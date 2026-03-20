黃翠如蕭正楠兒子 蕭哈哈一歲生日會用淘寶貨被取笑 網民力撐貼地：喺邊度買？｜親子熱話

蕭正楠黃翠如的寶貝兒子「蕭哈哈」不經不覺已一歲喇！兩人更特別為孩子在家中舉辦了一個小型生日會，蕭正楠、黃翠如精心將家裏變身為夢幻生日會場地，兒子「蕭哈哈」興奮拍手，實行以「行動」答謝爸媽的細心安排，兩人亦會生日會拍了短片紀錄甜蜜時光，並得到麥明詩、胡定欣等姨姨的祝福。不過有網民於生日會短片中發現黃翠如「慳家」舉動，但這位「慳家」媽媽得到大量網民力撐夠貼地，更讚布置夠靚。

黃翠如蕭正楠仔仔一歲生日 在家開生日派對

黃翠如蕭正楠在去年成為新年爸媽，不經不覺，原來兒子蕭哈哈已一歲喇！兩位新手父母為蕭哈哈低調地在家中舉行小型生日派對，媽媽黃翠如更特別為生日會拍下短片以作紀錄。短片中見兩公婆盡心盡力為兒子布置生日派對，既努力「泵氣球」布置家居，又忙於準備蛋糕、玩具，而蕭哈哈也興奮爬出來迎接爸媽，實行以「行動」表示「滿意」爸媽安排的生日會！

黃翠如蕭正楠在去年成為新年爸媽，不經不覺，原來兒子蕭哈哈已一歲喇！（圖片來源：IG@wongtsuiyu）

生日會短片一出，即獲大量網民like，一班圈中好朋友，如到麥明詩、胡定欣、陳自瑤、連詩雅、洪永城太太梁諾妍等，亦紛紛留言祝福！

（圖片來源：IG@wongtsuiyu）

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被暗笑用「淘寶」貨得網民力撐：「都幾靚」

但有眼利網民發現生日會上的布置均為「淘寶」貨，生日橫幅只需人民幣3.9，而氣球每個亦只需人民幣6.12，暗指黃翠如「慳家」！

有眼利網民發現生日會上的布置均為「淘寶」貨。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）

不過一班網民卻大讚這位新手媽媽夠貼地：「有咩問題？影完相都掉㗎啦」、「幾好呀！咁細個影黎都係大個睇先知咩事，細個有屋企人陪伴夠，感受到愛！」力撐淘寶生日會布置「有乜問題」，更大讚款式精美：「都幾靚，可唔可以send埋條link出嚟share？」紛紛欲「攞link」想入手！

（圖片來源：Threads）

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資料來源：ig@wongtsuiyu、threads

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