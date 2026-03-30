升中派位2026│中一自行分配學位結果公布 拆解家長7大疑問：同獲兩所學校取錄最終入邊間？

升中派位2026│明天（31日）就是2026中一自行分配學位結果公布日子，如果幸運獲得心儀學校取錄，就可以開心迎接中學生活；若不幸落選，就要積極部署7月份的中一統一派位，並作好中一叩門的準備。於中一自行分配學位結果公布前，仍有不少家長對此存有多個疑問，究竟同時獲得兩所學校取錄，最終教育局會如何安排學位？若已手持直資中學學位，又取得自於中一自行分配學位中得到學位，應如何做？即為大家解開7大中一自行分配學位疑問，並祝各位家長、準中一生明天收到好消息。

升中派位2026│ 中一自行分配學位 VS 中一統一派位

整個中學學位分配辦法分為兩個階段：中一自行分配學位及中一統一派位。每位小六生於去年12月上旬收到教育局所派發的兩份申請表，藉以申請首選及次選學校。至於中一統一派位是減除重讀生及自行分配學位後，學校餘下的學位將用於統一派位，當中10%會用作甲部，這部分是「不受學校網限制」，可選任何校網包括學生所屬校網，最多選三所中學，而90%用於乙部「按學校網」，即學生所屬校網，最多選30所中學。電腦會按學生的派位組別、選校意願及隨機編號來分配學位。

（示意圖/ AI設計圖片）

中一自行分配學位申請一經遞交，不可撤回、取消或更改選校次序。部分中學已於3月份安排中一面試程序，中學可以根據教育局提交的學生成績次第（Rank Order，簡稱RO）、學校實際情況而安排申請學生是否進行面見及是否取錄。教育局會將學生的選校次序和學校的《自行分配學位正取 ／備取學生名單》作配對，結果將於2026年3月31日，通知正取學生家長其子女已獲學校納入其自行分配學位正取學生名單。有關的通知安排不包括備取及落選學生，亦非正式的派位結果，家長毋須回覆有關中學是否接受有關自行分配學位。

中學學位分配辦法︳中一自行分配學位/中一統一派位要分清（圖片來源：教育局）

升中派位2026│中一自行分配學位結果公布 7大疑問

Q1：如果超級幸運，獲得申請的兩所中學所錄取，教育局會如何分配學位？

SP：要是學生獲所申請的兩所中學同時收錄，電腦會按選校次序分配學位，即最終獲派其第一志願的中學，納入該校的「正取生」名單，正式結果會於2026年7月與統一派位結果一併公布。

（圖片來源：教育局）

Q2：若同學既獲中一自行分配學位，同時又獲不參加派位的直資中學錄取，該如何處理？

SP：家長要自行通知直資中學是否保留該直資學位，如選擇放棄直資學位，必須在2026年4月10日或之前，向學校取回已簽署的《家長承諾書》和《小六同學資料表》正本，才能保留經自行分配學位申請的學位。

Q3：同學除了可申請不多於兩所參加派位中學，又申請賽馬會體藝中學，若三校同時取錄，會入哪一所學校？

SP：同學如獲賽馬會體藝中學錄取，就算獲得其餘兩所學校取錄，最後結果會以賽馬會體藝中學的為優先。

（圖片來源：賽馬會體藝中學）

Q4：如同學於自行分配學位階段獲納入正取生名單，又或有直資、私立中學取錄，還可以參加統一派位嗎？

SP：不可以！家長需要在紙本《選校表格》上剔選對應項目、劃去選校部分，即表示毋須填寫學校選擇，然後將紙本表格交回就讀小學。如果是透過「中一派位電子平台」提交《選校表格》，只需選擇「不需要填寫《中一派位選校表格》的選校部分」，以跳過填寫甲部及乙部的選校部分，再以「智方便+」進行數碼簽署並確認及提交便可。

（圖片來源：教育局）

Q5：家長會以甚麼方式收到自行分配學位的通知？幾時註冊中一學位？

SP：如獲所選中學錄取，家長會在2026年3月31日收到學校的電話通知，謹記不會另收郵件或電郵通知，家長於當天一定要留意來電！當收到通知獲學校納入正取生名單，毋須立即註冊，要待至2026年7月7日正式公布結果後，才於7月9及10日註冊。

（圖片來源：教育局）

Q6：如果獲得中一自行分配學位的第二志願學校取錄，是否代表已正式成為該校準中一學生？

SP：未必，最終獲派學校結果將以7月份的正式公布結果。有部分學校或許於中一自行分配學位中，成為第一志願的備取生（學生、學生的小學將不會知道此結果），若於7月份公布結果前，有正取學生放棄學位，學生就有機會成為第一志願的取錄生。

（示意圖/ AI設計圖片）

Q7：若不幸落選，未獲任何學校取錄，甚麼時候會收到統一派位的選校資料？

SP：2026年4月上旬收到《中一派位選擇學校表格》（《選校表格》）及有關的選校文件。家長須於2026年5月初將填妥的《選校表格》，經子女就讀的小學交回教育局。此外，家長亦可透過「中一派位電子平台」向其就讀的小學遞交統一派位申請，但必須已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶。切勿同時經電子平台和以紙本《選校表格》為同一名子女遞交重複申請。

（圖片來源：教育局）

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