。我告訴你：『不會的。』因為我真的為你感到無比高興。這不是傷感的離別，而是你精彩人生的開始。」

（圖片來源：IG@louischeung2013）

「雖然我從不對你表白，但請記住，我為你感到無比驕傲。擁有你這樣的兒子，是我在這個世界上收到的最珍貴的禮物。這個絕佳的機會，讓你成長、學習，並發現真正的自我。不要害怕犯錯 － 那是學習的必經之路。記住，要忠於自己，努力奮鬥，享受每一刻。」

（圖片來源：IG@louischeung2013）

獨自赴海外留學，對於孩子來說亦是挑戰，張繼聰也藉此鼓勵兒子：「無論我們相隔多遠，我們永遠在你身邊，我們永遠是你最忠實的粉絲，家永遠是你最安全的港灣。帶著微笑去追逐夢想吧，就像我今天為你微笑一樣。」而搞笑爸爸最後亦不失幽默本色：「你可能好奇為甚麼我的英文突然進步了這麼多。那是因為現在有了人工智慧和Google翻譯！我想確保我給你的訊息完美無瑕。」

（圖片來源：IG@louischeung2013）

張繼聰問網民：「自己去外國留學，有冇掛住屋企？」

當大家紛紛知張繼聰有否因兒子往澳洲留學而落淚時，傷感爸爸轉陣Threads發帖問網民：「真係入閘要say good bye，原來真係好難頂….有冇後生可以分享吓，當時你哋同阿爸阿媽say Goodbye，有冇覺得好掛住屋企？自己一個人喺外國留學，係咪終於知道阿爸阿媽嘅好？」即引來一班曾到外地留學的網民留言，而Error成員193就表示：「想當年我去外國讀書，連放假都唔想返香港，心諗，終於可以自由，希望James唔會好似我咁諗。」張繼聰即笑指：「衰仔包」。

（圖片來源：Threads@louischeung2013）

亦有不少網民表示掛住屋企與家人，喊，是「必經之路」：「最難頂唔係阿爸阿媽送入閘，而係當年媽媽送埋我去英國，一星期後我送返佢上的士去倫敦機場，我一個人喺宿舍喊到停唔到。最難頂嗰日係畢業禮，突然覺得阿爸阿媽多咗好多白頭髮……」、「我媽唔俾我望返轉頭，掉我係落客區，自己入閘。我喊到地勤要安撫我先攞到我手上護照」、「當年我都係去澳洲，個樣愁到個個空姐upgrade我去business， 人生第一次含淚升倉。成程機斷斷續續咁流眼淚，派餐時我叫左杯紅酒瞓住好瞓啲，個空姐俾左成支我 （細支）同我講你需要…」

193表示：「想當年我去外國讀書，連放假都唔想返香港」（圖片來源：Threads@louischeung2013）

也有網民如193般是個「衰仔包」：「點會？ 你想多左， 開心到x街」、「自由鳥〜byebye」、「你諗多咗啦爸爸，我個女一上機就連老竇老母姓乜都唔記得」、「我係一個衰女包，頭也不回，阿媽話佢喊到豬頭咁（0 homesick all those years）」從孩子一出生，父母就展開另一條學習路，學習教養、學習相處，也要學習別離，家有到海外留學的爸媽，你們有否如張繼聰、謝安琪一樣孩子不捨呢？

（圖片來源：ig@louischeung2013）

