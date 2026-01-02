升中派位2026│2026/27升中攻略 一文整合18題Q & A：點知Banding？

升中派位2026│將於2026年9月入讀中一的小六同學，已考完關鍵的「呈二」（第二次呈分試），成績在手，家長與同學相信已有盤算，加上去年12月已收到中一自行分配學位申請表及表格，於1月2日開始亦需向心儀的中學遞交中一自行分配學位表桐。然而來到這一刻，家長可能如富士山蓋上初雪般頭頂一片白，加上身邊朋友一人一句，越聽越迷亂。從來事情越辨越明，一文整合升中所有程序，並以Q & A形式方便家長理解，當中也有富升中經驗的小學校長作深入剖析，讓大家徹底了解，為孩子作出最好的升中決定。

升中派位2026│2026/27升中Q&A（圖片來源：PhotoAC）



升中派位2026│中一自行分配學位12月展開

整個中學學位分配辦法分為兩個階段：自行分配學位及統一派位。每位小六生於去年12月上旬收到教育局所派發的兩份申請表，藉以申請首選及次選學校。至於統一派位是減除重讀生及自行分配學位後，學校餘下的學位將用於統一派位，當中10%會用作甲部，這部分是「不受學校網限制」，可選任何校網包括學生所屬校網，最多選三所中學，而90%用於乙部「按學校網」，即學生所屬校網，最多選30所中學。電腦會按學生的派位組別、選校意願及隨機編號來分配學位。



升中派位2026│中一自行分配學位12月展開（圖片來源：PhotoAC）

升中派位2026│升中18題

Q1：升中校網是如何劃分？

SP：升中校網是按地方行政的分界，與小學校網劃分不同，全港共劃分為18個中學校網。每位學生的升中校網是依據其就讀小學所在的行政區域而定，而非學生的居住地區。

Q2：升中自行分配學位，學位是如何分配呢？

SP：在自行分配學位階段，全港參加派位的官立、資助及津貼中學，每所參加派位的中學會預留不多於30%的中一學位，而參加派位的直資中學，則可預留多於30%的中一學位，作為自行分配之用。

（圖片來源：聖公會主風小學）

Q3：家長實際可為子女申請多少所中學？

SP：自行分配學位的申請不受地區限制，即可跨區，只可以選不多於兩所參加派位的中學申請。必須注意是切勿同時透過「中一派位電子平台」或以紙本申請表遞交，此舉會令學生的自行分配學位作廢！

Q4：申請自行分配學位，家長需留意甚麽？

SP：若成功獲得自行分配學位，教育局將不會在統一派位時派出其他學位予學生。有關申請無論是透過「中一派位電子平台」或以紙本申請表遞交，一經遞交便不可取消或更改選校次序。

（圖片來源：教育局）

Q5：如果超級幸運，獲得申請的兩所中學所錄取，教育局會如何分配學位？

SP：要是學生獲所申請的兩所中學同時收錄，電腦會按選校次序分配學位，即最終獲派其第一志願的中學，納入該校的「正取生」名單，正式結果會於2026年7月與統一派位結果一併公布。

兩個正取生資格 只獲派第一志願

Q6：若同學既獲自行分配學位，同時又獲不參加派位的直資中學錄取，該如何處理？

SP：家長要自行通知直資中學是否保留該直資學位，如選擇放棄直資學位，必須在2026年4月10日或之前，向學校取回已簽署的《家長承諾書》和《小六同學資料表》正本，才能保留經自行分配學位申請的學位。

Q7：同學除了可申請不多於兩所參加派位中學，可否同時申請賽馬會體藝中學？

SP：無問題。同學如獲賽馬會體藝中學錄取，便不會獲得自行分配學位或統一派位，如未獲錄取的話，則仍可獲派中一學位。

（圖片來源：賽馬會體藝中學）

Q8：那麼，是否也可以同時申請不參加派位的直資中學（非參加派位直資中學）呢？？

SP：當然可以。由於同學申請上述的直資中學的數目無上限，故同學或有機會獲多所直資錄取，而家長可將已簽署的《家長承諾書》及《小六同學資料表》正本呈交予最終落實入讀的其中一所直資，確認接受有關中一學位，並願意放棄其他政府資助的中一學位。學校會於2026年4月底或之前通知教育局，故家長勿三心兩意，因為這是一條單程路。

Q9：甚麼是隨機編號？

SP：統一派位前，電腦會為每個同學產生一個隨機編號，用以決定同一派位組別同學獲分配學位的先後次序，每個同學只會分配一個隨機編號，跟校內的學生編號或同學的個人資料無關。

Q10：官立、資津與參加派位的直資中學，於學位分配方面有否不同？

SP：大致相同，但參加派位的直資可預留多過30%中一學位作為自行分配之用，以及於統一派位乙部「按校網」會以「不選不派」原則來分配學位，即家長有填寫某所上述直資作為其中一個選擇，才有機會獲派該校。

（圖片來源：教育局）

Q11：如同學於自行分配學位階段獲納入正取生名單，又或有直資、私立中學取錄，還可以參加統一派位嗎？

SP：不可以！家長需要在紙本《選校表格》上剔選對應項目、劃去選校部分，即表示毋須填寫學校選擇，然後將紙本表格交回就讀小學。如果是透過「中一派位電子平台」提交《選校表格》，只需選擇「不需要填寫《中一派位選校表格》的選校部分」，以跳過填寫甲部及乙部的選校部分，再以「智方便+」進行數碼簽署並確認及提交便可。

Q12：家長會以甚麼方式收到自行分配學位的通知？幾時註冊中一學位？

SP：如獲所選中學錄取，家長會在2026年3月31日收到學校的電話通知，謹記不會另收郵件或電郵通知，家長於當天一定要留意來電！當收到通知獲學校納入正取生名單，毋須立即註冊，要待至2026年7月7日正式公布結果後，才於7月9及10日註冊。

（圖片來源：教育局）

Q13：甚麼時候會收到統一派位的選校資料？

SP：2026年4月上旬收到《中一派位選擇學校表格》（《選校表格》）及有關的選校文件。家長須於2026年5月初將填妥的《選校表格》，經子女就讀的小學交回教育局。此外，家長亦可透過「中一派位電子平台」向其就讀的小學遞交統一派位申請，但必須已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶。切勿同時經電子平台和以紙本《選校表格》為同一名子女遞交重複申請。

（圖片來源：PhotoAC）

校長親答

以下問題由香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學（下稱林金殿）吳永雄校長作答，吳校長同時是葵涌區小學校長會主席及津貼小學議會副主席，對升中程序非常熟悉，家長取經了。

佛教林金殿紀念小學吳永雄校長（圖片來源：受訪者提供）

Q14：家長從何得知孩子的Banding？

吳：一般學校做法，家長參加升中家長會於面見班主任時可親自詢問，因為家長有知情權，而雙方也可以共同為同學商議升中策略。以Banding計，如同學屬邊緣人士，即Band 2頭Band 1尾那種，家長要比較用心為同學選擇適合的學校。

Q15：常說要按子女Banding選擇合適學校，那麼Band 1、Band 2及Band 3的同學，選校原則有何不同？

吳：概括而言，Band 1同學的選校原則可看中學的文化或運動取向是否適合子女的性格，Band 2同學可選擇學術與愛心並重的學校，至於Band 3同學首選校風好、有愛心的中學。

關於選校，無論是哪一個Banding，都要依同學能力和個性來選擇。坦白說，每一所中學都有其特色與優點，家長要跟子女好好溝通，取得共識才填表，勿一意孤行，曾見過極端例子，家長心儀某Band 1學校，但小朋友則喜歡另一所，結果小朋友入讀了家長心儀那一所學校後鬥氣，採不合作態度，最終要轉校，因為升學而破壞親子關係，最不值得。

提醒家長，隨機編號真的是電腦隨機生產，無得自己揀，也沒有人為因素，就算派位結果真的未盡人意，請不要覺得世界末日，也不要責備孩子甚至「放棄」子女，很多時所派的學校都是好學校，純粹不是家長最歡喜而已。事實就算入了Band 1學校也不見得天下太平，校內有一定競爭，可說是另一個境界要適應。

（圖片來源：PhotoAC）

Q16：自行可選兩所學校，是否將最心儀的學校放在第一志願，第二志願就填寫心中的次選呢？

吳：如果家長是非第一志願不可，那就只填一所學校算了，因為每當失落第一志願而派了第二志願，家長就會「追悔莫及」。理性看，家長最心儀的學校，很多也很受歡迎，而自行階段，中學有最大決定權，故一般會選擇每間小學最佳的學生，競爭頗大所以自行不成功是正常，家長不要過分失落。

Q17：常說選校要重校風，如何評定？

吳：簡單而較有效的方法，就是放學時到想選擇的學校附近觀察，放學可睇到不少真實情況，例如該校學生的行為、談吐及態度等。

Q18：如果升中派位結果不理想，叩門可考慮嗎？大概程序如何？

吳：坦白說，叩門成功率不高，因學位少（本來的留班位），近年教育局更有「專位專用」，即部分留班位只供校內生留班用，不可收叩門生，故位更少，加上程序是筆試與面試並重，難度頗高。

（圖片來源：PhotoAC）

升中時間表

2025年12月 派發《中一自行分配學位申請表》 2026年1月2日至16日 中一自行分配學位交表 2026年3月31日 正取生獲通知** 2026年4月上旬至5月上旬 統一派位申請 2026年7月7日 公布自行分配學位及統一派位結果 2026年7月9日及10日 辦理中一註冊

**中學於該日只以電話通知正取同學家長其子女獲學校納入該校自行分配學位正取同學名單



申請電子化

（圖片來源：教育局）

文：劉佩樺 圖：資料圖片

相關文章︳中一入學2026｜中學學位分配辦法一文睇清：中一自行分配學位/中一統一派位/中一入學資訊