尖子學堂｜當學業與興趣產生衝突，有人選擇取捨，有人選擇堅持。譚志傑、劉卓彥和李旻謙，三位同學雖然興趣各異、強項不同，卻同樣以「堅持」二字貫穿學習之路 —— 志傑每日操卷克服英文難關，卓彥從小養成閱讀與溫習的習慣，旻謙六年來風雨不改練習劍擊，更將當中的戰略思維融入數學學習。他們不約而同認為，真正的進步不在於一時衝勁，而在於日復日的累積。

高主教書院（小學部）3尖子成功學習心法 默寫詩詞深加記憶 一方法提升中文寫作能力｜尖子學堂（左起：李旻謙、劉卓彥、譚志傑）（圖片來源：《親子王》）

尖子學習心得｜融會貫通知識靠專心 提升中文寫作能力方法

親子王：你有哪些獨門學習心得？

旻謙：學習的關鍵不在於做多少練習，而在於專心上課，理解老師所講的思路和解題方法。即使題目由1變成2、由10變成200，只要掌握了當中的思路，也能夠融會貫通。此外，我也十分喜歡閱讀。最近正在看《衛斯理》系列，遇到精彩的句子會抄寫在筆記本上，從中累積詞彙和佳句，日後寫作時便可以運用。面對新加入的人文科和科學科，我有一套自己的整理方法：畫時間線（timeline）或樹圖，梳理某個事件引發了甚麼，之後又導致了甚麼，將零散的知識整理成有條理的圖表。

卓彥：要維持良好成績，關鍵在於每天堅持做少量練習，並養成閱讀中英文書的習慣。我現時的目標是希望每科都能達到95分以上。在溫習方面，我會先背誦句子或詩詞，然後默寫在紙上，有時也會請媽媽幫忙讀出句子，這樣可以加深記憶。面對考試範圍較廣的科目，例如中文，我會透過平時多閱讀、多抄寫筆記，以及專心上課來打好基礎。媽媽也會在考試前用練習幫我溫習，這樣便能更有把握地面對測考。

志傑：最需要改善的科目是英文。由小五升上小六，需要記的詞彙一下子增加了很多，時態也由四個變成六個，課程突然變得很深。為了克服這個難關，我每日都會做卷，將勤補拙，建立良好的學習習慣。至於中文和常識則是我成績較好的科目。中文作文方面，我透過增加詞彙量、每星期寫一篇長文及寫日記，讓寫作能力有明顯進步。常識科則因為可以學到很多知識，又能應用在比賽中，所以特別喜歡。我曾經參加數理比賽，能夠將課堂所學實際運用出來，真的很有滿足感！

妟謙就讀小四，卓彥就讀小五，志傑則是小六學生。（圖片來源：《親子王》）

學懂規劃和取捨 動靜互補

親子王：平日如何兼顧學業、活動、休息？

旻謙：我的日程表相當緊湊：放學後先溫習半小時，再做功課、練琴，晚上看書，九時前睡覺；星期六是整日排滿活動，但所有活動我都很喜歡，暫時不打算放棄任何一項。如果真的只能選擇一項，我會保留最喜歡的劍擊。即使課外活動繁多，我仍然堅持每日完成自訂的溫習目標。當覺得疲倦時，我會走動一下、喝幾口水，調整心態後再繼續。

卓彥：每日放學回家後，我會用大約一小時閱讀或重溫老師當日教授的內容，並翻看自己寫的筆記。如果當天課外活動較多或需要補習，我會在補習後用半小時閱讀，然後休息，確保自己有足夠的精力應付翌日的課堂和活動。我的興趣廣泛，既喜歡彈鋼琴、拉小提琴、畫畫等靜態活動，也參與羽毛球校隊這類動態運動。打完羽毛球，我會透過彈琴或畫畫讓自己平靜下來，有時也會和媽媽分享校園生活，待心情放鬆後再投入其他活動。我覺得學業和興趣同樣重要，不能只顧其中一樣 —— 成績好將來會更容易達成理想，但缺乏運動也會令身體變得虛弱。

志傑：面對緊湊的時間表，我會善用每一分鐘。早上六時起床，坐校車回校。而之前因為臨近呈分試，放學後會直接去補習社，直到晚上七時半回家吃飯。課外活動方面，升旗隊主要在校內進行，不會佔用額外時間；羽毛球隊則比較趕 —— 通常打完羽毛球後便要立即換衫，趕去補習。當時間不夠用時，我會靜下來，用一兩分鐘調整心態，然後才決定下一步做甚麼。參加制服團隊如童軍、升旗隊讓我變得更有紀律，也學到很多課外知識，例如野外求生、打繩結等，這些都是課本以外的收穫。

妟謙就讀小四，卓彥就讀小五，志傑則是小六學生。（圖片來源：《親子王》）

適時減壓 靠興趣分散注意力

親子王：如何面對學業壓力及低谷並調整心態？

旻謙：當壓力來臨時，我有兩個減壓方法。如果可以打劍，我一定會選擇劍擊，因為投入在運動當中，便會忘記壓力的存在。在劍擊場上，專注於對手的每一個動作，煩惱自然暫時遠離。如果在家，我會選擇聽歌，尤其喜歡慢歌。我喜歡姜濤、Anson Lo，也欣賞鄭秀文、側田，因為流行曲的歌詞能夠表達內心感受，讓情緒得到紓緩。無論是打劍還是聽歌，我總能找到適合自己的節奏，重新出發。

卓彥：當讀書壓力大的時候，我會選擇彈琴和畫畫來減壓。這兩樣活動都能讓我的心情變得舒暢，暫時忘記煩惱。彈琴時，我最喜歡彈奏進行曲，那種澎湃的感覺讓我精神振奮，有動力去做更多事情。畫畫則讓我可以靜下心來，將情感傾注在紙上。除了這些，我也喜歡玩桌上遊戲（Board Game），更參加了學校的Board Game Adventures活動。老師希望我們從遊戲中明白「團結就是力量」，不是只顧個人勝利，而是學會與人合作。這些興趣都讓我能在忙碌的學習生活中找到平衡。

志傑：當我遇到挫折或需要沉澱心情時，我會播放一些輕柔的音樂，讓自己靜下來，思考做得好和需要改善的地方。這個習慣有助我保持情緒穩定，也能更清晰地檢視自己的學習狀況。同時也喜歡透過寫日記來整理思緒。面對呈分試和升中面試，我會以平常心面對，繼續保持每日溫習的習慣。如果有機會，我也想學習更多關於科學的知識，因為我對化學反應特別感興趣 —— 物質混合後變色、又能回復原狀的過程，讓我覺得很有趣。

妟謙就讀小四，卓彥就讀小五，志傑則是小六學生。（圖片來源：《親子王》）

李旻謙 劍擊練出解題思維

旻謙形容自己是一個勇於嘗試的人。他四歲開始學習劍擊，一學就是六年，即使需要清晨六時半起床練習，他也樂在其中。對他而言，劍擊不只是一項運動，更是一種思維訓練 —— 「劍擊需要很多戰略思考，例如要選擇攻擊對手腰部還是轉移目標，這些都需要即時判斷。這種思維對學習數學很有幫助，因為數學也需要思考很多高層次的問題。」這份好學不倦的態度，也體現在他面對弱科時的堅持：數學曾經令他頭痛，他便每日自發做20至30題練習，成績由80多分逐步追回90分以上。「我想進步，不是因為有人逼我，而是我自己希望取得好成績。」正是這份自覺與堅持，讓他在學業與興趣之間找到屬於自己的節奏。

李旻謙（圖片來源：《親子王》）

快問快答

親子王：如果只能保留一項課外活動，你會選哪項？

旻謙：劍擊。因為學了六年，學費不菲，花費了那麼多時間，在自己打得不錯的時候放棄，好像很可惜。而且劍擊帶給我成功感和滿足感，每次比賽獲獎，我都覺得很有意義。

李旻謙Profile

李旻謙（圖片來源：《親子王》）

全班第五、管樂團成員、羽毛球校隊成員、劍擊校隊成員、升旗隊成員、校園多媒體全能製作人（初階）、聯校音樂大賽2025 - 管樂團（小學組）金獎、中華語言藝術研究中心（中華挑戰盃）全港人才藝術朗誦大賽季軍、中國香港學界體育聯會2024 - 2025年度全港小學校際劍擊比賽男子丙組花劍團體賽優異獎、Hong Kong Schools Music and Speech Association 77th Hong Kong Schools Music Festival - Graded Piano Solo - Grade Three Bronze Award

劉卓彥 主動好學愛閱讀

卓彥由小到大在英語環境中成長，幼稚園開始已習慣以英語溝通，卻能同時說得一口流利的廣東話，這全賴他從小培養的閱讀習慣和對語言的熱愛。對他而言，學習不止於課本 —— 他會主動看報紙，了解時事；也會透過閱讀小說放鬆心情，甚至在不開心的時候以閱讀來抒發情緒。這份自發與堅持，讓他在學業與興趣之間游刃有餘。

劉卓彥（圖片來源：受訪者提供）

快問快答

親子王：你會怎樣形容自己？

卓彥：認真和好學。這幾年我都很專心聽老師講書，做了很多筆記，也聽爸爸媽媽的話。雖然有時也會令他們失望，但大部分時間我都很努力去實踐自己的目標和他們的期望。

劉卓彥Profile

劉卓彥（圖片來源：《親子王》）

全班第三、羽毛球校隊成員、普通話集誦隊成員、初級合唱團成員、合唱團伴奏、Hong Kong Schools Music and Speech Association 77th Hong Kong Schools Music Festival - Graded Piano Solo - Grade Six Silver Award、Hong Kong Schools Music and Speech Association 77th Hong Kong Schools Music Festival - Church Music - Foreign Language - Primary School Choir - Age 9 or under Silver Award、香港學校音樂及朗誦協會第76屆香港學校朗誦節普通話詩詞集誦（小學三、四年級）季軍

譚志傑 充滿好奇的科學探索者

志傑形容自己是一個好奇心強的人。他對不同範疇的知識都充滿興趣，尤其是科學領域 —— 他喜歡研究化學反應，例如為何加入某種物質後液體會變色，又能變回原狀。這份好奇心驅使他不斷深入探索，也讓他在常識科中找到樂趣。「 常識可以學到很多知識，在日常生活應用，並參加比賽。」他曾在香港小學科學奧林匹克比賽中獲得銀獎，這份對科學的熱愛，也成為他學習路上的重要動力。

譚志傑（圖片來源：受訪者提供）

快問快答

親子王：如果一天多出兩小時，你會用來做甚麼？

志傑：溫書，因為想爭取更好的成績。成績是給自己的，如果可以做得更好，我會更有成就感和滿足感。

譚志傑Profile

譚志傑（圖片來源：《親子王》）

升旗隊成員、童軍成員、羽毛球校隊成員、香港數理教育學會2024-2025香港小學科學奧林匹克比賽銀獎、香港升旗隊總會2025年慶回歸周年頒獎典禮第17屆優秀隊伍獎、香港升旗隊總會紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年系列活動之2025年周年檢閱禮小學組二等獎

文：林詩敏

圖：李沃濤、部分由受訪者提供

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