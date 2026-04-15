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AI教學｜樂善堂梁銶琚學校（分校）家校合作正確應用AI 推AI家長工作坊 製作漫畫提高趣味性

親子
更新時間：07:15 2026-04-15 HKT
發佈時間：07:15 2026-04-15 HKT


AI教學｜AI發展一日千里，學生與未來接軌之際，創意與科技、價值觀與品德教育該如何並存？樂善堂梁銶琚學校（分校）是教育局數字卓越中心的成員之一，是學校2025年12月構思的點子，當時邀請全校學生於聖誕節假期以四格漫畫形式創作小故事，並以學校「成長寶庫獎勵計劃」中四位卡通人物做主角（早於2023年由AI生成的角色），然後利用AI生成四格漫畫並集結成書。六年級的李樂怡和四年級的覃雋諺，二人的作品都入選了是次漫畫中，由構思文字到生成漫畫，都讓他們更懂得應用AI。

樂善堂梁銶琚學校（分校） 製作四格漫畫提高趣味性

（左起）P.6李樂怡、P.4覃雋諺（圖：陳仲樑）
（左起）P.6李樂怡、P.4覃雋諺（圖：陳仲樑）
《成長寶庫AI四格漫畫創意集》（圖：陳仲樑） ​
《成長寶庫AI四格漫畫創意集》（圖：陳仲樑） ​

《注意言行》李樂怡

「這個漫畫故事想告訴大家，做每件事都要注意言行，顧及別人感受。我是圖書館服務生，比較留意圖書館內的秩序，為了保持一個安靜的閱讀環境，大家時刻都要安靜；而教室是我們經常逗留的場所，所以應該保持整潔。此外，如果每個同學都能守秩序，肯定所有事都更有效率，所以我想透過漫畫提醒大家，時刻守好行為，做一個有禮貌的人。」

李樂怡（圖：陳仲樑）
李樂怡（圖：陳仲樑）
（圖：劉佩樺）
（圖：劉佩樺）

《飯後的活動》覃雋諺

 

「當知道可以創作四格漫畫時，還以為真的要畫畫（笑）。這篇漫畫靈感來自跟媽媽平日相處的趣事，我們一起創作時，媽媽想到我食飯後有幫忙執拾，那不如創作飯後活動吧！自己很喜歡跟媽媽飯後去逛公園，於是決定漫畫先講一些『不對的行為』、再提醒『正確的做法』，最後提議到公園散步。當中有躺在梳化上看電視的情節，那是我曾經做過的事，哈哈，媽媽真的有『話』我不要只顧躺在梳化上，（最近有飯後散步嗎？）天氣好時有啊！」
 

覃雋諺（圖：陳仲樑）
覃雋諺（圖：陳仲樑）
《飯後的活動》（圖：劉佩樺）
《飯後的活動》（圖：劉佩樺）

Q1：你們在製作過程中，用了甚麼AI工具？

樂怡：Gemini AI和Canva。開始使用Gemini時，它生成的字總是奇奇怪怪，又或圖畫中的人會多了兩隻手，由於Gemini所用次數有限，之後就要改用Canva的AI去修復文字。

雋諺：豆包AI。開始時用了很多詞語和句子下達指令，但生成的圖像很古怪，於是媽媽提議「不如用一些新的語句？」，我就用了「幫忙洗碗吧」、「去公園散步，增進一下親子感情」、「強身健體，可以幫助消化」、「不要在梳化上看電視，然後一家樂融融」等較長的指令。

豆包（圖片來源：網上圖片）
豆包（圖片來源：網上圖片）


Q2：兩位有否利用AI在日常溫習上？

樂怡：主要用於解答常識及科學問題，或者想應用四字詞語時就用AI搜尋，然後讓它造句讓我學多一些新句。由於常識科的資料比較多，也會用AI來整理課文，好像有個題目是關於「不同環境的植物生長」，它可以生成一個圖表，溫習時清晰得多。不過AI雖然很幫手，但有時它的資料是錯的，所以自己也要分析一下，不能全靠它。

雋諺：會用Google AI來搜尋字詞，遇上不明白意思的，會立即用AI來查看意思。好像最近寫文想用「依依不捨」卻掌握不到其用處，原來是不捨得意思，那麼我就懂得運用了。

（圖：陳仲樑）
（圖：陳仲樑）


成就不同能力  AI才有意思

負責統籌漫畫製作的吳銘詩主任，笑言整件事的創作動機是機緣巧合。「當時有老師想做一些提示標語如『樂器用完要收拾』，由於想有趣一點，便嘗試利用AI，發現效果像海報一樣漂亮可愛，學生亦覺得比一句命令式指示來得深刻。」於是老師們開始構思，AI這個方便的工具，能否結合學生的創意並實踐出來呢？

（圖：陳仲樑）
（圖：陳仲樑）

學校向來不是單一的教學模式，重視價值觀教育、健康生活教育、閱讀和創科等理念，邀請學生創作漫畫，吳主任說實際是讓他們有思考的機會。「從沒預計他們要寫複雜的故事，反而期待不同能力的小朋友，可以透過AI成為小作家。」吳主任不諱言這是最令老師們雀躍的想法。「有小朋友表示從沒有想過能成為小作家，也有初小同學認為自己識字太少，一定做不來，事實我們收到200多份投稿，情況踴躍，為了不浪費學生的心意，已着手籌備第二本漫畫集；在這件事中，AI變得很有意思。」

樂善堂梁銶琚學校（分校）吳銘詩主任（圖：陳仲樑）
樂善堂梁銶琚學校（分校）吳銘詩主任（圖：陳仲樑）

成就不同能力，也是學校推行AI的初衷。「小朋友的能力和自信心，都難免會有差異，而AI正正能更有效地回應學生本身的學習差異，我們本來就有電子學習的基礎，而AI就更能幫助我們推動更多的混合式教學、分組教學，以及個別支援方案。」混合式教學讓學生先掌握如何利用AI重點預習及思考課文內容、掌握課題，從而實踐跨學科的融合創作，而漫畫集正是一次最佳實踐。

AI秦始皇可以回答歷史問題，趣味性高，不過記者實測，這位始皇帝未能高歌「天命最高」。（圖：陳仲樑）
AI秦始皇可以回答歷史問題，趣味性高，不過記者實測，這位始皇帝未能高歌「天命最高」。（圖：陳仲樑）

了解工具的價值

學生的創作力與科技融合，展示了學習能力，可是教吳主任更欣慰，是平日教導學生的品德教育原來真的有聽進心裏，以樂怡和雋諺這兩個故事為例，一個是「家」，一個是「社」，二人皆呈現出正確的價值觀和人生觀。 「現在常將AI掛在嘴邊，核心目標是希望學生明白，AI始終是一個輔助學習工具，而工具的價值是取決於使用者的素養。正如樂怡的觀察是AI都會犯錯，反映出她在使用過程中能識別錯誤、獨立思考。在AI時代，學會操作固然重要，但培養素質也同樣重要，只有學生具備優良的判斷力，才能真正駕馭科技而不被其誤導。」

這些都是家長製作，真是101分！（圖片來源：受訪學校提供）
這些都是家長製作，真是101分！（圖片來源：受訪學校提供）

然而，教導小學生AI素養是一回事，他們有否受教也是一回事，所以要做到真正教導，學校連家長也加以教導。「學校一直重視家長教育，過往都有正向家長工作坊，培訓家長一起進步。」眼見AI大流行，老師主動開班教導家長如何應用AI。「我們從Apps製作遊戲開始，然後再教他們生成圖像來溫習。」即使現在社交平台也有很多收費或無私分享的溫習帖子、圖表，吳主任認為一定不夠家長做的貼心。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

吳主任笑言每一代的家長都會出卷，從前可能是將坊間的練習合併來做，又或問google「請用這四個字詞，製作一份填充題」，但怎樣都不及現在的AI工具來得便捷快速，更可以根據孩子的程度來調校難度，甚至用上孩子喜歡的卡通人物來點綴。學校的AI家長工作坊大受歡迎，加場又加場，還不停加入新元素。 「家長反映真的非常開心，覺得自己很厲害！最大得着是能夠跟子女有良好互動，也清楚知道他們的需要。這份快樂和成就感，讓家長非常投入，感覺是真正和子女同行。」吳主任鼓勵家長，平日在家可以親子一起創作，好像製作字卡，整個過程已經是溫習，家長勞氣不再，孩子亦感受到家長的陪伴，科技能縮短距離，正是如此。

（圖片來源：受訪學校提供）
（圖片來源：受訪學校提供）

老師的忠告：別依賴AI提供答案

吳主任是數學老師，對於學生利用AI練數，她認為最重要是「讓AI跟你一起計數，而不是AI給你答案。」
指令提示：

  1. 我現在要計這條數，不要給我答案，你可以指導我完成嗎？
  2. 上傳了一條算式，請一步一步教我算出答案
連小遊戲都做得到。（圖片來源：受訪學校提供）
連小遊戲都做得到。（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺  圖：陳仲樑、受訪學校提供
 

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