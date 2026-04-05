復活節好去處｜2大寓玩於學社福機構活動 咖啡渣蚊香升級再造工作坊/性教育親子同樂日

除了讀書寫字，玩樂也是學習的好工具，可以透過不同的互動遊戲去認識書本以外的知識，了解人生道理。今個復活節兩大社福機構就舉辦別具意義的親子活動，可帶孩子去如何減少食物浪費，了解廚餘重生；也可透過遊戲認識性教育。即睇活動詳情與報名方法，一起過個有意義的假期。

寓玩於學活動推介1：惜食堂 廚餘重生

現今香港小朋友大多生活富足，不過有些孩子偏食又經常浪費食物，要知道現時地球上仍有不少孩子三餐不繼，讓小朋友學懂珍惜食物是人生一個重要的生活課題。惜食堂開設的粒粒皆辛館是全港首間融合惜食、關愛的實體展館，希望透過互動展覽，讓孩子接觸一些「惜食」的冷知識，也可了解到香港以至全球的食物浪費及飢餓問題。

（圖片來源：惜食堂）

除了常設展覽，惜食堂亦特別於復活節期間舉辦「廚餘重生惜食之旅」，帶大家參觀展區認識惜食秘訣之餘，還可觀賞虛擬實境（VR）影片，探索貧窮長者面對的挑戰；同場亦有「咖啡渣蚊香升級再造工作坊」，可親子一起參與，學習「廚餘重生」的方法，從中一同學習如何減少食物浪費。

（圖片來源：惜食堂）

（圖片來源：惜食堂）

（圖片來源：惜食堂）

廚餘重生惜食之旅

日期：4月8、11日

時間：10:00 - 12:00、14:30 - 16:30（每節2小時）

地址：深水埗海壇街235號豐盛大廈1樓粒粒皆辛館

（圖片來源：惜食堂）

咖啡渣蚊香升級再造工作坊

對象：4 - 15歲小朋友及家長（每家庭最少1位家長同行）

語言：廣東話

收費：$250，4人組別$800（大小同價）

*名額有限，先到先得，額滿即止。

報名方法：https://bit.ly/4lMySD6

寓玩於學活動推介2：家計會 復活節性教育

爸媽們於復活節安排了哪些節目？掘復活蛋？吃復活節大餐？原來長假期也可以是帶小朋友去認識性教育的好機會。家計會將於4月11日舉辦「家計會復活節性教育親子同樂日」，歡迎家長帶孩子一起邊玩邊學習性教育，從互動中解開他們對於性的各種疑問。

（圖片來源：家計會）

活動分為兩部分，家長先與孩子各自進行專屬活動，家長會聽講座，一起分享與孩子輕鬆談性的技巧，亦有資深性教育工作者解答家庭性教育疑問；而孩子就去聽故事，透過繪本故事及互動分享，帶領小朋友思考日常生活中的感受，學習與人相處，分辨好壞接觸。

（圖片來源：家計會）

之後一起分組參與「生命起源體驗學習團」，利用有趣的互動，讓孩子認識精子與卵子相遇的奇幻旅程、懷孕和胎兒成長的基本概念，以及順產與剖腹生產的分別，更可模擬剪臍帶，認識臍帶的重要功能；再教大家製作親子手工故事書，創作屬於你們的「生命故事書」。活動後，每對親子還可帶同家計會出版的《德德家家兒童性教育圖書系列：怪獸村之旅》、《最初的旅程》性教育繪本及《性教育幼兒樂：親子性教育活動冊》（總值$206）回家慢慢學、慢慢教。

（圖片來源：家計會）

家計會復活節性教育親子同樂日

日期：4月11日（星期六）

時間：10:30 - 12:30

地址： 灣仔軒尼詩道130號修頓中心八樓802室家計會賽馬會青Zone活動及資源館（ARC）（港鐵灣仔站B1出口）

對象：5 - 7歲小朋友與家長

費用：$206（每對親子）

報名方法：https://bit.ly/40vMoRP

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