家長善用AI工具自行出卷 生成模擬試卷5個簡易小步驟│AI教學

AI教學︳踏入測考季，家長肩負起督促溫習的角色，過往或會借助外力如參加操卷班，又或買下一本本練習跟孩子「惡鬥」連場，而一些神級家長會自行出卷，這一番功夫特別艱鉅，非人人能做到。自從AI橫空襲地球，很多家長嘗試以AI工具自行出卷，然而效果好壞參半，全因家長對下達指令、題目分配等未能完全掌握，以下的自行用AI生成模擬出卷教學，希望成為家長的救命草。

家長先下苦功鑽研AI工具

現在的AI工具越出越精良，家長常用的有deepseek、ChatGPT、Poe、Microsoft Copilot、豆包、文心一言等，無論選用哪一種，要自行生成試卷，家長要先下苦功鑽研一下測考範圍，以及最重要是了解校內試的出卷模式。不少學校為免試題外洩，試後檢討後便收回試卷，建議家長與孩子以校內工作紙、坊間練習為藍本，嘗試找出類似校內試的試題題型，提供予AI。

AI工具生成模擬試卷5個小步驟

要生成一份適用的試卷，先要了解AI工具的運作模式，越能提供關鍵字，越能達到理想模式。

1. 指令簡短而清晰

首先要交待簡單背景資料，如「我是一位小五學生的媽媽」或「列出一份適合小五程度的XX考題」，並列明考試範圍，AI便能理解即將生成的題目需要達至小五程度。

2. 加入額外指令

由於試卷內容要調校，建議初次使用時，先以5題或10題小試牛刀，當內容脗合校內試卷模式，便可製作一份較長的溫習試卷，如要增加難度製作完整試卷，難度屬5**級，可挑戰但肯定煩，除各種準確指令外，還要加入以下的額外指令，做好真要畀個叻自己。如：

10題供詞填充 10題不供詞填充 10題成語運用 5題錯別字 5題文言文配對題 10題修辭手法

3. 重點生成

雖然AI能節省時間，要是未能符合實際所需，反而會浪費時間，因此建議重點生成較佳，每當溫習完一個單元，可列出兩至三個難點來出卷，重點出擊。

4. 文科較難全面出題

中文科的閱讀理解是依據篇章提問，但篇章來源難以考究，答案也未必切合校內要求，不建議依賴AI，反而文言文則可嘗試。此外，人文科的中史部分，部分需硬記的範圍如中國朝代順序，可以生成不供詞填充，但長問答則未必能切合標準答案了，所以AI也不是萬萬俱能。

5. 生成題目示範

以下是以中文科熱門的修辭手法為例，擬定一份小五程度的題目。

AI工具生成試卷示範1：修辭手法

這次使用了AI工具「Poe」，為一位小五學生生成一份「中交修辭手法」練習。

點擊圖片瀏覽AI工具生成模擬試卷步驟及練習：

AI工具生成試卷示範2：點改進作文？

雖然以AI生成文章是一個超級方便的方法，但要改善作文技巧，應該是利用AI的優勢來作擴句練習，以及作出精準的修改。這次就利用AI工具「deepseek」改進作文。

指令：用三種不同的優美句式改寫「一次令我難忘的經驗」，以及解釋修辭技巧。

改寫1：比喻

「那是我記憶星圖中，一顆永不黯淡的恆星。」

修辭技巧：

比喻： 將「難忘經驗」比擬為「恆星」，暗示其在記憶宇宙中的耀眼與永恆。

將「難忘經驗」比擬為「恆星」，暗示其在記憶宇宙中的耀眼與永恆。 形容詞： 「永不黯淡的」強化了經驗的持久影響力，賦予抽象記憶具體的光輝形象。

「永不黯淡的」強化了經驗的持久影響力，賦予抽象記憶具體的光輝形象。 意境營造：用「星圖」隱喻人生經歷的浩瀚，使單一事件具有詩意的空間感。

改寫2：暗喻

「時光長河奔流不息，唯獨那個片刻，在岸邊開成了不謝的花。」

修辭技巧：

暗喻： 「時光長河」是典型的暗喻。本體是「時光」，喻體是「長河」，中間省略了「像、如」等比喻詞，暗示時光如河流般「奔流不息」、一去不返。「那個片刻……開成了不謝的花」是更為精彩的暗喻。本體是「片刻」（抽象的時間概念），喻體是「花」，直接將那個難忘的瞬間等同一朵永恆的花朵，賦予抽象片刻以具體、永不凋零的形象。

「時光長河」是典型的暗喻。本體是「時光」，喻體是「長河」，中間省略了「像、如」等比喻詞，暗示時光如河流般「奔流不息」、一去不返。「那個片刻……開成了不謝的花」是更為精彩的暗喻。本體是「片刻」（抽象的時間概念），喻體是「花」，直接將那個難忘的瞬間等同一朵永恆的花朵，賦予抽象片刻以具體、永不凋零的形象。 擬物：實現了「片刻開成花」這個暗喻。將原本不是生物的「片刻」當作有生命、能生長的植物來描寫，賦予其「開花」這個動作。

改寫3：詩意式

「生命交響詩中，那個刻骨銘心的音符，至今仍在心底迴響。」

修辭技巧：

隱喻：將人生喻為「交響詩」，經驗化為「音符」，賦予平凡事件藝術性的層次。(註：以「交響樂」代替「交響詩」會較佳)

通感：「刻骨銘心」是觸覺，「迴響」是聽覺，多感官交織增強感染力。

動態延續：「仍在心底迴響」打破時間限制，強調經驗的持續共鳴與生命力。

文：劉佩樺 圖：資料圖片

