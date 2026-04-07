樂高小車神特訓班大玩飄移飛車 LEGO香港 × 香港賽車學校 × PowerPlay Arena6大活動｜親子好去處

親子好去處｜LEGO顆粒可以砌出高樓花園，也可以組成玩具車，原來還可加入遙控功能，令專屬LEGO車在車場上馳騁！想成為一個「專業」LEGO小車神，可以參加LEGO香港聯同香港賽車學校及室內飄移車遊樂場PowerPlay Arena推出的全港首個「樂高小車神」特訓班，將LEGO顆粒的拼砌樂趣擴展到真實的駕駛體驗，讓小車迷在拼砌、學習與體驗中，探索汽車的奧秘，開啟一場充滿創意與速度的冒險旅程。

親子好去處｜樂高小車神特訓班6大訓練項目

樂高小車神特訓班包含六大訓練項目，先從基礎做起，參與「小小汽車工程師劇場」上一堂理論課認識汽車的運作原理，30分鐘的互動小劇場將會深入淺出地解說汽車機械及賽車相關知識，也可近距離欣賞多款樂高汽車精品。之後可試玩「拉力車大挑戰」，測試對車的控制能力，成功完成挑戰更可獲得紀念品！

各位小車神於飛車前，記住要佩戴好頭盔、護肘和頸箍等保護裝備，那就可安心享受駕駛樂趣，一嘗風馳電掣的滋味！（圖片來源：LEGO ）

有了初步認識，就要考驗一下小車神的駕駛技術，試試控制LEGO Technic Porsche GT4 e-Performance賽車於賽道上奔馳。小車神更可親手拼砌專屬的樂高車牌，再穿上真實賽車裝備打卡！然後各位車手就要「落場」完成終極訓練，佩戴好頭盔、護肘和頸箍等保護裝備，就可於全新樂高汽車主題室內飄移車場上，體驗飄移車道多個彎位，既刺激又好玩！每位完成特訓班的小車手，更會獲頒發證書認證為真正的小車神呀！

穿上真實賽車手的裝備， 好威風呀！（圖片來源：LEGO ）

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「樂高小車神」特訓班

日期：即日起至4月26日（逢星期六、日）

時間：10:00 - 11:30、11:45 - 13:15、13:30 - 15:00

地址：荔枝角長順街15號D2 Place 2期3樓306 - 308號舖

對象：6 - 12歲

名額：每場30個家庭（1位大人及1位小朋友）

費用： $320（包1名成人及1名6 - 12歲小朋友*，贈送1張$50 LEGO購物現金券）

報名： https://form.everestwebdeals.co/?form=0f89f423438a1f7d8b91c5dccb12cc96

*小朋友身高必須高於1.2米

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