AI教學｜3主科AI學習工具應用實用建議 中/英文閱讀寫作+數學科拆解公式 推介工具

AI教學｜時代不斷進步，無論認識與否、擅長與否，每個人都要迎接AI的洗禮。短短時日，小學已將AI廣泛應用到各個學科與層面，不止批改功課、輔助外語學習，學生更利用所學籌辦音樂會、製作德育漫畫，學校也開辦AI家長工作坊，幫助他們製作各種教材和練習，將AI化身「神隊友」，減輕家長肩負子女課業壓力與溫習重責的擔子。即刻跟著以下推介的AI學習工具，幫助溫習中英數3科主科，識得用AI，真係好好用。

A教育｜3主科AI應用實用建議 中/英文閱讀寫作+數學科拆解公式 推介工具（示意圖/AI生成圖片）

AI教學｜溫習應用AI學習工具 家長要知

古有孟母三遷，今有家長為子女「角色扮演」 —— 連補習老師也當上。不知聽過多少家長感歎，幫孩子溫習比自己當學生時更勤力（也勞氣），幸好現在有AI，不論溫習或出卷也簡便得多，但效果要夠「貼」，家長需要不停嘗試，才能找出最適合的工具及如何下指令（Prompt），以下為中英數三主科作出提議，希望家長更適用。

（圖片來源：Freepik）

AI學習工具｜中、英文科 主攻閱讀寫作

推介AI工具1：ChatGPT / Poe

賣點：方便易用

建議用法：解釋成語故事、檢查英文文法、修改錯字、提供作文開首甚至按體裁提供寫法。

註：必需使用Google或Apple帳號登入，建議家長陪同孩子應用。

推介工具1：ChatGPT / Poe（圖片來源：Poe）

推介AI學習工具：Khanmigo

賣點：由可汗學院（Khan Academy）開發，用家可以應用其學習資源，加上不會直接給予答案，透過引導式提示和即時回饋，循序漸進引導孩子自行找答案，對提升寫作能力和思考方式具正面作用。

建議用法：善用其分析文章結構與字詞精準度所提出的意見，並且可作出討論，訓練邏輯思辯。

註：Khanmigo是透過提問引導孩子思考，家長要鼓勵孩子與AI對話，不是由家長主導，如果是付費版，家長定期會收到孩子學習報告，可以針對弱項改善。

推介AI工具2：Khanmigo（圖片來源：Khanmigo）

AI學習工具｜數學科 邏輯訓練

推介AI學習工具：Copilot

賣點：免費，而且用上GPT-4模型，不論邏輯推理、語言理解及創意寫作能力都極高，最厲害是附資料來源，回答時會即時聯網搜尋，同時進行fact check。

建議用法：要求「用簡單的方式」拆解公式或列出算式，而不是只提供答案。

註：善用圖片上傳功能，特別當題目有圖形如圖形拼砌與分割、面積及體積等，可拍照上傳給Copilot識別，便能更精準計算。

推介AI工具：Copilot ​（圖片來源：Copilot）

AI學習工具｜AI寫作比較：Copilot VS 千語

凡事都要實踐，記者以「我是小四學生，請寫一篇約150字，關於春天的短文，可用上比喻句。」作指令，切實運用一下。

寫作使用AI學習工具：Copilot

當冬天的寒風漸漸遠去，春姑娘悄悄地來到了我們身邊。你看，春風像一隻溫柔的小手，輕輕地撫摸着大地。躲在地下的嫩草探出了尖尖的小腦袋，宛如鋪在地上的綠地氈。花園裏的杜鵑花也競相開放，紅得像一團燃燒的火，把春天點綴得格外燦爛。樹上的小鳥嘰嘰喳喳地叫着，彷彿在舉辦一場熱鬧的森林音樂會。一場春雨過後，空氣變得清新甜潤，萬物都充滿了生機。我愛這多采多姿的春天，因為它代表着希望和新的開始。

寫作使用AI工具：Copilot（圖片來源：Copilot）

小貼士：

比喻句：用了「像……」、「宛如……」、「彷彿……」等詞語，把春天的事物描寫得更生動。 感官描寫：除了眼睛看到的（花草），也可以寫耳朵聽到的（鳥叫）或身體感受到的（春風）。

記者評語：比喻句的運用簡單而具象，值得學習，家長可提醒孩子注意感官描寫，將文章昇華。

（圖片來源：PhotoAC）

寫作使用AI學習工具：千問

春天來了，大地換上了綠色的新衣裳。花兒像害羞的小姑娘，悄悄地綻放笑臉。小草從泥土裏探出頭來，好奇地張望着這個世界。溫暖的春風像媽媽的手，輕輕撫摸着我的臉頰。蜜蜂和蝴蝶在花叢中翩翩起舞，好像在開一場熱鬧的舞會。我愛春天，因為它帶來了生機與希望，讓人心情愉快！春天來了，大地換上了綠色的新衣裳。花兒像害羞的小姑娘，悄悄地綻放笑臉。小草從泥土裏探出頭來，好奇地張望着這個世界。溫暖的春風像媽媽的手，輕輕撫摸着我的臉頰。蜜蜂和蝴蝶在花叢中翩翩起舞，好像在開一場熱鬧的舞會。我愛春天因為它帶來了生機與希望，讓人心情愉快！

寫作使用AI工具：千問（圖片來源：千問）

小貼士：

善用比喻：「花兒」=「害羞的小姑娘」；「春風」=「媽媽的手」；「蜜蜂蝴蝶飛舞」=「開舞會」。讓景物更生動。 擬人法：說小草「探出頭」、「好奇地張望」。賦予植物動作和感情，文章更有趣味。 感官描寫：視覺（綠色新衣裳、綻放笑臉）、觸覺（春風像媽媽的手撫摸臉頰）、讓讀者全面「感覺」到春天。

記者評語：個人較喜歡這篇，比喻手法更見生動活潑，值得學習，家長可以利用這些範句來創作新句子，改善文筆。

（圖片來源：Freepik）

文：劉佩樺 圖：網上圖片

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