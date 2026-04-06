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兒童職業體驗｜山本屋手作烏冬工作坊 日籍師傅教授親子手打烏冬/日文職人證書/下午茶

親子
更新時間：12:42 2026-04-06 HKT
發佈時間：12:42 2026-04-06 HKT

兒童職業體驗｜煙韌彈牙的日式烏冬是不少小朋友的至愛，可有想過由零開始製作，把麵團變成一碗香氣四溢的湯烏冬？來自日本名古屋的「山本屋」，兩間分店近日推出兒童職業體驗活動「手作烏冬工作坊」，各位烏冬小粉絲，可以去邊學自製烏冬，更可即場享用烏冬下午茶呢！

兒童職業體驗｜日籍師傅手作烏冬工作坊

來自日本名古屋，於1925年成立，已有逾百年歷史，最著名的是其採用日本小麥粉每日新鮮製造的烏冬，配以味噌或鰹魚等數款湯底及獨創砂鍋燉煮，大人、小孩都聞香而至。

製作烏冬過程輕鬆好玩，師傅還會大搞氣氛提供道具打卡。（圖片來源：《親子王》）
製作烏冬過程輕鬆好玩，師傅還會大搞氣氛提供道具打卡。（圖片來源：《親子王》）

現時「山本屋」在每個周末於尖沙咀LCX店和圍方店均會舉辦「手作烏冬工作坊」，資深又鬼馬的師傅們將會帶領大家製作麵團、手切麵條，更會把親手製作的烏冬即場烹煮並享用，更可選清新鰹魚湯底口味，還可將多餘的麵條可帶回家作自行料理，工作坊也包每位大人一碗砂鍋味噌烏冬，齊齊品嘗傳統滋味。完成後會獲得日文職人證書，更有抽獎環節、打卡道具，保證收穫滿滿。

即場享用自己做的烏冬，小朋友的鰹魚湯底口味較清新，大人亦會有招牌味噌烏冬一起當下午茶。（圖片來源：《親子王》）
即場享用自己做的烏冬，小朋友的鰹魚湯底口味較清新，大人亦會有招牌味噌烏冬一起當下午茶。（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽兒童職業體驗詳情：

山本屋親子手打烏冬體驗工作坊
地址： 尖沙咀海港城海運大廈LCX 3樓32號舖分店 /  大圍圍方5樓527號舖分店 
時間 : 10:00 - 11:30（逢星期六）
對象：5 - 12歲兒童及其家長 
語言 : 日文 （有現場翻譯） / 廣東話
價格 :  $460 / 組 （每組包括 1 位小童 + 1 位成人） ，額外成人每位加$138（包括享用自選烏冬1份）
報名方法： 按 https://linktr.ee/thefoodstoryhk 登記成會員，然後於The Food Story App報名。

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