爸爸多陪寶寶 孩子成長更健康？ 3個最適合父子的親子活動｜親子熱話

原來爸爸多陪寶寶孩子可以更健康成長是真的！近年來有不少研究支持這個觀點，如美國賓夕法尼亞州立大學的研究發現，父親在孩子嬰幼期積極參與育兒，能顯著提升孩子的長期健康。

爸爸多陪孩子穩定家庭關係

美國賓夕法尼亞州立大學研究團隊追蹤399個雙親家庭，分別在寶寶10個月大、2歲時錄製親子互動影片，並於孩子7歲時測量其血液中的健康指標，如血糖控制指標（糖化血紅蛋白 HbA1c）與發炎標誌物（C反應蛋白CRP）。

（圖片來源：ig@ckw720）

結果顯示，當父親在寶寶10個月大時就展現高度關懷，孩子在2歲時更可能與父母共同投入育兒；而這些早期的參與，與7歲時較低的HbA1c與CRP水平有關，顯示心臟與代謝健康更佳。研究強調，父親的情感投入不僅穩定家庭關係，更是孩子身心發展的重要基石，可見改善家庭互動，就是給孩子最好的健康禮物。

（圖片來源：ig@alexfongliksun）

此外，早期的父母介入計畫也被證實能帶來長期效益。以美國賓夕法尼亞州立大學早期親子介入為例，其Family Foundations計畫著重強化父母間的協同教養與正向互動，實驗結果顯示接受介入的孩子在七歲時的適應與學校參與度，較控制組顯著提升。此類研究提醒我們，父母的合作與支持，能轉化為孩子在學習、情緒與身心健康的長期優勢。

（圖片來源：ig@inez_leong）

3個最適合父子的親子活動

若要把研究成果落實在日常生活中，爸爸們可以試試以下3個親子活動，最適合父子共同參與，能在互動中自然提升孩子的身心健康：

最適合父子的親子活動1：親子共讀

每天抽15至20分鐘的親子時光來一起閱讀，可以故事書與生活情境為主軸，讓父親主動提問、傾聽與共鳴，培養孩子的語言能力與情緒辨識，同時強化親子信任與安全感。這種互動有助於穩定家庭氛圍，並促進合作性育兒。研究也指出，穩健的家庭互動對孩子長期健康具有正向影響。

最適合父子的親子活動1：親子共讀（圖片來源：PhotoAC）

最適合父子的親子活動2：簡單的戶外運動與探索活動

一起進行每星期兩至三次、每次30至45分鐘的戶外運動，如散步、慢跑、騎車或公園探索等，能提升父子之間的情感連結，同時促進孩子的身體活動與代謝健康。適度的戶外活動被視為促進整體健康的重要因素，且有助於穩定情緒與減少焦慮。

最適合父子的親子活動2：簡單的戶外運動與探索活動（圖片來源：PhotoAC）

最適合父子的親子活動3：共同完成小型家庭專案

透過共同規劃與分工，進行如園藝、 DIY手作、料理等，月度一次以上，可增進父母的協同育兒與合作能力，並讓孩子在實作中學會專注、問題解決與自我效能，對長期學習與健康具正向影響。早期父母介入的相關研究亦指出，良好的教養協同與家庭支持能帶來顯著的長期效益。

最適合父子的親子活動3：共同完成小型家庭專案（圖片來源：PhotoAC）

相關文章｜張繼聰謝安琪兒子張瞻赴澳洲留學 與母親妹妹相擁而哭 父母學放手：「這不是離別，是精彩人生的開始」｜親子熱話