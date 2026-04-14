AI教學｜中華基督教會基法小學跨學科學習日靈活運用AI 聯校開發平台整合AI工具

AI教學｜學界進入了AI時代，中華基督教會基法小學（下稱基法）早在2023學年，已經引入不同的AI工具於教學，郭文釗校長說：「AI從輔助教學到培養學生的高階思維，早已遠超想像。」

中華基督教會基法小學郭文釗校長（圖：李沃濤）

AI教學｜經過思考後使用AI工具

為了培育學生靈活運用AI，基法今年1月在跨學科學習日，高年級進行了「科學中的食物」活動，事源是老師發現一眾小學生迷上辣條這種零健康零食。「老師們不停勸導都未能改變學生食辣條的習慣，那不如一起做專題研習，探索辣條真面目。」學校特地買下顯微鏡將其連線到iPad，當同學親眼看到顯微鏡下放大了多倍的食物「真身」，才知道「美食」竟是「噁心的東西」，這種親身體驗帶來的震撼，不但勝過老師經常勸勉，同學也了解到健康飲食的重要性，更進一步理解卡路里沒有好好消耗，就會帶來肥胖，於是學校請他們再做多一步，向全校宣揚健康飲食的重要性。「同學們先使用Canva製作海報，再利用它的生成小遊戲功能（校內使用的教育版才有此功能），用文字描述遊戲主題及玩法，Canva AI便自動生成了《卡路里冒險》互動小遊戲。」

（圖：李沃濤）

這種跨學科專題研習，郭校長樂見能真實應用AI在學習甚至玩樂層面「小學生都寫到game」，學生不但有成功感，學習也更有趣味性，而且能幫助他人，不過最重要是同時教會孩子明白掌握一件「超級工具」是用來協助解決問題。「AI是我們必須學習使用的一件工具，同學經過思考後，讓它來幫忙完善成果，而不是容讓AI給你全部答案，然後依樣畫葫蘆，跟AI有良好互動才是今天我們要做的事。」

比較辣條與各種新鮮食物，才知道前者的邪惡真面目。（圖片來源：受訪學校提供）

（圖片來源：受訪學校提供）

利用AI生成的《卡路里冒險》小遊戲。（圖片來源：受訪學校提供）

（圖：李沃濤） ​

推行AI 科技和人文素養並行

科技予人冷冰冰之感，郭校長希望學生能平衡科技應用和人文素養，也正好跟DreamStarter課程不謀而合：先理解身邊的人與事，找出需要幫忙的地方，然後再想辦法用工具去解決問題。「培養學生具備同理心，然後試着以工具為身邊不同人士解決問題，將科技變成溫暖的工具。」將AI從冷到暖，郭校長舉例學生有感視障人士吃自助餐時非常不便，想設計一些輔助產品，但如何接觸視障人士做資料搜集呢？「寫信！」郭校長鼓勵學生寫信，將課堂所學運用 —— 如何寫信？寫信去哪裏？最後學生選擇寄信到社企「黑暗中對話體驗館」。「信件內容由學生自行擬定，不能口語化，過程中老師要忍住不可出手相助，陪伴他們已經足夠；信寫好後，學生利用AI作修改，順道學習寫信格式，最開心是體驗館的負責人很快回覆，並安排學生到體驗館參觀、跟視障人士對話，最終設計出貼近視障人士需要的產品。」

記者會的backjob當然有用AI幫忙。（圖片來源：受訪學校提供）

鼓勵學生正確使用AI，同時成就不可能，完成了一個郭校長口中很厲害的專案。「到今天都覺得，能完成『精神好聲音之基法音樂會』可說是人生無憾。」上學年一班六年級學生，眼見等待升中統一派位的同儕徬徨焦慮，同理心激發他們想到要主辦一個音樂會，為所有同學減壓與打氣，以及關注學童精神健康，然而一個概念產生了，如何實行呢？一眾師生開會商議，老師們提醒要讓公眾知悉音樂會，便要通知傳媒，學生們於是執筆寫信，信件寫好後由AI潤飾，成果更為得體，他們先發信給傳媒邀請出席記者會，同時也邀請歌手及相關人士參與音樂會，雖然當中有吃過檸檬，最終邀請到唱作歌手謝雅兒演出，以及九所學校一起參加音樂會。「箇中的挫敗，其實比成功更寶貴，一個音樂會有很多幕後工作，學生在不同層面也用上AI協助，讓科技應用得更為人性化。」

（圖片來源：受訪學校提供）

高低年級用AI各有所需

跨學科的應用外，因應低年級與高年級學生的不同需要，基法會運用不同類型的AI工具來輔助，低年級主要做英文及普通話朗讀。「低年級使用簡單的AI朗讀工具，唸出英文或普通話，AI可即時分析發音準確度並評分，學生也能立即知道朗讀效果，老師同時因應AI自動生成報告，已能掌握學習情況，翌日已經可以作出支援。」郭校長說不用再在課堂上花時間錄音，老師也不用聽畢30多條錄音才能評估，省卻大量時間，加上老師因應報告能具體改善學習情況，完全加快了教學速度。

老師對同學的朗讀情況掌握透徹，如Word Cloud字越大就錯得越多，一目了然。（圖片來源：受訪學校提供）

至於高年級，郭校長聯同多校與科技公司開發「受控且安全的AI學習平台」，整合Chat Gpt、DeepSeek及多種工具供學生使用，郭校長坦言不欲學生直接使用坊間免費AI，校本AI系統讓老師預設條件，就像踩單車有輔助轆一樣。「好像上英文寫作課，老師先設定AI角色是英文科老師，需要評定學生的篇章。當學生上傳首段文字後，AI以粗體標示錯處並提供修改建議，學生可即時改正並繼續創作第二段，令寫作課的節奏更緊湊。」此外，老師更利用AI在六年級進行創意十足的「Pokemon Trainer」英文寫作活動，由同學開發專屬的Pokemon。「動漫中的Pokemon多由兩種動物結合而成，同學設定自己為訓練員，先寫短文上傳給AI再生成圖像，如果圖像不符合就要繼續修改文字了。」

（圖片來源：受訪學校提供）

這種「反過來」的學習，既有趣又學習到詞彙，亦讓同學理解如何借助AI來工作，而不是拿AI來借抄，這才是學校最希望同學學習的重點。

中文詩歌創作，AI的批改如斯清晰，全因老師早在背後平台預設條件。（圖片來源：受訪學校提供）

「Pokemon Trainer」（圖片來源：受訪學校提供）

文：劉佩樺 圖：李沃濤、受訪學校提供

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