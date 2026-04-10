匹克球熱潮｜全港匹克球場地大搜查 6個康文署免費匹克球場 + 6個私人匹克球場推介
發佈時間：07:15 2026-04-10 HKT
匹克球熱潮｜一家人想感受匹克球的魅力，最重要當然是book場。康文署由2025年開始推行試驗計劃，開放指定免費戶外羽毛場進行匹克球，除廣東道遊樂場外，其他場地均毋須提前預訂，以先到先得的方式讓市民使用，而葵盛圍、打鼓嶺遊樂場及屯門公園場地只設羽毛球場界線，其餘則設羽毛球場設施（包括球柱及球網）供租用人使用。此外，私人室內場地也如雨後春筍，勝在有冷氣且不受天氣因素影響。
康文署免費場地
|地址
|查詢
|寶雲道臨時遊樂場
|灣仔寶雲道
|2528 2983
|廣東道遊樂場（1號羽毛球場）
|廣東道176號
|2302 1762（可於SmartPLAY康體通系統以先到先得方式，預訂七天內的場地。
|葵盛圍遊樂場
|葵涌葵盛圍
|2619 9200
|珀林路花園
|荃灣馬灣田寮新村
|2212 9702
|屯門公園（1號羽毛球場）
|屯門鄉事會路
|2451 1144
|打鼓嶺遊樂場
|打鼓嶺坪輋路
|2679 2818
６個私人場地推介 設備齊全
1. Stackd Pickleball
可說最具星味的場地，連姜濤都常在這裏切磋球技，面積達一萬平方呎，樓底高逾5米，設三個正式球場、兩個迷你「dink court」可專練短球技巧。
賣點：設豪華淋浴間、球拍租借等服務
地址：灣仔合和中心3樓337-338號舖
營業時間：每日07:00 - 23:00
價格：繁忙時段$400 / 小時、非繁忙時段$360 / 小時；入會費$500（一次），月費$280起（享優先預訂及回贈）
詳情及預約：https://bit.ly/4sx37jP
2. 212HK
共有四個標準匹克球場，佔地兩層，收費視乎時間而定，繁忙時段為星期一至五17:00後、周末及公眾假期則收費較高。
賣點：設會員制，入會後可享折扣優惠。
價格：（每小時最多4人使用）繁忙時段 會員$600、非會員$800；非繁忙時段 會員$400、非會員$500
地址：黃竹坑香葉道22號15及16樓全層
營業時間：星期日至四 07:00 - 22:00，星期五及星期六延至23:00
詳情及預約：9500 9074（WhatsApp或致電）
3. 啟德體育園
啟德體育園北斗園內的有蓋硬地球場，如無賽事或團體租用，市民可用作匹克球活動。場地劃分為九個匹克球場，另提供球拍及匹克球租借服務。
賣點：加入「啟德體育園之友」會員即可預訂10日內場次
價格：（每小時最多4人使用）繁忙時段$300 / 小時、非繁忙時段 $250 / 小時；裝備套裝租借服務$50（每套包括1支球拍及2個匹克球）
營業時間：07:00 - 23:00
地址：啟德沐泰街8號
詳情及預約：https://bit.ly/4u6pkqx
4. Picklevibes
有一個標準匹克球場、一個訓練場及一個單人場，比賽場最多可8人共用，訓練場最多6人共用，單人場最多4人共用。
賣點：單人場適合打短波或熱身，也可讓小朋友試玩。
價格：採會員制，可先做基本會員，也可以直接升級為VIP；採用積分制訂場，積分儲值以$1 = 1 積分，無任何附加收費。
營業時間：24小時（需預約方可進場）
地址：荔枝角永康街37號福源廣場8樓B至D室
詳情及預約：6190 2761（WhatsApp）
5. Pick it up
新場地約2,900平方呎卻只有一個標準球場，私隱度高，特設敞大休息區，也有獨立洗手間及更衣室。
賣點：獲ITF 3國際認證（即Court Pace 3屬「中速（Medium）」），球網也跟足官方標準尺寸，整個場地鋪上法國專業地板，運動場適用。
價格：繁忙時段（星期一至五18:00 - 24:00 / 星期六、日及公眾假期全日至24:00）$300 / 小時、非繁忙時段$250 / 小時、貓頭鷹時間（星期一至日24:00 - 07:00）$125 / 小時
營業時間：24小時
地址：葵涌葵豐街33-39號華豐工業中心1座13樓B室
詳情及預約：6919 4985（WhatsApp）
6. Pickleland HK
新開場地，亦有開辦體驗課程，適合新手嘗試。
賣點：24小時開放
價格：（每小時最多4人使用）繁忙時段$300 / 小時、非繁忙時段$200 / 小時
營業時間：24小時
地址：荃灣海盛路9號有線電視大樓
詳情及預約：https://bit.ly/4cv6nY3
文：劉佩樺 圖：網上圖片
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