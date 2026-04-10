匹克球熱潮｜全港匹克球場地大搜查 6個康文署免費匹克球場 + 6個私人匹克球場推介

匹克球熱潮｜一家人想感受匹克球的魅力，最重要當然是book場。康文署由2025年開始推行試驗計劃，開放指定免費戶外羽毛場進行匹克球，除廣東道遊樂場外，其他場地均毋須提前預訂，以先到先得的方式讓市民使用，而葵盛圍、打鼓嶺遊樂場及屯門公園場地只設羽毛球場界線，其餘則設羽毛球場設施（包括球柱及球網）供租用人使用。此外，私人室內場地也如雨後春筍，勝在有冷氣且不受天氣因素影響。

（圖片來源：Freepik）

康文署免費場地

詳情：https://bit.ly/4b42tTB

地址 查詢 寶雲道臨時遊樂場 灣仔寶雲道 2528 2983 廣東道遊樂場（1號羽毛球場） 廣東道176號 2302 1762（可於SmartPLAY康體通系統以先到先得方式，預訂七天內的場地。 葵盛圍遊樂場 葵涌葵盛圍 2619 9200 珀林路花園 荃灣馬灣田寮新村 2212 9702 屯門公園（1號羽毛球場） 屯門鄉事會路 2451 1144 打鼓嶺遊樂場 打鼓嶺坪輋路 2679 2818

６個私人場地推介 設備齊全

1. Stackd Pickleball

可說最具星味的場地，連姜濤都常在這裏切磋球技，面積達一萬平方呎，樓底高逾5米，設三個正式球場、兩個迷你「dink court」可專練短球技巧。

賣點：設豪華淋浴間、球拍租借等服務

地址：灣仔合和中心3樓337-338號舖

營業時間：每日07:00 - 23:00

價格：繁忙時段$400 / 小時、非繁忙時段$360 / 小時；入會費$500（一次），月費$280起（享優先預訂及回贈）

詳情及預約：https://bit.ly/4sx37jP

Stackd Pickleball（圖片來源：官網圖片）

2. 212HK

共有四個標準匹克球場，佔地兩層，收費視乎時間而定，繁忙時段為星期一至五17:00後、周末及公眾假期則收費較高。

賣點：設會員制，入會後可享折扣優惠。

價格：（每小時最多4人使用）繁忙時段 會員$600、非會員$800；非繁忙時段 會員$400、非會員$500

地址：黃竹坑香葉道22號15及16樓全層

營業時間：星期日至四 07:00 - 22:00，星期五及星期六延至23:00

詳情及預約：9500 9074（WhatsApp或致電）

212HK（圖片來源：官網圖片）

3. 啟德體育園

啟德體育園北斗園內的有蓋硬地球場，如無賽事或團體租用，市民可用作匹克球活動。場地劃分為九個匹克球場，另提供球拍及匹克球租借服務。

賣點：加入「啟德體育園之友」會員即可預訂10日內場次

價格：（每小時最多4人使用）繁忙時段$300 / 小時、非繁忙時段 $250 / 小時；裝備套裝租借服務$50（每套包括1支球拍及2個匹克球）

營業時間：07:00 - 23:00

地址：啟德沐泰街8號

詳情及預約：https://bit.ly/4u6pkqx

啟德體育園北斗園（圖片來源：Google）

4. Picklevibes

有一個標準匹克球場、一個訓練場及一個單人場，比賽場最多可8人共用，訓練場最多6人共用，單人場最多4人共用。

賣點：單人場適合打短波或熱身，也可讓小朋友試玩。

價格：採會員制，可先做基本會員，也可以直接升級為VIP；採用積分制訂場，積分儲值以$1 = 1 積分，無任何附加收費。

營業時間：24小時（需預約方可進場）

地址：荔枝角永康街37號福源廣場8樓B至D室

詳情及預約：6190 2761（WhatsApp）

Picklevibes（圖片來源：官網圖片）

5. Pick it up

新場地約2,900平方呎卻只有一個標準球場，私隱度高，特設敞大休息區，也有獨立洗手間及更衣室。

賣點：獲ITF 3國際認證（即Court Pace 3屬「中速（Medium）」），球網也跟足官方標準尺寸，整個場地鋪上法國專業地板，運動場適用。

價格：繁忙時段（星期一至五18:00 - 24:00 / 星期六、日及公眾假期全日至24:00）$300 / 小時、非繁忙時段$250 / 小時、貓頭鷹時間（星期一至日24:00 - 07:00）$125 / 小時

營業時間：24小時

地址：葵涌葵豐街33-39號華豐工業中心1座13樓B室

詳情及預約：6919 4985（WhatsApp）

Pick it up（圖片來源：官網圖片）

6. Pickleland HK

新開場地，亦有開辦體驗課程，適合新手嘗試。

賣點：24小時開放

價格：（每小時最多4人使用）繁忙時段$300 / 小時、非繁忙時段$200 / 小時

營業時間：24小時

地址：荃灣海盛路9號有線電視大樓

詳情及預約：https://bit.ly/4cv6nY3

Pickleland HK（圖片來源：官網圖片）



文：劉佩樺 圖：網上圖片

相關文章｜匹克球熱潮│聖公會奉基小學建立良好匹克球梯隊 大力推動建球場 訓練學生手眼協調+判斷力

相關文章｜匹克球熱潮 襲校園｜關於匹克球的10件事：名字與小狗有關？球體表面有幾多個圓孔？

相關文章｜匹克球熱潮│2個愛匹克球的女孩 西貢崇真天主教學校（小學部）舉辦友誼賽增強實戰能力